Terapii totiž využívají hlavně děti, které se narodily s nějakým poškozením mozku nebo mají opožděný vývoj po dětské mozkové obrně. Případně dospělí pacienti až do důchodového věku, kteří jsou například po těžké autonehodě.

Vejdete do klece, oblečou vám speciální vestu a kraťasy, které jsou poseté systémem háčků, připnou na ně pružné gumy, jež připevní ke kleci, a cvičení může začít. Pomocí lan a závaží se dostanete do správné polohy, případě vzlétnete. Už jste někdy zkoušeli levitovat? Díky fyzioterapeutické metodě TheraSuit můžete. Ale možná zůstaňte raději nohami na zemi.

Zapojení svalů, o kterých nemáme zdání

Lidské tělo je vybaveno svaly, o kterých nemáme ani tušení, že je máme; a mnohé z nich ani nedokážeme vědomě používat.

Lidé, kteří mají neurosvalové onemocnění, nedokážou tyto svaly aktivovat vůbec. Nejenže mají špatné držení těla, ale často nezvládají ani pohyby nebo polohy, které jsou pro zdravé jedince přirozené. Systém lan, které se používají při této fyzioterapeutické metodě, umožňuje člověku dostat se do polohy, ve které ještě nikdy nebyl – například vozíčkář se poprvé v životě postaví a malé batole se naopak udrží vsedě nebo na čtyřech.

Díky tomu se v mozku nahrazují špatné pohybové vzorce za nové. Je to právě poškození mozku, které pacientům brání v pohybu a svalovém rozvoji.

Terapie trvá velmi dlouho

Aby byla terapie účinná, musí být intenzivní. To znamená několik hodin denně po dobu několika týdnů.

„U nás probíhá cvičení v různě dlouhých blocích, od dvou do čtyř týdnů, a rovněž délka cvičení se liší. Vše plánujeme individuálně. Standardně s pacienty cvičíme tři hodiny denně. Ale u malých dětí a klientů, kteří jsou poprvé na takové rehabilitaci a jejich stav je komplikovanější, mají například zavedenou sondu do žaludku (PEG), tracheostomii nebo jsou ležící, začínáme s kratší délkou cvičení, kdy blok trvá od dvou do čtyř týdnů,“ popisuje Tereza Valíková, fyzioterapeutka z Rehabilitačního centra Sarema v Liberci.

A kdy se objeví první pokroky? To je zcela individuální a závislé na výchozím stavu klienta a také na jeho věku a schopnosti regenerace. „Cvičení je založeno na schopnosti neuroplasticity mozku (přestavit nervovou tkáň) a schopnosti učit se. Největší pokroky jsou však vidět s časovým odstupem dvou až tří týdnů po ukončení cvičení,“ dodává fyzioterapeutka.

Pro koho je terapie vhodná?

Příběhy s dobrým koncem jsou například takové, kdy se dítě, dříve odkázané na lůžko, po několikaměsíční terapii postaví a pomalu rozejde. „Úplné vyléčení závisí na spoustě faktorů, jako je věk, schopnost spontánní regenerace, neuroplasticity mozku a motorického učení. Nejvíce však na míře postižení. U lehčího postižení mozku je opravdu možné úplné vyléčení,“ říká fyzioterapeutka.

Na rehabilitaci se však setkává zejména s klienty s větším postižením mozku: „U takových je rehabilitace a režimová opatření celoživotní záležitostí,“ dodává.

Cvičení je vhodné pro děti i dospělé, různých věkových kategorií a různého postižení. Mohu být jak chodící, tak upoutáni na lůžko. Děti začínají cvičit v závislosti na jejich zdravotním stavu a kondici. Nejčastěji se čeká do tří let. „Dítě by už mělo být schopno udržet pozornost po dobu cvičení. Pokud tomu tak není, volíme jiný způsob, například cvičení na neurofyziologickém podkladě,“ dodává Tereza Valíková.

Jak TheraSuit funguje?

O této metodě se mluví jako o rehabilitaci v kosmickém oblečku. Však byl také vyvinut právě pro kosmonauty za účelem prevence a eliminace poškození nervové a svalové tkáně ve stavu beztíže.

Pacient si obleče speciální měkký oblek, který tvoří vnější podpůrnou kostru pacientům s neurologickými poruchami. Jeho základem jsou vesta, šortky, kolenní podložky a přípojky pro ruce a nohy. Jednotlivé části obleku jsou vzájemně propojeny elastickými gumičkami.

Obleček má na sobě systém háčků. Je jimi doslova posetý, aby mohl speciálně vyškolený fyzioterapeut použít přesně ty, které pro daného pacienta potřebuje. K háčkům totiž následně připojí pružná lana, která jsou druhým koncem připevněna ke kleci přesně ve výšce a směru, jaké jsou potřeba.

Právě klec a speciální oblek umožní individuální přístup ke každému z pacientů, kteří jsou nuceni vykonat ten správný pohyb. Systém elastických gum nabízí nejen oporu v ideální poloze, do které by se pacient sám bez pomoci nikdy nedostal, ale umožňují i posilování bez vynaložení nepřekonatelného úsilí.

Problémem jsou peníze

Pořízení obleků je finančně náročné, navíc musejí být v různých velikostech, aby skutečně dobře seděly, a v neposlední řadě u nich dochází k rychlému opotřebení.

Čtyřtýdenní intenzivní terapie stojí 50 až 60 tisíc korun a pojišťovny na ni přispívají jen velmi omezeně. Většina nákladů je tak na rodině nemocného, kteří často žádají o pomoc různé nadace.