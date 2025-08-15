Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Stále častěji se potvrzuje, že jedním z klíčových faktorů dlouhověkosti je stav našeho střevního mikrobiomu. A právě na něj se zaměřují i některé české potravinářské firmy, jež vyvíjejí potraviny tak, aby naše zažívání udržovaly v pořádku. Například společnost Semix teď zakoupila speciální technologii v řádech několika desítek milionů, aby mohla začít vyrábět unikátní výrobky, které prospívají právě střevům.
Zdravý mikrobiom – zdravý člověk
S přibývajícím se snižuje diverzita střevních bakterií a přibývá těch, které přispívají k rozvoji zánětů. Přitom právě chronický vnitřní zánět odborníci spojují s předčasným stárnutím a zdravotními komplikacemi.
„Našim cílem v Semixu je vyvíjet ve spolupráci s odborníky produkty, které vycházejí z aktuálních vědeckých poznatků,“ říká Zuzana Melicharová, nutriční terapeutka spolupracující se Semix Pluso. Jde například o studii, která analyzovala střevní mikrobiom u několika tisíců dospělých lidí až do věku 101 let. Výsledkem bylo zjištění, že mikrobiom lidí, kteří stárnou ve zdraví, se liší od lidí, kteří stárnou v nemoci. U zdravých lidí se mikrobiom s věkem rozvíjel a kmeny bakterií se rozšiřovaly, u lidí se zdravotními potížemi se tak nedělo.
Jak na zdravý mikrobiom
Pro zdravý mikrobiom je tak klíčová vyvážená strava bohatá na vlákninu, fermentované potraviny, dostatek tekutin, pravidelný pohyb a redukce stresu. Důležité je také omezit vysoce zpracované potraviny, cukr a zbytečné užívání antibiotik.
Proč Semix fandí ovsu
Společnost Semix má dlouholetou tradici ve vývoji a výzkumu a neustále sleduje trendy v oblasti zdravé výživy a rostoucí zájem o funkční fermentované potraviny, proto nebylo velkým překvapením, když se před lety vzhlédla v ovsu. Ten jednak obsahuje dvojnásobné množství tuků než mnohem častěji používaná pšenice, a také více sacharidů a proteinů.
Navíc energie obsažená v ovsu se v trávicím traktu pomaleji vstřebává, což prodlužuje pocit nasycenosti. Navíc, oves sice obsahuje jako jiné obiloviny lepek, avšak v jiné formě, což umožňuje konzumovat výrobky z ovsa těm, kterým lepek vadí.
Fermentovaný a bezmléčný i s proteinem
Před čtyřmi lety díky nové technologii a ovsu vznikl Ovsánek, zakysaný nemléčný produkt, který se vyrábí fermentací předem naklíčeného bezlepkového ovsa, obsahuje ovesné betaglukany a ve složení nenajdete žádné konzervanty, barviva, zahušťovadla ani umělá sladidla. V základu má jen pitnou vodu, 25 % vloček z naklíčeného ovsa bez lepku (u ovocných příchutí jde o 19 %) a jogurtovou kulturu.
Protože se tento produkt už na trhu skvěle etabloval, patří k nejprodávanějším produktům Semixu, přichází firma s novinkou Ovsánek Hight Protein. „Na jeho vývoji jsme pracovali přibližně jeden rok, kdy naším cílem bylo nabídnout výživově hodnotný výrobek bez živočišných složek, který zároveň chutná a dobře zasytí,“ říká pro server Vitalia.cz Petra Vavříčková, marketingová ředitelka Semix Pluso.
Proteinový Ovsánek obsahuje 7,4 g bílkovin na 100 g výrobku, v jednom kelímku o 160 g tedy najdeme 11,8 g bílkovin. „Ve složení je použit rostlinný protein z faba fazole, který je výživově velmi kvalitní a zároveň snadno stravitelný. Ovsánek Protein navíc vyniká nízkým obsahem tuků. Obsahuje pouze 0,7 g tuku na 100 g, což z něj činí ideální volbu pro ty, kteří hledají lehké, výživově vyvážené a syté jídlo,“ doplňuje marketingová ředitelka Semix Pluso.
Rozdíl mezi Ovsánkem a Ovsánkem Protein ale není jen ve vyšším množství bílkovin, proteinová varianta vyniká i nižším obsahem tuku, o třetinu menší množství sacharidů i má více vlákniny. Ideální volba pro ty, kteří se stravují low fat.
„V tuto chvíli plánujeme pouze jednu příchuť. Věříme, že si Proteinový Ovsánek najde své příznivce i v této základní podobě, která klade důraz na přirozenost a jednoduchost. Do budoucna ale nevylučujeme jejich rozšíření na základě zpětné vazby spotřebitelů," dozvídáme se ze Semixu. K mání je Ovsánek Protein Ovsánek zatím v podnikové prodejně Sezam Opava a v automatu Breda Opava, během srpna by se měl ale dostat do běžné prodejní sítě.
Fermentovaná přesnídávka
Semix fermentovanou novinkou s proteinem nekončí, rozšiřuje výrobu, nakupuje nové technologie a snaží se oslovit další zákazníky. A zase bude bez mléka a zase bude fermentovaná.
„Letos jsme investovali do nové technologické linky pro chlazené výrobky. Díky této investici dokážeme lépe škálovat výrobu, udržet si vysokou kvalitu i přinášet nové inovativní produkty s přidanou hodnotou pro zdraví,“ doplňuje marketingová ředitelka ze Semix Pluso.
Nová linka vyšla na šedesát milionů korun, ale Semix věří, že se jim díky této investici zásadně zvýší efektivita výroby a zároveň se jim otevře cesta k rozšíření portfolia o nové typy produktů, jako je jejich novinka Fermentík. Jde o fermentovaný výrobek ze zeleniny a ovoce. „Budeme mít celkem 3 příchutě: mrkev a jablko, dýně a mango, červená řepa a černý rybíz. Všechny produkty obsahují 60 % zeleniny (mrkev, červená řepa a dýně). Nejde o nápoj, ale o lžičkový produkt, tedy něco mezi přesnídávkou a svačinovým pokrmem,“ popisuje exklusivně novinku, která ještě ani nemá definitivní podobu obalu, Petra Vavříčková.
Fermentík je navíc doplněn o živou jogurtovou kulturu, která v produktu přirozeně dozrává. Přitom zůstává přirozeně bez lepku a mléka. Jeho benefity vycházejí z přirozeného procesu fermentace, který podporuje zdravé trávení a střevní mikrobiom, posiluje imunitu, zlepšuje vstřebávání živin. Navíc má přirozenou trvanlivost bez nutnosti chemických konzervantů. Ke koupi by měl být hned jak se finalizuje podoba obalu.
A další novinky? Brzy
„Vývoj u nás nikdy nekončí, je to každodenní součást firemní rutiny. Náš tým produktových vývojářů a technologů neustále pracuje na nových receptech a nápadech. Denně navštěvuje vedení naši vývojovou laboratoř, kde společně ladíme projekty a posouváme je vpřed. Jen za loňský rok jsme zahájili 195 vývojových projektů, a to napříč segmenty – od cereálních směsí, přes pekařské suroviny, produkty pro mlékárenský průmysl až po nové funkční a fermentované potraviny,“ vysvětluje široký záběr společnosti, která letos slaví třicet let na trhu, marketingová ředitelka s tím, že vývoj a inovace jsou klíčem k tomu, aby si udrželi náskok na trhu a mohli reagovat na potřeby moderního spotřebitele.