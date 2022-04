Co je lymfom a proč může postihovat řadu orgánů

Lymfomy jsou skupinou onemocnění, která vznikají nádorovou transformací lymfocitů. „Jsou to bílé krvinky, jež se starají o naši obranyschopnost. Sídlí v uzlinách, kostní dřeni a všude v těle, kde dávají pozor, aby se vše odehrálo správně,“ říká pro server Vitalia.cz Marek Trněný, přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Při nádorové transformaci se mimo jiné u buněk mění jejich metabolismus, tedy látková přeměna, a buňky se začínají nekontrolovatelně dělit.

Lymfom postihuje zejména mízní uzliny (odtud označení rakovina mízních uzlin), ale vyskytuje se také v kostní dřeni, kůži, sliznici zažívacího traktu nebo v plicích. „Může se vyskytnout všude tam, kde jsou lymfocity,“ podotýká Marek Trněný.

Pacientů s lymfomy kvůli dlouhověkosti přibývá

Počet pacientů s lymfomem se za posledních 30 let ztrojnásobil, nyní s touto diagnózou v ČR žije více než 26 000 lidí. „Každý rok diagnostikujeme zhruba kolem 2500 nových případů,“ uvádí lékař.

Proč lymfomy vznikají, není úplně jasné. Jako příčina se ale uvádí například snížená imunita či virové nebo bakteriální onemocnění. Jasnější ale je, proč narostl počet pacientů s touto chorobou. „Je to daň za dlouhověkost, protože dvě třetiny všech lymfomů jsou typické pro starší věk,“ uvádí lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Andrea Janíková.

Projevem nemoci je i alkoholová bolest

Lymfomy se projevují typicky zvětšenými uzlinami na krku, pažích či v tříslech, ale také nadměrným pocením nebo dlouhodobými horečkami bez zjevné příčiny. Mají ale i jiné příznaky. „U mě nemoc začala paradoxně bolestí zad, výrazným svěděním nohou a měla jsem i jeden netypický příznak, což je alkoholová bolest,“ popisuje pacientka Kateřina Klásková. Té lékaři diagnostikovali tzv. Hodgkinův lymfom před 18 lety, kdy jí bylo 29 let a bolesti zad zpočátku připisovala tomu, že často bere do náruče dvouletého syna.

Alkoholová bolest není žádné obrazné pojmenování. Naopak, jde o sousloví, které přesně vystihuje to, co pacient s lymfomem pociťuje v souvislosti s požitím alkoholu. Jde o silnou, bodavou bolest v místě, kde je nádor. V jejím případě šlo přibližně o střed hrudníku. „Po dvou letech kojení jsem si dala na narozeninách maminky bílé víno. Hned po prvním doušku mě začala bolet hruď. Šlo o silnou, nesnesitelnou bolest, která se o měsíc později opakovala po ochutnání svařeného vína,“ vzpomíná Kateřina Klásková. Po třetí ochutnávce alkoholu se jeho konzumace zcela vzdala.

Netypický příznak, který nemusí znát ani lékaři

Když se jí bolest zad zhoršovala a „přestěhovala se“ pod lopatku, vydala se k lékaři. Tam zmínila i bolesti na hrudi po alkoholu. „Rehabilitační lékař mi ale řekl, ať si dám další doušek, že to samo přejde. Vůbec mě nechápal a od dalších pacientů, kteří zažili to samé, vím, že jim lékaři vůbec tuto bolest nevěřili,“ dodává Kateřina Klásková, která v roce 2005 založila pacientskou organizaci Lymfom Help, jejíž předsedkyní je dodnes.

„Vystřídala jsem několik lékařů a už jsem se před nimi i bála alkoholovou bolest přiznat, protože ji někdy až zesměšňovali. Až jsem narazila na mladého rehabilitačního lékaře. Tomu jsem se po váhání svěřila i s tímto a on okamžitě zareagoval. Řekl mi, že to může souviset s lymfatickými uzlinami a ať si okamžitě nechám udělat CT,“ popisuje okamžik, jenž vedl ke stanovení diagnózy.

Podle Kateřiny Kláskové není tento příznak nemoci častý. „Projevuje se málokdy. Odhaduji, že může postihovat 1 až 2 procenta všech pacientů,“ uvádí předsedkyně sdružení Lymfom Help.

Typy léčby lymfomu

Lymfomy se léčí v centrech vysoce specializované hematoonkologické péče, kterých v ČR nyní pro dospělé funguje 8. Stejný počet center je určen pro léčbu dětí, z toho 2 z nich mají také transplantační jednotku.

Léčba tohoto typu nádorového onemocnění se v ČR podle odborníku daří. Jedním z ukazatelů, který to potvrzuje, je střední, nebo také průměrná délka dožití pacientů. „Za posledních 15 let se zvýšila až o 8 let. A do doby, než přišel covid, křivka průměrné délky dožití stoupala výrazně rychle nahoru,“ říká pro server Vitalia.cz David Belada, zástupce přednosty pro léčebnou péči IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Lymfomy se v současné době léčí 4 základními způsoby. „První je chemoterapie, což je u většiny lymfomů základ, byť má spoustu nežádoucích účinků. Druhým pilířem je biologická léčba pomocí protilátek. Ta cílí přímo na nádorovou buňku, zatímco těch zdravých si nevšímá. Nevýhodou u ní ale je, že ona samotná zatím nezvládne onemocnění zlikvidovat komplexně,“ popisuje lékař.

Třetím způsobem je radioterapie neboli ozařování. To je ale v současnosti při léčbě lymfomů v útlumu. „Radioterapie se používá poměrně méně, a to z toho důvodu, že nyní máme k dispozici velmi moderní diagnostické nástroje, díky nimž nám radiologové dokáží říci, zda je po léčbě nutné dále léčit zbytkovou tkáň, či nikoliv,“ podotýká David Belada s tím, že mezi tuto diagnostiku patří například pozitronová emisní tomografie (PET), která je kombinována s počítačovou tomografií. Pokud tyto metody za použití radiofarmak ukáží, že tkáň již „nesvítí“, lékaři ví, že dále akutně léčit nemusí a pacient je pro ně zdravý. „Pokud vyšetření ukáže, že po chemoterapii tkáň ještě svítí, tak teprve poté toto místo ozařujeme,“ vysvětluje lékař.

Nejnovější typ léčby – genová terapie

Čtvrtým pilířem je cílená léčba. „To je obrovsky široká skupina léků a léčebných způsobů, kam patří třeba různé tablety působící přes buněčné receptory,“ popisuje lékař s tím, že i tento druh léčby je cílený na nádorové buňky a zdravou tkáň šetří.

Do cílené léčby patří také novinka v podobě genové terapie, která se v ČR používá zhruba dva roky. „Je to léčba geneticky upravenými T-lymfocyty. To znamená, že je pacientovi odebereme z krve, dáme je do vaku, pošleme do laboratoře v USA a tam buňky přeprogramují tak, aby se naučily bojovat s nádorem pacienta. Pak je pošlou zmražené zpět letadlem. Tady se podají pacientovi ve formě podkožní injekce nebo infuze, která trvá zhruba půl hodiny,“ popisuje David Belada. Jedná se o jednorázovou léčbu, tedy jen o jednu infuzi nebo injekci. V ČR tuto léčbu zatím podstoupilo zhruba 80 pacientů trpících lymfomem.

Nevýhodou této léčby je, že je zatím nákladná. Pro jednoho pacienta vyjde na 9 milionů korun. Její úhradu schvalují revizní lékaři zdravotních pojišťoven, podle Davida Belady ale s úhradou potíže nejsou. Nicméně na ni nedosáhne každý. Současná indikační kritéria jsou nastavena tak, že ji mají hrazenou ti pacienti, u nichž nezabraly jiné typy léčby, které jsou vyjmenované výše. „Kromě toho, že je nákladná, tak jde také o poměrně složitou výrobu, která trvá nejméně dva týdny. Navíc data, která máme, ukazují, že léčba funguje až ve třetí linii terapie,“ dodává lékař. Podle něj ale do budoucna bude genová terapie zlevňovat a indikační kritéria budou širší.

Už nyní se ukazuje, že by léčba mohla být účinná také pro pacienty, kterým se lymfom vrátil.

Nežádoucí vedlejší účinky genové terapie

Nevýhodou genové terapie jsou také vedlejší účinky. V případě léčby lymfomu jde zejména o takzvaný Cytokine Release syndrom (CRS). „Ve chvíli, kdy začnou T-lymfocyty likvidovat nádor, vznikne v těle imunologická válka. My tuto válku musíme hlídat, a pokud je příliš intenzivní, tak do ní musíme vstoupit pomocí léku a přibrzdit ji,“ popisuje David Belada.

Nepříjemnou komplikací je také neurotoxicita, což znamená, že pacienti mohou mít neurologické problémy, protože část imunologické války se odehrává v centrálním nervovém systému.

Proto musí být každý pacient po podání genové terapie velmi pečlivě hlídán. Zdravotníci je například denně nechávají psát jednu stejnou větu, kterou si sami zvolí. Nežádoucí účinky genové terapie pak poznají na změně grafiky písma. Nebo tak, že pacient větu nedokáže napsat vůbec.

Nicméně podle lékaře jsou nežádoucí vedlejší účinky dočasné a zvládnutelné léky. Při příznacích neurotoxicity, trvajících u některých pacientů až 5 dnů, jsou to například kortikoidy.