Do jakých jídel se hodí kurkuma, zázvor a chilli? Klidně i do sladkých

Kurkuma se hodí do jídel ke snídani, obědu i k večeři

Proč používat kurkumu

Kurkuma neboli indický šafrán je koření ze sušeného mletého oddenku kurkumovníku dlouhého, obsahuje kolem 5 % éterického oleje. Je pro ni charakteristická výrazná zlatavá barva, která se v potravinářství využívá jako přírodní žluté barvivo. Obsažené látky navíc podporují trávení a mají antioxidační schopnosti spočívající ve zničení volných radikálů. Za výjimečností koření stojí látka kurkumin, která jí dodává také její typickou barvu. Právě kurkumin například dokáže potlačit záněty.

Autor: Depositphotos

Podíváme-li se kurkumu pohledem ájurvédy, má pozitivní vliv na tělní tekutiny, jako je krev, a celý oběhový systém. Díky své pikantní chuti tělo zahřeje, zajistí příval energie a spálí v těle nežádoucí toxiny. „Kurkuma pomáhá posilovat naši imunitu a rozhodně si ji můžeme dopřát pravidelně. V Indii, Číně, Malajsii či Indonésii je kurkuma každodenní součástí stravy již po staletí,“ říká Jan Schneedorfer.

Do jakých jídel se kurkuma hodí

Kořenář z Království chuti nám doporučuje vyzkoušet kurkumu do polévek i nápojů. Třeba do kurkumového latte nebo zlatého mléka, kombinaci mléka, cayenského pepře, medu a kurkumy, která pomůže s nachlazením.

Kurkuma si báječně rozumí s čočkou i fazolemi, ale dobře dochutí i maso, ryby a grilovanou zeleninu. Kde by bez kurkumy byla orientální kuchyně, v kombinaci s kokosovým mlékem, fazolkami a masem zvládnete božskou směs k rýži. A překvapivě se kurkuma hodí i do snídaňových kaší, schválně zkuste přidat lžičku kurkumy se lžičkou skořice a rozmačkaným banánem do ovesné kaše.

Zázvor najde uplatnění v pivu, cukroví i polévkách

Proč používat zázvor

Výrazná, pikantní chuť s ovocnými podtóny, i takto lze popsat chuťové prožitky z koření zázvoru, které se získává z oddenků rostliny zázvoru lékařského.

Autor: Depositphotos

Už v dobách před naším letopočtem byl dobře znám léčivý efekt zázvoru a dnešní výzkumy dokazují, že zázvor má protizánětlivé, antibakteriální, antivirové i protiparazitické účinky. „Zázvor je vhodný pro dospělé jedince, kterým podpoří trávení a celkově povzbudí organismus. Pomocníkem vám může být také při nevolnostech během cestování. Malým dětem se jeho konzumace však nedoporučuje, starším dětem a těhotným ženám pouze v omezené míře,“ varuje kořenář.

Do jakých jídel se zázvor hodí

Zato využití zázvoru v kuchyni je opravdu pestré. „Zázvor se hodí do slaných i sladkých pokrmů, používá se k masu, k pokrmům z rýže, ale i do pudinků, želé, vánočního cukroví či nápojů. K snídani si můžete připravit ze zázvoru čaj nebo ho použít do smoothies, kterým dodá pikantní chuť a další benefity,“ radí Jan Schneedorfer.





Co se nápojů týče, můžete si připravit „zázvorové pivo“, z ve vodě uvařeného zázvoru s citronem, po zcezení necháte zamrazit kostky, které na podzim podpoří vaši imunitu. Zázvor velmi dobře pozvedne chuť dýňové polévky nebo krémové mrkvové.

Chilli má své místo v polévkách i v salátech

Proč používat chilli

Chilli papričky jsou jedním ze stěžejního koření, které vyniká extrémní pálivostí. Má ji na svědomí rostlinný alkaloid kapsaicin, který při dotyku s kůží či jazykem působí na receptory horka a bolesti. Důvod, proč pálení dlouho přetrvává, je ten, že kapsaicin dlouho zůstává na tukových membránách buněk. Kapsaicin také stimuluje tvorbu endorfinů, čímž zlepšuje naši náladu a zrychluje metabolismus. Vedle této látky však chilli obsahuje také vysoké množství vitaminu A a C, dále je zdrojem draslíku, sodíku, hořčíku, fosforu a kyseliny listové.

Autor: Depositphotos

„Pálivost chilli má svoji vlastní stupnici zvanou Scovilleho stupnice, přičemž počet jednotek pálivosti značených SHU (Scoville heat units) odpovídá množství obsaženého kapsaicinu. V současnosti nejpálivější druh chilli, Carolina Reaper s tóny třešní, skořice a čokolády, má kolem 2 200 000 SHU. Chilli Kashmiri z Indie se naopak řadí s 5000 – 10 000 SHU k nejméně pálivým chilli a skvěle vynikne například v marinádách. Své využití najde také u milovníků smoothies, kterým dodá příjemnou pikantní chuť a nabudí všechny smysly,“ dává tip Jan Schneedorfer.

Chilli přidejte do zeleninové polévky Minestrone, nebo do dýňové, těžko si bez chilli představit chilli con carne, thajské polévky nebo českou klasiku, nakládaný hermelín. Skvělé je připravit z chilli i jednoduchou pastu, kterou budete mít vždy po ruce v lednici. K výrobě vám stačí jen mixér, do nějž vložíte ve vodě předem namočené chilli papričky, česnek, cukr nebo med, sůl a olej a vše důkladně rozmixujete. Dáte do čistých skleniček a zavíčkujete.