Lidé chtějí za jídlo na Vánoce utratit v průměru 3500 korun. Kapr na ústupu, lidé jedí kuře i smažák

Kolik utratíme za jídlo na svátky? Budeme šetřit anebo si dopřejeme více než loni? Jak se změnila štědrovečerní tabule a co pro nás vlastně znamenají dobře zařízené Vánoce? Online supermarket Košík se ve svém prosincovém předvánočním průzkumu ptal více než 1 800 českých domácností.

Část domácností šetří, část si dopřeje

V průměru chtějí dotazovaní za jídlo na svátky utratit kolem 3 500 korun. Bližší zkoumání však ukazuje, že v jednotlivých domácnostech jsou velké rozdíly. Zhruba pětina domácností plánuje utratit kolem pěti tisíc korun. Jen o trochu méně – 19 procent – má naopak připravené pouhé dva tisíce. Šest procent oslovených se dokonce chce vejít do tisícovky a stejné množství – tedy také šest lidí ze sta – uvažuje o tom, že za jídlo a dobroty utratí v součtu dokonce kolem deseti tisíc.

Podobně se liší také odpovědi na meziroční srovnání útrat. Češi se shodují, že si kvůli dražším potravinám připlatí. Maximálně o pět set korun více chce utrácet třetina domácností, 500–1 000 korun navíc si připraví další třetina a poslední třetina očekává, že za jídlo na svátky se jejich útrata zvýší o více než 1 000 korun. Zajímavé je, že o výši útraty nerozhoduje region – odpovědi jsou podobné napříč všemi kraji Česka.

Že domácnosti šetří, je vidět v podstatě na každém kroku. Naše sekce, která sdružuje všechny slevy na jednom místě, patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším místům na webu. Na druhou stranu Češi neslevují z kvality – stále hledají dobré výrobky za dobrou cenu, popsala za Košík.cz Zuzana Magálová.





Kapra v oblibě porazilo kuře

Košík se však zajímal také o to, jak se mění hlavní chod štědrovečerní večeře. Přestože ryba se na stole objeví v 84 procent případů, již dávno to není pouze smažený kapr. Z domácností, které připravují rybu, nachystá tradičního kapra pouze 55 procet respondentů. 26 procent pak dává přednost lososovi, 6 procent tresce, 4 procenta candátovi, 3 procenta pstruhovi a zbylých 6 procent Čechů jiným rybám včetně mořských plodů nebo exotického masa, jako je například to žraločí.

Ryba se navíc neobjevuje na stole jako jediné maso – v 96 procentech případů je doplněná ještě bílým nebo červeným masem. Například kuřecí řízek se ve vánočním menu objevuje v 58 procentech případů a je tak nejoblíbenějším chodem, který předstihl i zmiňovaného kapra (toho v poměru ke všem domácnostem najdeme na talíři v 51 procentu případů).

A jaké další chody se dostaly do 10 nejoblíbenějších kromě ryb a řízků? Především bezmasá jídla. Vegetariánské řízky nebo karbanátky připravují 4 procenta domácností, překvapivými skokany roku se pak stali smažený sýr (3 procenta domácností) a sushi (1 procento).

Nesmí chybět vajíčko natvrdo

Zajímavý vhled poskytl výzkum také do nejčastějšího složení bramborového salátu. Ta zaručeně pravá domácí receptura bývá totiž často důvodem, proč se v některých domácnostech vyrábí hned několik variant. Asi nepřekvapí, že základem naprosté většiny bramborových salátů jsou brambory, kyselé okurky, kořenová zelenina, cibule a majonéza. Co však dál?

79 procent domácností si možná trochu překvapivě neumí bramborový salát představit bez vajíčka natvrdo. Hrášek do salátu patří podle 57 procent oslovených. Šunka, salám nebo slanina pak ve 45 procentech případů. 13 procent českých domácností pak přidává jako důležitou ingredienci jablko a 8,5 procent papriku.

Galerie: Co všechno patří do bramborového salátu?

Počítačové hry ano, příbuzní ne

Košík se zaměřil také na to, na co se Češi nejvíc těší. Takřka jednohlasně se shodují, že nejvíce se těší na čas strávený s nejužší rodinou nebo kamarády, zdobení stromku a domácnosti, ale také lenošení u knihy, televize nebo počítačových her. Naopak na opačné straně se ocitly například vánoční návštěvy u příbuzných.

Že chceme po bouřlivém roce především vydechnout, ukazují i odpovědi na dotaz, jak dnes vypadají ideální zařízené Vánoce. Odpověď by asi starší generaci zaskočila. Pro většinu z nás to znamená užít si svátky bez stresu, v klidu, bez nákupního šílenství a tak, abychom měli čas jeden na druhého. Patří k nim však také dobré jídlo, které potěší rodinu i návštěvu.





Naopak velký počet druhů cukroví, uklizená domácnost nebo reprezentativní výzdoba podle Čechů zařízené Vánoce neudělají.

Máte rádi Vánoce? Ano, a moc

Celkem ano

Moc ne

Nesnáším je

Jsou mi fuk

Že si od svátků udržujeme zdravý odstup, ukazuje ještě další údaj. 40 % lidí se před Vánoci cítí mírně optimisticky, čtvrtina dokonce skvěle. Pouze 10 % deklaruje, že před nadcházejícími svátky klesá jejich nálada na bod mrazu spolu s okolními teplotami.

Protivní lidé v obchodech

Košík se také zajímal o to, co nám v předvánočním shonu vadí v obchodech. S překvapením jsou to především protivní a neohleduplní lidé, kteří kazí vánoční atmosféru i naši náladu. Odpověď se objevila u 73 procent respondentů. 70 procent respondentů na svůj seznam zařadilo také přílišné fronty, 69 procent si stěžuje na samotné přejíždění mezi obchody a plná parkoviště. 56 procent lidí má pocit, že velké množství věcí je vyprodaných, 43 procentům kvůli nakupování nezbývá čas na jiné věci. A 30 procent přenáší náladu z obchodů domů, kde stres z vánočních pochůzek zvyšuje napětí.

Možná i proto se 71,5 procenta Čechů přiklání spíše k nákupům v e-shopech, které je tohoto trápení ušetří. 63 procent Čechů zároveň uvítá, pokud by mohlo většinu nákupů udělat na jednom jediném místě.