ČPZP zvýšila příspěvek na psychoterepii, proplácí 6000 korun ročně

Redakce
Dnes
Autor: Depositphotos
Třetí největší zdravotní pojišťovna přispívá dospělým a dětem od sedmi let výše na psychoterapii 6000 korunami ročně. Je to nejvíce ze všech pojišťoven.

Benefit 6 000 korun je určen pojištěncům od sedmi let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka – soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací. Na každou konzultaci či sezení osobně či online lze čerpat až 600 korun. O příspěvek se hlásí stále více dospělých i dětí. 

Naši klienti mohou v rámci programu Duševní zdraví čerpat nejvyšší reálný příspěvek mezi zdravotními pojišťovnami. Další výhodou je velký počet terapeutů připravených řešit s klienty jejich psychickou nepohodu, začínající problém či rozpoznat závažné komplikace. Seznamy i s kontakty na spolupracující psychoterapeuty jsou na našem webu, vysvětluje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová. V individuálním seznamu ČPZP je aktuálně zařazeno 122 spolupracujících terapeutů. Druhý seznam, ze kterého si klienti ČPZP mohou rovněž vybírat, je pod správou České asociace pro psychoterapii a nyní zahrnuje 1422 psychoterapeutů.

Rostoucí zájem o tuto formu podpory ukazuje na stále větší potřebu péče o duševní zdraví. ČPZP se proto rozhodla zvýšit od letošního roku předchozí příspěvek 3 000 korun na dvojnásobek. Zájem klientů o program Duševní zdraví potvrzují i reálná data. Zatímco v roce 2025 tento příspěvek čerpalo téměř 5 000 pojištěnců, o rok dříve jich bylo přibližně 3 600. 

Z našich statistik vyplývá, že pomoc psychoterapeuta s příspěvkem ČPZP vyhledávají většinou ženy. Za uplynulý rok 2025 také evidujeme již 700 dětí a za předloňský rok na 570 dětí, kterým jsme na odbornou psychoterapii rovněž přispěli, konstatuje mluvčí Mazurová.

Předloni ČPZP na péči o duševní zdraví rozdělila z fondu prevence 5,8 milionu korun a v roce 2025 to bylo 8,4 milionu korun. Letos třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR vyčlení na psychoterapeutickou pomoc svým klientům více než 12 milionů korun. 

Stačí doložit doklad o úhradě 

Částku 6 000 korun od ČPZP je možno čerpat nad maximální roční limit v rámci preventivních programů. Čerpání je podmíněno pouze doložením dokladu o úhradě od spolupracujícího terapeuta. Příspěvek poskytne ČPZP po ukončeném sezení, které je možné absolvovat osobně nebo online. Tento benefit lze čerpat po každé terapii, nebo po ukončení série sezení. 

