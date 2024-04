Maminko, tatínku, dočisti mi pusinku. Do kdy musíte dětem pomáhat s čištěním zubů a proč

První preventivní prohlídka u zubaře přichází, když se klube první zub, nejpozději v prvním roce. Zdaleka při ní ale nejde o kazy na mléčných zubech, ale o to, aby se rodiče naučili dětem zuby čistit.

Proč dítě potřebuje pomáhat

Čištění zubů dětem je podle stomatologů klíčové, a to nejen u nejmenších. Pomoc rodičů je důležitá také pro větší děti, jež už se snaží práci s kartáčkem v puse zvládnout samy. Rodiče by ale neměli podlehnout iluzi, že jakmile dítě poporoste, dokáže si zuby vyčistit bez pomoci. U předškolních dětí vůbec nejde brát v potaz, že si samy vyčistí zuby, podotýká stomatolog Roman Šmucler.

Pomocníci S čištěním pomůže zubní gel nebo zubní pasta. Při klubání prvních zubů se bez nich obejdete, pak je dobré volit pastu či gel pro děti a sledovat věkové doporučení. Zhruba do tří let věku pozor na obsah fluoridu, později se mu ale nevyhýbejte, předchází zubnímu kazu. U nejmenších dětí si vystačíte s gázou, následně sáhněte po kartáčku, a to klidně i elektrickém. Naopak nespěchejte na zavádění mezizubních kartáčků nebo dentálních nití, jimiž se lze nepěkně zranit.

Právě proto Česká stomatologická komora pro letošní Světový den ústního zdraví, který každý rok připadá na 20. března, zvolila slogan Maminko a tatínku, dočisti mi pusinku . O společnou instruktáž dětí s rodiči se snaží také v projektu Republika bez kazu.

Malé dítě sice kartáčkem zuby přejíždí nebo drhne, většinou jde ale spíše o formu hry než skutečné čistění. I kdyby se snažilo, dokáže si podle stomatologa vyčistit třeba jen třicet procent povrchu zubů. Pro správné čištění je ale potřeba obsáhnout procent nejméně osmdesát. U dětí proto nezbývá nic jiného, než aby zapracovali rodiče. U nejmenších by měli zuby čistit výhradně oni, u starších dětí, tedy třeba zmiňovaných předškoláků, může s čištěním začít dítě a rodič by měl dočišťovat.





Do kdy zuby dočišťovat

Klíčovou otázkou je, do jakého věku má dospělý s čištěním zubů ratolesti pomáhat. Žádná univerzální hranice neexistuje. Je to do té doby, než rodič uvidí, že si dítě čistí zuby opravdu dobře, dodává Roman Šmucler.

Jenže poznat to na první pohled nemusí být snadné. Dobré je proto potomka při čištění sledovat, pomoci může i aplikace k elektrickému kartáčku.

Rodiče většinou slyšeli také o pomocnících v podobě indikátorů zubního plaku, což jsou tablety či tekutina, které obarví místa, kde po vyčistění zubů zůstal nežádoucí povlak. Jejich nevýhodou je, že barvivo může na sklovině zůstat delší dobu a nesmyje se ani do příští dne. Pokud podle Romana Šmuclera chce někdo takové obarvování použít, je dobré zvolit páteční čištění chrupu – do pondělí by měly zuby získat opět svoji přirozenou barvu.

Najít spolehlivou cestu, jak ověřit, že si dítě již dobře vyčistí zuby samo, není zrovna jednoduché. Náznak univerzální věkové hranice se proto hodí, ale rodiče, které dočišťování zubů dětem nemají v oblibě, příliš nepotěší. Moje zkušenost je, že děti si spolehlivě čistí zuby někdy ve 13 nebo 14 letech, dodává Roman Šmucler.

Nebojte se říci si o radu

Představa, že puberťák si nechává každý večer dočišťovat zuby, se ale nemusí jevit příliš reálně.

Není proto od věci, aby dospívajícímu dítěti opakovaně s nastavování techniky čistění zubů pomohla dentální hygienistka nebo při preventivních kontrolách zubní lékař.

Správná technika čištění totiž bývá individuální a naučit se ji může vyžadovat čas i opakování, protože podle Romana Šmuclera je nastavování správné techniky čistění postupným procesem.





Kontrola skrze aplikaci

Urychlit zvládnutí správné ústní hygieny může elektrický zubní kartáček, jenž dokáže být díky rotaci a vibracím při stírání plaku velmi účinný.

Podle Romana Šmuclera není důvod se tomuto typu pomocníků vyhýbat, a to i u nejmenších dětí. Poškození dásní nebo skloviny totiž u běžně dostupných kartáčků v podstatě nehrozí.

Pokud je elektrický kartáček navíc doplněn aplikací, může dítě skrze mobilní telefon čistěním zubů provázet a ukazovat mu, které partie vynechal či které mu ještě zbývá dočistit. Rodič si navíc může až po čištění zkontrolovat, jak si potomek v ústech počínal. Stoprocentně na aplikace spoléhat nelze. Je to ale nástroj k tomu, jak dítě upozornit, že někde si zuby nedočistilo, a ono si pak na to třeba při dalším čistění dá větší pozor, uvádí prezident České stomatologické komory.

Ani elektrický kartáček sám o sobě ale bez správné techniky a vyměňování hlavic na vyčištění dostatečné plochy zubů nemusí stačit.