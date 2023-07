Obsahuje datle, maracuju a kokos, neprávem se tváří jako výrobek z Podkrkonoší

V Penny Marketu jsme před pár týdny narazili na tyčinku Raw maracuja & coconut, která se prodává pod hlavičkou Crip Crop, což je privátní značka daného řetězce. Ve složení najdeme jen ovocnou datlovou pastu, kokos a šťávu z maracuji, a když už čteme ono složení, nelze si nevšimnout loga umístěného vedle minimální trvanlivosti: Podkrkonoší regionální produkt.

Skutečně? I bez znalostí certifikačního řízení laicky dovozuji, že produkty označené tímto logem budou mít nějak zásadní vztah k danému regionu. A pokud je mi známo, datlím, kokosu ani maracuje se v Podkrkonoší nedaří.

Výrobcem dané tyčinky je společnost Pravé hořické trubičky z Miletína nedaleko Hořic, což skutečně je Podkrkonoší. Ale skutečně stačí být výrobcem z dané oblasti a mohu vyrábět cokoliv a získat regionální značku? Kdeže, realita je zcela jiná, na stránkách Asociace regionálních značek, kde lze dohledat všechny certifikované výrobky v jednotlivých krajích, zjišťujeme, že se daný produkt ve výpisu nenachází.

Neděláme ukvapené závěry a oslovujeme národní koordinátorku Asociace regionálních značek Kateřinu Čadilovou. Zaslali jsme jí obal dané tyčinky a trochu jsme se na výrobek, který nosí podkrkonošské logo, poptali. „Podle mně dostupných informací tyčinka na fotografii nikdy certifikaci nezískala,“ napsala nám Kateřina Čadilová, poděkovala za upozornění a uvedla, že věc budou dále řešit. „Budu po výrobci i regionálním koordinátorovi z Podkrkonoší požadovat vysvětlení,“ dodala.

Celá řada potravin, které se v Česku prodávají, na sobě nesou loga, ocenění či známky. Díky nim na první dobrou víme, že kupujeme bio, produkt bez laktózy, lepku, že jde o Regionální potravinu, nebo že je výrobek například označen klikatým logem Asociace regionálních značek (ARZ). Co region, to trochu odlišné logo, kterým se mou chlubit jen výrobky, které prošly posouzením certifikační komise a mimo jiné mají co dočinění s daným regionem.