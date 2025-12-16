Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Epidemie chřipky dorazila. Očkování před letošní variantou chrání jen částečně

Epidemie chřipky dorazila. Očkování před letošní variantou chrání jen částečně

Hana Válková
Dnes
Nemocná žena leží se zimnicí v posteli, na nočním stolku má léky
Autor: Shutterstock
Do Česka dorazila epidemie chřipky. Dřív, než je obvyklé. Obávanější variantu K má zatím jen zlomek nemocných, brzy ale může převládnout. Státní zdravotní ústav proto vysvětlil, nakolik před ní chrání letošní očkování.

To, jak rychle se chřipka šíří a kolik lidí je nemocných, hlavní hygienička Barbora Macková v pondělí označila za epidemii. Česká republika čelí epidemii chřipky. Připomínám proto potřebu důsledného dodržování respirační etikety, hygienických návyků, a apeluji na vzájemnou ohleduplnost, sděluje Macková.

Co se dozvíte v článku
  1. Nemoc postihuje děti i dospělé
  2. Varianta K je zatím v menšině
  3. Jak moc ochrání vakcína
  4. Zásady, které chřipku zpomalí

Nemoc postihuje děti i dospělé

Akutními respiračními infekcemi, jejichž podskupinou je i chřipka, minulý týden onemocnělo 1 486 lidí na 100 tisíc obyvatel. Je to o pětinu více než o týden dříve, informoval v tiskové zprávě Státní zdravotní ústav (SZÚ). 

Počty nemocných se zvyšují ve všech krajích a ve všech věkových skupinách, nejvíce u dětí ve věku 6 až 14 let. Aktuálně nejvyšší nemocnost sledujeme v Karlovarském a Jihomoravském kraji, doplňuje Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ. Razantně přitom roste i počet nemocných přímo chřipkou a její varianty se šíří napříč věkovými skupinami.

Ve skutečnosti navíc může být nakažených o dost více, ne každý člověk s ní jde k lékaři – což je v pořádku, nutné to není, bez toho se ale ve statistice neocitne. 

Varianta K je zatím v menšině

Letošní epidemie má přitom přinejmenším dvě zvláštnosti. První je, že dorazila zhruba o měsíc dřív (na to, že se tak stane, jsme upozorňovali v textu zde). Druhou, že s sebou přinesla méně častou variantu chřipky zvanou K neboli H3N2. Odborníci proto očekávají, že naše imunita si s ní může poradit hůře a K nakonec mezi chřipkovými nemocemi na začátku příštího roku převládne.

Podle SZÚ se tak zatím nestalo a mezi pacienty jsou jednotky těch, kterým je zle kvůli variantě K. To se ale může změnit, proto ústav vysvětlil, jak je to s ochranou očkovaných.

Jak moc ochrání vakcína

Vakcína se vyrábí rok předem na základě informace Světové zdravotnické organizace, jejíž odborníci vycházejí předpovídají, jaká varianta viru se bude následující sezónu šířit. Někdy se trefí perfektně, někdy o něco méně, jako se to stalo letos. Vakcíny proto nechrání proti nákaza tak dobře, jako obvykle. 

Odhady účinnosti vakcín se pohybují kolem 35 až 50 procent proti symptomatickému průběhu, ale ochrana proti těžkému průběhu a hospitalizaci zůstává vyšší – odhad se pohybuje se mezi 60 až 80 procenty, popisuje viroložka Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. O něco lepší účinnost má sprejová vakcína pro děti od 2 do 18 let aplikovaná nosem. U ní ale procenta SZÚ nevyčíslil.

Znamená to, že i s očkováním letos existuje poloviční či ještě vyšší riziko, že chřipku chytnete, pokud se s jejím virem potkáte a zejména pokud se setkáte s variantou K. Na druhé straně je menšinová pravděpodobnost, že vás chřipka odešle třeba do nemocnice kvůli dýchacím či jiným potížím. Proto SZÚ zdůrazňuje, že očkování mělo a stále má smysl. Zejména pro seniory či imunitně oslabené, které může významným způsobem ochránit před trvalými následky, které chřipka umí zanechat v podobě kupříkladu poškození nervové soustavy či srdce a plic, dodává Helena Jiřincová.

Zásady, které chřipku zpomalí

I při epidemii se dá udělat pár malých kroků, které mohou rychlost a četnost nákazy ovlivnit. 

Hlavní hygienička Barbora Macková připomíná, aby lidé kolem sebe nekýchali a nekašlali bez zakrytí úst a nosu jednorázovým kapesníkem. Pokud ho nemáme, pak kašleme do předloktí.

Neváhejme nasadit nejlépe respirátory třídy FFP2 a vyšší, nebo alespoň roušky, kdykoli vnímáme, že je to třeba. Zejména jde o návštěvy zařízení zdravotních a sociálních služeb, ale i pobyty v uzavřených prostorách s velkou koncentrací lidí, nabádá Macková. Typicky to jsou to například nákupní centra nebo hromadná doprava. Respirátor je dobré nasadit i při kontaktu s blízkými, pokud se člověk necítí fit.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

