Nabízet porod jen s vybranou asistentkou se vyplatí, ukazují čísla Bulovky

Změna se ve Fakultní nemocnici Bulovka (FNB) odehrála v roce 2019. Nemocnice oznámila, že zakládá Centrum porodní asistence (CPA). Tehdy nešlo ale o žádný nový pavilon či nadstandardní pokoje, ale o změnu přístupu. „Hlavní myšlenka spočívá v tom, že se o tzv. nízkorizikovou rodící ženu, jejíž průběh těhotenství nebyl v ničem nestandardní, stará výhradně porodní asistentka, což běžně v porodnicích nebývá zvykem,“ popisuje Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK.

Porodů je na Bulovce více, císařských řezů méně

Po třech letech FNB fungování CPA vyhodnotila s tím, že s prosazovaným přístupem je spokojená. „Gynekologicko-porodnická klinika stala velmi vyhledávanou porodnicí. Počet porodů zde vzrostl o více než 45 % v porovnání s rokem 2018, tedy před zahájením činnosti CPA. Nárůst zájmu o porod na Bulovce byl dokonce tak velký, že v roce 2021 musela porodnice z kapacitních důvodů odmítnout zhruba 400 rodiček,“ uvedla FNB v aktuální tiskové zprávě s tím, že počet porodů narostl i díky CPA.

V roce 2018 porodnice ve FNB provedla 1863 porodů, loni jich bylo 2713. Téměř polovinu z nich vedly pouze porodní asistentky. Nemocnice také snížila počet císařských řezů na 16,9 %, ve skupině nízkorizikových rodiček činil 4,1 %.

Individuální přístup jako nadstandard za tísíce korun

Individuální přístup k rodičkám se přitom nemocnici vyplatí. A to nejen vyšším zájmem o ni. Vyšší počet porodů znamená i vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven. Navíc část záležitostí spojených s příchodem miminka na svět patří mezi nadstandardní, tedy těhotnou zaplacené služby.

Možnost vybrat si porodní asistentku, jež ženu bude provázet poslední fází těhotenství i porodem, stojí aktuálně 15 000 korun. Jen za přítomnosti porodní asistentky mohou ženy rodit i bez zaplacení, nemohou si ale vybrat, která z asistentek u porodu bude.

I v případě, že žena peníze zaplatí, nemůže porod vést jakákoliv porodní asistentka. Těhotná si může vybrat pouze porodní asistentku z týmu CPA. Může to ale udělat hned po registraci do porodnice a s asistentkou se setkávat již v rámci těhotenské poradny.

Od června 2020 mohou ženy ve FNB přivést miminko na svět v některých ze dvou apartmánů. Každý z nich má dva moderně vybavené pokoje s vlastní kuchyňkou či sociálním zázemím, kde je i velká vana pro relaxaci. Tyto pokoje stojí 4 500 Kč za každých započatých 24 hodin. Pobyt v nich si nelze předem zamluvit, lze si jej zaplatit až v době, kdy nemocnice rodící ženu přijímá. To může být někdy potíž, protože podle nemocnice jsou plně vytížené.

Nemocnice po tříleté zkušenosti nadstandardní služby plánuje rozšiřovat. Jednak tím, že přistaví další porodní apartmány a pak také tím, že vybraná porodní asistentka pomůže matce s péčí o dítě i při pobytu na oddělení šestinedělí či u ní doma.

Vybrat asistentku si mohou těhotné i v Jihlavě

Bulovka ale není jediná, kdo se snaží ženám plnit individuální přání. Vyhlášená je tím například Nemocnice Jihlava. Ta už před lety vybudovala porodní pokoje, jež mají připomínat domácí prostředí a v rámci nich je možný třeba i porod do vody.

„Vedení nekomplikovaného porodu porodní asistentkou je u nás běžné. Zavedli jsme také individuální péči, což znamená, že si ženy v druhé polovině těhotenství mohou vybrat některou z našich porodních asistentek, která se o ně v těhotenství i během porodu stará,“ popisuje zástupce primáře Aleš Roztočil. Tuto možnost mají ženy v Jihlavě dva roky. I tady ale patří k nadstandardu a platí se za ni 8 000 Kč.

V Jihlavě by v budoucnu měli rádi rodinné pokoje, kde žena mohla být po porodu nejen s otcem dítěte, ale také se sourozenci právě narozeného dítěte. Zatím jde ale jen o vizi. Jejímu uskutečnění brání především nedostatek zdravotníků.

Podolská porodnice, která je se 6000 porody ročně největší v ČR, v polovině února umožnila k porodům chodit kromě otců nově také dulám.

I tady je možný porod pouze s porodní asistentkou. Jen si ji ženy předem nevybírají. „Tato možnost tady existuje u nekomplikovaných porodů už léta a bez úžasné práce porodních asistentek bychom to množství porodů nebyli schopni zvládnout,“ říká serveru Vitalia.cz ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě Jaroslav Feyereisl. Zároveň ale podotýká, že v nemocnici nikdy fakticky nejde o porod bez lékaře. „Porody bez lékařů neexistují, protože za zdraví rodičky zodpovídá vždy lékař. Jakmile se fyziologický porod změní v patologický, musí to být on, kdo nastoupí, protože porodní asistentka nemá šanci jej vyřešit. Vždy tam musí být zodpovědnost a schopnosti vedoucího porodníka, protože průběh porodu se může během několika vteřin změnit,“ dodává ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě.

Zřejmě i to je spolu s legislativou důvodem, proč se v ČR zatím i přes snahy nepodařilo vybudovat na nemocnicích nezávislé porodní domy, kde by péči poskytovaly výhradě porodní asistentky.