Kanárské ostrovy: zkuste recept na tradiční jídlo conejo al salmorejo

Kanárské ostrovy patří každoročně mezi nejoblíbenější turistické destinace, kam vyráží i tisíce obyvatel České republiky. Je to po všech stránkách dobrá volba, zejména pokud se rozhodnete navštívit největší z ostrovů Tenerife. Po přírodní stránce je nejpestřejší, především díky vysokohorským lokalitám v okolí v současné době nečinné sopky Pico de Teide, měřící 3718 metrů.

Nejen tam se přitom můžeme setkat s celou řadou jinde nepříliš rozšířených pokrmů. Je vhodné je na místě ochutnat, protože Kanárské ostrovy, jejichž ekonomika je z 80 procent závislá na turistickém ruchu, nabízejí jinak především v hotelových komplexech globální kuchyni, na kterou jsou zvyklí Evropané, ale i návštěvníci z Asie a dalších částí světa.

Stejně jako ve Španělsku a ve španělsky mluvících zemích jsou na „Kanárech“ klasickým pokrmem, respektive předkrmem, „tapas“. A vzhledem k tomu, že jde o ostrovy, patří mezi důležitou součást pokrmů mořské plody všeho druhu, přičemž zřejmě největší variabilitu představují mušle upravované na mnoho způsobů. To samé se ale týká i pokrmů z chobotnic nebo olihní.

Častou součástí hlavních jídel jsou různé varianty „mojo“, což jsou omáčky, jejichž základem jsou červené nebo zelené papriky obohacené různými bylinkami, a pro našince nejsou nijak pálivé. (V článku o tipech na grilování najdete recept na domácí mojo, které si můžete udělat ostré dle libosti.)

V nabídce nápojů nechybí sice místní pivo, lepší volbou je ale ochutnat místní lokální vína (tedy ne ta rozlévaná), přičemž výborná jsou především vína bílá.

Ochutnat lze také sladké dezerty, například šlehaný mandlový krém se žloutky a medem „bienmesabe“ nebo karamelový krém „flan“.

Všudypřítomný doplněk stravy pak představují menší sladké banány z četných ostrovních plantáží, které se stejně jako například jablka nebo hrušky také flambují. Významnou součástí jídelníčku jsou také rajčata, a především velmi chutné malé kulaté brambory vařené ve slupce v silně osolené vodě, nazývané „papas arrugadas“.

Právě „papas arrugadas“ jsou hlavní tradiční přílohou skutečně tradičního pokrmu Kanárských ostrovů, kterým je „conejo al salmorejo“ neboli dušený králík.

I tento pokrm má ale řadu variant a často se podává například s rajčaty. Původní varianta má také obsahovat kus jater. Následující recept z originální kanárské kuchařky nicméně s játry nepočítá, ale vzhledem k tomu, že právě tuto publikaci si mohou při návštěvě Kanárských ostrovů turisté zakoupit, nabízíme pro inspiraci tuto verzi:

Recept: dušený králík conejo al salmorejo

Suroviny k přípravě:

2 kg očištěného naporcovaného králíka

4 snítky tymiánu

3 snítky oregana

olej na orestování

Na olivový olej salmorejo:

50 g soli

15 stroužků česneku

1 ks pepře

3 polévkové lžíce mleté papriky

¼ litru vinného octa

¾ litru bílého vína

¼ litru olivového oleje

Sůl, česnek a pepř rozdrtíme na hustou pastu, následně přidáme papriku, ocet, bílé víno a olivový olej a případně podle potřeby dosolíme.

Kousky králíka vložíme do porcelánové nádoby nebo (podle autora receptu) do kameninové misky, zalijeme omáčkou salmorejo, přidáme tymián a oregano a promícháme tak, aby se kousky králíka dobře omáčkou nasákly. Nádobu přikryjeme utěrkou a necháme několik hodin marinovat.

Poté kousky králíka vyjmeme, necháme okapat a následně je na pánvi orestujeme na oleji do zlatova. Jakmile je králík osmažený, přidáme do stejné pánve marinádu a vaříme, dokud se neztratí kyselost vína a vinného octa. Pokud je omáčka příliš hustá, můžeme ale trochu vína (nebo vody) ještě přidat. Jak totiž připomíná autor kanárské kuchařky, omáčka by příliš hustá být neměla, aby se jí mohly nasáknout i výše zmíněné brambory papas arrugadas. Dobrou chuť!