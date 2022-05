Jaká má být masáž, aby uvolnila i pomohla od bolesti

K čemu (ne)slouží masáže?

Masáže jsou výborné pro uvolnění, představují také efektivní metodu při regeneraci svalstva, mohou zmírnit akutní bolesti, ale nerozeženou chronické problémy. V takových případech je vhodnější navštívit fyzioterapeuta, který na základě odborného vyšetření nalezne příčinu problému, pacientovi navrhne postup a doporučí režimová opatření včetně cviků „na doma“.

„Dříve lidé chodili buď na fyzioterapii, nebo na masáže. Nyní ale sledujeme trend, kdy i díky lepší informovanosti podle potřeby služby střídají. Při fyzioterapii chceme po klientech součinnost při provádění cviků, na masáži si lehnou, odpočívají a nechají si uvolnit i ty svaly, na které se při fyzioterapii nedostane,“ říká Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka pražské Fyziokliniky.

Jakou masáž vybrat?

V současné době mohou lidé vybírat z celé řady různých typů masáží.

Různé typy masáží Sportovní se hodí po výkonu,

se hodí po výkonu, regenerační uvolní ztuhlé svaly ze sedavého zaměstnání,

uvolní ztuhlé svaly ze sedavého zaměstnání, relaxační nebo s lávovými kameny působí proti stresu,

nebo působí proti stresu, thajská masáž spojuje prvky akupresury a jógy.

spojuje prvky akupresury a jógy. Fyziopress je novinka vyvinutá pro spolupráci masérů s fyzioterapeuty, dopřeje relax i kompletní protažení pohybového aparátu a pomůže i od bolestí.

„Všechny typy masáží provozujeme na klinice už dlouhou dobu. Každý druh mohou maséři navíc doplnit baňkováním, nebo když klient preferuje opravdu silnou masáž, například pro uvolnění mohutných svalů, lze použít pneumatickou přístrojovou hlavici. Žádná z uvedených masáží ale nemá jako primární funkci odstranění bolestivých stavů, ačkoli právě kvůli tomu na ně klienti často docházeli,“ popisuje Iva Bílková.

Rozhodli se proto vytvořit vlastní metodu, která prvky uvolňující masáže a fyzioterapie zkombinuje. „Na ideální kombinaci hloubkové tlakové masáže, protahovacích prvků a technik inspirovaných fyzioterapií, které ulevují od akutních bolestí a blokád, jsme pracovali deset let. Je pro klienty, kteří touží po naprostém uvolnění, chtějí protáhnout každý sval na těle a dosud s tímto cílem chodili na thajské masáže. Masér se ale v tomto případě věnuje každému klientovi individuálně a postupuje tak rychle, jak to daný sval vyžaduje,“ popisuje hlavní fyzioterapeutka. Fyziopress podle ní díky zaměření na precizní protažení ocení především lidé se sedavou profesí, ale i sportovci.





Pro koho je vhodná masáž?

Typickými adepty masáže bývají obecně lidé se sedavým zaměstnáním. Dále osoby s fyzicky a psychicky náročným povoláním, jako jsou například zdravotníci. A také ti, kteří pracují či podávají výkony v předklonu, k těm patří i cyklisti a další sportovci.

Jak často na masáž?

Potřeba může být individuální, obecná pravidla doporučují zhruba dvoutýdenní rozestupy:

„Frekvence návštěvy je ideální jednou za 14 dní, i když se nedá říct úplně univerzálně. Jednou týdně je příliš často, kdy tělo nemá čas na dostatečnou regeneraci, a jednou měsíčně je zase málo,“ říká Iva Bílková.

Samozřejmě doba mezi masážemi se může proměňovat dle potřeby – například na začátku, když má klient větší bolesti, dochází každý týden, později jde spíše o udržující masáže jednou za dva až tři týdny.

Má masáž bolet?

Masáž by určitě neměla bolet přespříliš, ale „příjemná bolest“ podle terapeutky není na škodu. Záleží také na tom, kdy člověk bolest pociťuje:

„Klient většinou cítí tlaky na začátku, když masér sáhne na bolavá místa, na konci masáže by už žádnou bolest pociťovat neměl,“ říká.

Jiné je to v období po masáži: „Naopak den či dva poté se může mírná, spíše tupá bolest dostavit a to je v pořádku, je to signál, že masáž byla dostatečně účinná,“ vysvětluje Iva Bílková.