Cestování bude jednoduší, pro návrat do ČR platí ode dneška nové podmínky

Cestovatelský semafor pomocí barev rozlišoval země s různě vysokým rizikem nákazy nemocí covid-19. Ode dneška bude relevantní pouze pro vstup cizinců.

Rozřazení zemí do barevných kategorií bude i nadále zachováno, ale bude mít – z hlediska občanů ČR – pouze informativní význam.

Vstup do ČR bez omezení: pro očkované, po covidu a děti do 12 let

Osoby plně očkované a osoby s prodělaným onemocněním v posledních 180 dnech budou moci nově do ČR vstoupit bez omezení. Ministerstvo zdravotnictví ochranným opatřením zohledňuje Doporučení Rady EU, informuje resort v tiskové zprávě.

Kromě osob plně očkovaných a osob s prodělaným onemocněním covid-19 v posledních 180 dnech bude vstup do ČR bez dalších opatření (kromě vyplnění Příjezdového formuláře) také pro děti do 12 let.

Platí váš certifikát?

Za očkované se považují ty osoby, které mají maximálně 270 dní od ukončeného očkování. Po posilovací dávce a v případě osob mladších 18 let platí očkovací certifikát neomezeně.

Pro dospělé bez 3. vakcíny proti covidu se platnost očkovacího certifikátu aktuálně zkrátila na devět měsíců a někomu tak již neplatí.

Osoby očkované mimo Evropskou unii a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 v zahraničí si musí ověřit, zda je jejich certifikát uznávaný.

Postup při vstupu do ČR u neočkovaných

U neočkovaných osob se při návratu do ČR bude od 15. února rozlišovat, zda se jedná o cestu po EU, nebo zda jde o cestu z mimounijní země.

V případě cest po EU stačí předvstupní antigenní nebo PCR test. V případě návratu ze třetí země stačí českým občanům a rezidentům z EU předložit antigenní nebo PCR test, ostatní musí podstoupit výlučně PCR test. Předvstupní antigenní test nemusí podstoupit osoby, které do ČR cestují z unijní země individuální dopravou.

Následně musí všechny neočkované osoby po návratu do ČR z mimounijní země podstoupit další PCR test, a to 5. až 7. den po vstupu do ČR.

Platnost antigenních testů bude nově 24 hodin. V souladu s doporučením Rady EU se ruší tyto povinnosti v případě cest do 12 hodin a v případě tranzitu. V platnosti naopak zůstává výjimka ze vstupních pravidel v případě cest do sousedních zemí na dobu do 24 hodin.

I nadále zůstává také povinnost vyplnit příjezdový formulář, a to bez ohledu na kategorii dané země.

Kde hledat informace o cestování za covidu

Ministerstvo zdravotnictví nicméně navzdory uvolňování opatření zároveň důrazně doporučuje, aby občané cestování omezili, protože je třeba minimalizovat riziko šíření onemocnění covid-19.

Aktualizované informace najdete například na webu ministerstva zdravotnictví v sekci Seznam zemí podle rizika nákazy, kde jsou mj. podrobná pravidla pro vstup a návrat do České republiky platná od 15. února 2022.

Informace k cestování nabízí také web ministerstva zahraničních věcí a k přeshraničnímu pohybu i web ministerstva vnitra.