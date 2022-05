Co nás čeká o covidovém podzimu? Přeočkování určitě, respirátory spíš jen někde

Testy z tohoto pondělí (16. 5.) potvrdily nákazu covidem u 523 lidí, což je zhruba o třetinu méně, než tomu bylo před týdnem. A ještě před 14 dny čítal denní počet nákaz 1680 pozitivně testovaných. Ukazují to statistiky pravidelně zveřejňované ministerstvem zdravotnictví. Situace je tedy momentálně dobrá, co ale čekat na podzim?

Podzimní vlna přijde, je otázka s jakou mutací

Nízké počty nakažených SARS-CoV-2 jsou podle zástupců ministerstva zdravotnictví dány tím, že vlastnosti viru jsou dočasně oslabené. Kolik lidí je skutečně nakaženo, není možné zjistit, protože oficiální data vycházejí jen z počtů laboratorních testů s pozitivním výsledkem. Tato statistika je ale zkreslena i tím, že testovacích míst i laboratoří ubylo a skončilo preventivní PCR testování na covid.

Přechozí dva podzimy ukázaly, že se změnou počasí začala nákaza virem SARS-CoV-2 opět nabírat na síle. Server Vitalia.cz proto (na tiskové konferenci k očkování pořádané ministerstvem zdravotnictví v pátek 13. května) hledal odpovědi na to, co nás čeká z hlediska nákazy po prázdninách.

Opatření se budou odvíjet od toho, jaké vlastnosti vir SARS-CoV-2 bude mít. V tomto směru neexistují žádné předpovědi, ani kvalifikované odhady. „Podzimní vlna přijde a my musím doufat, a monitorujeme to, aby to byla varianta omikron. V horším případě nějaká rekombinace (již známých) variant. Ale ne aby to byla nějaká nová mutace, která by byla daleko bestiálnější ve smyslu počtu mrtvých,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Některé čeká 4. dávka vakcíny

Data ukazují, že kvůli další vlně bude nutné přeoočkování. „Ochrana proti nákaze začíná silně klesat po 3 až 4 měsících od očkování,“ řekl serveru Vitalia.cz Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Podle něj efekt ochrany proti těžkému průběhu zůstává i po měsících zachován na 90 %.





Na podzim by neměli očkování odkládat lidé, kteří dosud nemají 1. nebo 2. dávku. Posilovací, tedy 3. dávku očkování, by pak neměli zdržovat ani velmi rizikoví pacienti. U covidu mezi ně patří například silní diabetici nebo lidé po transplantacích užívající imunosupresiva, tedy léky na potlačení vlastní imunity. „Není jiný způsob ochrany, než se nechat přeočkovat. Jakýkoliv rizikový pacient, pokud se před podzimní vlnou nenechá očkovat, riskuje obrovským způsobem svůj život, protože se velmi pravděpodobně nakazí,“ dodal ministr zdravotnictví.

Přeočkování před podzimní vlnou covidu se bude týkat i seniorů a všech zájemců, kteří mají za sebou 1. a 2. dávku vakcíny. „Pokud se jedná o pacienta s nízkým rizikem, u kterého od 2. dávky uplynulo 5 a více měsíců, tak si myslím, že je lépe nechat se přeočkovat v srpnu, září nebo začátkem října tak, aby hladina protilátek začala stoupat koncem října a nejvyšší byla v listopadu, prosinci a lednu,“ popsal Vlastimil Válek.

Zmínil také možnost 4. dávky. „Bude se týkat téměř všech zájemců, kteří třetí dávku dostali v lednu, únoru nebo březnu,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Na tomto čísle se ovšem nejspíš počet přeočkování nezastaví. Ministr již zmínil, že je možné, že bude nutné každý rok, pokud se tedy virus nestane mírnějším. Definitivní rozhodnutí v tomto směru zatím neexistuje.

Očkování zůstane dobrovolné a vakcíny bezplatné

V ČR je většina lidí očkovaných. Mezi dospělými je 75% proočkovanost, posilovací dávku má 47 % dospělých. Mezi seniory proočkovanost činí více než 90 %. Na tiskové konferenci to uvedl Ladislav Dušek. „U té nejzranitelnější části populace je to maximum dosažitelného. Tito lidé si určitě přijdou pro další dávku a budou se chtít chránit před podzimní vlnou, která nevyhnutelně přijde,“ myslí si biostatistik.

Ministr zdravotnictví na páteční tiskové konferenci uvedl, že ČR bude mít na podzim dostatek vakcín a zůstanou pro zájemce i nadále hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovny budou proplácet i 4. dávky. O zavedení povinného očkování ministerstvo neuvažuje.

Složení vakcín se nejspíš nezmění

Otázkou zůstává, čím se bude na podzim očkovat. Tedy zda výrobci Moderna či Pfizer/BioNTech budou schopni a ochotni dodat vakcínu upravenou na míru například proti omikronu.

„Pokud bude firma Pfizer na podzim dodávat jinou variantu vakcíny, tak ČR ji dostane, protože to, že budeme mít poslední typ vakcíny, nám zaručuje smlouva,“ uvedl pro Vitalia.cz Vlastimil Válek.

Není ovšem jisté, zda farmaceutické společnosti skutečně na nějaké variantě pracují. „U AstraZeneky pravděpodobně další vývoj nebude. Existuje představa, že by mohla být nějaká varianta Moderny, ale tato představa je velmi, velmi slabá a já si spíš myslím, že je nepravděpodobná,“ doplnil ministr zdravotnictví. Nyní dostupné vakcíny podle něj očkované dostatečně chrání proti omikronu, takže tlak na výrobce, aby látku modifikovali, není nijak silný.

Očkovat by se mohly už půlroční děti

Otázkou u očkování proti covidu zůstává, kdo bude mít možnost jej podstoupit. Jak již dříve informovala Česká vakcinologická společnost (ČVS) na sociálních sítích, Moderna si již podala k evropskému lékovému úřadu (EMA) žádost o rozšíření registrace vakcíny pro děti ve věku 6 měsíců až 6 let. „Pokud ji EMA schválí, bude to první a zatím jediná covid vakcína pro takto malé děti,“ uvádí ČVS.

„Společnost Moderna na základě kladných průběžných výsledků studie fáze 2/3 podá v následujících týdnech žádost o registraci primární série dvou dávek mRNA-1273 25 µg pro děti ve věku od 6 měsíců do méně než 6 let u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA), Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a dalších globálních regulačních orgánů,“ uvedla Moderna na konci března v tiskové zprávě pro média.

Ministr zdravotnictví k tomu ovšem podotýká, že zatím nebylo rozhodnuto, zda lékaři dostanou oficiální doporučení takto malé děti očkovat. „Debata o tom, zda očkovat děti 0+ se vede a zatím v ní neexistuje ani náznak konsensu,“ řekl Vlastimil Válek.

Respirátory ano, ale nejspíš ne plošně

Celkem jisté je, že na podzim se vrátí povinnost nosit respirátory. Ta zcela pominula teprve nedávno s koncem pandemické pohotovosti.

„Podzim bez respirátorů nás beze sporu nečeká. Myslím si, že třeba v ambulancích nebo urgentních příjmech budou velmi užitečné,“ uvedl pro server Vitalia.cz Vlastimil Válek. „Rozumím nošení respirátorů v hromadných dopravních prostředcích nebo v situacích, kdy je více lidí někde na těsno. Chtěl bych ale, aby opatření byla co nejméně plošná, co nejvíce cílená, a aby bez výjimky vycházela z odborných doporučení,“ dodal.

V odborných doporučeních se ministerstvo opírá o experty v Národním institutu pro zvládání pandemie, jenž ministr zřídil letos v lednu. Případně o stanoviska odborných společností sdružených pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.

Pacienti by se měli dostat jednodušeji k antivirotikům

Na tiskové konferenci se ministr zmínil také o lécích na covid-19. Podle něj by ČR měla mít dostatečné zásoby antivirotik. V Česku je možné dostat léčbu ve formě infuze, ale k dispozici jsou i tablety molnupiraviru. Ani jeden léků ovšem není volně prodejný.

Vlastimil Válek čeká na dokončení analýz, jež mu napoví, kolik léčiv si má ČR obstarat. Už nyní odhaduje, že do podzimu nakoupí půl miliardy dávek antivirotik. V minulosti byl problém například s upotřebením monoklonálních protilátek, protože praktici nedokázali část pacientů poslat do nemocnic na jejich podání včas. „Chystáme změnu vyhlášky tak, aby se pacienti k antivirotikům dostali snadněji. V parlamentu ji chci předložit předložit formou pozměňovacího návrhu,“ informoval bez podrobností ministr zdravotnictví.