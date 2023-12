Na domácí svařák nekupujte laciné víno. Jak se od něj liší glühwein?

Co je na tom udělat dobrý svařák, prostě se jen dá vařit víno, které může být i krabicové, přidáte skořici, hřebíček a nové koření. A je to. Skutečně je to tak snadné? Nebo to chce trochu více práce, abychom si skutečně pochutnali?

Jaké vybrat víno a nač si dát pozor, pokud si chystáme svařák z bílého vína, jsme zjišťovali u národní someliérky Kláry Kollárové. Jak finální produkt vychutit, poradil kořenář Jan Schneedorfer z rodinného kořenářství Království chuti. Protože základem dobrého svařáku je správný výběr vína a koření, respektive jeho směsi. A tohle všechno vás naši odborníci naučí vybrat.

Svařené víno Nemá specifická pravidla, není stanoven minimální obsah vína nebo alkoholu. (To se ale v lednu změní. Sledujte web Vitalia.cz, o změnách budeme brzy informovat.) Glühwein Je aromatizovaný vinný nápoj, který splňuje následující: je získán výhradně z červeného, nebo bílého vína

je aromatizovaný hlavně skořicí nebo hřebíčkem

má skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových

přidání vody je zakázáno. Je-li připravován z bílého vína, musí být obchodní označení „Glühwein“ doplněno slovem označujícím bílé víno, jako například slovo „bílé“.

Vinaři svařák nemusí

Svařák je mezi lidmi, kteří se zabývají profesně vínem, poměrně kontroverzním tématem. Jedná se totiž o dodatečnou úpravu vína – jeho zahřátí a dochucování mění to, jak vinař víno připravil, jak chtěl, aby bylo pito a vychutnáváno.

„Do určité míry je totiž víno takto znehodnocováno. Nic to však nemění na tom, že jde o velmi oblíbený a zejména v zimních měsících hodně vyhledávaný nápoj a často ho nabízejí i přímo vinaři ze svého vína,“ říká Klára Kollárová s tím, že to pro ně může být zpestřením jejich someliérské práce.





Proč nepoužívat levné víno

Mezi lidmi se traduje, že k výrobě svařáku stačí použít to nejobyčejnější, klidně krabicové víno, protože ho při svařování „vylepšíte“ právě přidanými surovinami. „Tohle je jeden z klasických mýtů, to samé se koneckonců říká i o vínu používaném do vaření. Aby byl dobrý a kvalitní svařák, tak se musí použít dobré a kvalitní víno,“ potvrzuje Klára Kollárová.

Aby byl dobrý a kvalitní svařák, musí se použít dobré a kvalitní víno Autor: Depositphotos

Musíme si ale říci, co dělá nekvalitní vína nekvalitními. V jednoduchosti řečeno nám na nich něco vadí, chybí harmonie chutí a vůní, a všechny tyto neduhy budou vadit i ve výsledném díle. „Můžeme se je pokusit zamaskovat cukrem a kořením, ale pořád tam budou a pořád budou kazit zážitek. Samozřejmě za účelem výroby svařáku je zbytečné používat drahá a opravdu výjimečná vína, ale doporučujeme se držet pravidla: Pokud mi dané víno nechutná samo o sobě, tak nepatří ani do svařáku, ani do vaření,“ zní jednoduchá rada národní someliérky.

Svařák lze vyrobit v podstatě z jakéhokoliv vína. Kromě červeného je dnes již běžně k vidění a dostání i z bílého. „V tomto případě je namístě být střídmější s kořením, abychom jemnější chuť a vůni bílého vína nezabili. Šlo by určitě udělat i z růžového, ale to není tak časté a je vidět spíš velmi zřídka,“ říká národní someliérka.

Různé kombinace koření přinesou rozdílné zážitky

„Co se týká koření, můžete experimentovat pro dosažení odlišného chuťového zážitku. Receptura, která je rozšířená na Moravě, kromě základního koření v podobě kombinace skořice, hřebíčku, badyánu a nového koření přidává voňavý lipový květ a kořenitou meduňku s citronovými tóny,“ radí Jan Schneedorfer.

Výběr koření je velmi pestrý Autor: Depositphotos

Chcete-li dodat svařenému vínu orientální nádech, můžete základní směs koření obohatit o mletou pomerančovou kůru a kardamom. Pro svařené víno je pak vhodné použít skořici čínského druhu Cinnamomum cassia, protože je štiplavější se silnější chutí a má tvrdou kůru, která je pro louhování ve svařeném víně vhodnější než drolivější cejlonský druh Cinammomum zeylonicum.





Použijte klidně hotové směsi. Sypké i tekuté

A jestli nechcete odvažovat a zkoušet, kolik kterého koření přisypat, kupte si již hotové koření na svařák. V kořenářství seženete směsi drcené nebo nahrubo nalámané s kusy jablíček či pomeranče. V běžném prodeji v supermarketech jsou k mání sáčky od Vitany ve tvaru pyramidek, které obsahují základní směs skořice, hřebíčku a badyánu; anglická firma Cartwright & Butler kombinuje v pyramidkách tóny ibišku, jablek, šípků, pomerančové kůry, skořice a hřebíčku.

Krom základního koření je o kousky jablíček a pomerančového éterického oleje obohacená směs od české bio společnosti Sonnentor. Chcete-li více koření a cukr už v základu, pořiďte si v běžném sáčku koření na Svařené víno od společnosti Avokádo, obsahuje krom cukru, skořice a hřebíčku s novým kořením i muškátový oříšek, koriandr a zázvor.

Zajímavou variantou, jak víno ochutit, je použití tzv. tekutého koření Via Delicia, jde vlastně o cukrový sirup s přírodním výluhem základního koření a citronu. Víno jen ohřejete a „tekuté koření“ do něj přidáte.

Domácí svařák raz dva

Připravte si rozvar na bázi cukru a vybraného koření. Jen to nepřežeňte se skořicí, která může způsobit, že bude rozvar nepříjemně nahořklý. Jestliže máte dostatek času a bavíte se přípravou svařeného vína, můžete si zkusit poměr jednotlivých koření napřed v kombinaci s vínem. Poté už jenom zvolte správný poměr vína a rozvaru. Protože je logické, že každé víno má nějaký charakter, můžete si vyhrát i s recepturou jeho svařené varianty tak jako národní someliérka Klára Kollárová.





„Ovocnější vína jako frankovka nebo Modrý portugal se dobře snoubí s klasickým kořením a s pomeranči. Vína s tříslovinou zase snesou i výrazné koření, jako je jalovec nebo rozmarýn, a třeba také tmavé ovoce – ideální jsou sušené švestky. Zvolíte-li bílé víno, sáhněte po aromatické odrůdě jako tramín nebo muškát, použít můžete i Svatomartinské. Kombinujte ho se zázvorem a citronem, citronovou trávou, nebo dokonce s větvičkami tymiánu. Pro plnější chuť můžete přidat i sušený ananas.“

Zkuste s kořením svařit i citrusy Autor: Depositphotos

Pokud je máte neotřelé a nebojíte experimentů, zvolte do svařeného vína výrazné suroviny. Kmín, bazalku, pepř, grep, nebo bobkový list? Nebo zkusíte anýz, mandarinky, nebo třeba koriandr?

Hotový svařák stačí jen ohřát

Tak jako existuje opravdu nepřeberné množství předpřipravených směsí koření na svařené víno, existuje spousta již hotových produktů, které cestu za svařeným vínem zkracují. Variantou nejsnazší je koupě hotového svařáku, třeba od Vinařství Vajbar. Nabízí tímto způsobem svařené víno dle původního moravského rodinného receptu. Vzniká studenou macerací koření ve frankovce, doslazené je hroznovým cukrem.

Máte-li rádi klasiku, volte Teplouše od výrobce Rybízák. Jak praví návod: Jen nalijete do hrnce, ohřejete a lejete. V aromatu a chuti Svařáku od vinařství ZLOMEK & VÁVRA zas ucítíte vanilku, hřebíček, pomeranč a skořici. Vůbec nejlevnější variantou již hotového svařáku, kterou jsme v tržní síti našli, je Svařák z Mutěnic, kromě ovocného vína má v sobě konzervant a tři barviva. Litr a půl v PET láhvi nepřijde ani na padesát korun.