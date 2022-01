Vláda rozhodla, že očkování proti covidu nebude povinné. Pro nikoho

Premiér Petr Fiala ve středu 19. ledna 2022 oznámil, že povinné očkování proti covidu-19 v ČR zavedeno nebude. Text níže popisuje situaci před tímto rozhodnutím vlády.

Změnu vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem stihla schválit ještě vláda Andreje Babiše. Jejím autorem je bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Změna spočívala v tom, že do stávající vyhlášky k povinnosti očkování proti virové hepatitidě typu B vláda přidala slova „a proti nemoci covid-19“.

Vyhláška vyvolala vznik peticí i protestních akcí. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek po nástupu do funkce vyhlášku nezrušil, protože podle něj je potřeba počkat, jaký efekt bude mít. Navíc očkování je pro ministra preferovaný způsob prevence. „Ministerstvo zdravotnictví považuje očkování proti onemocnění covid-19 za nejefektivnější řešení epidemické situace,“ potvrzuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

K povinnému očkování ale byl Vlastimil Válek před nástupem do funkce kritický a avizoval, že vyhlášku pozmění. Jak, o tom se nyní jedná. „Bude ji nutné novelizovat, a to i s ohledem na mutace viru, protože znění musí reagovat na nová data o variantě omikron,“ dodává Ondřej Jakob.

Pro lidi 60+ očkování nebude povinné

Server Vitalia.cz požádal ministerstvo zdravotnictví o soupis změn, které dozná vyhláška zavádějící povinné očkování proti covidu-19. Z odpovědi Ondřeje Jakoba i mediálních vyjádření ministra Vlastimila Válka ale vyplývá, že jisté je zatím jen jedno: „Nepočítáme s věkovou limitací pro povinné očkování,“ uvedl mluvčí ministerstva.

Původně vyhláška říkala, že na očkování musí povinně každý, komu bylo či bude 60 let a více. „Základní očkování se zahájí nejpozději do 4 měsíců od dovršení 60 let věku,“ píše se v původním znění s tím, že povinné je také přeočkování proti covidu-19.

Školy zatím neví, co bude v březnu platit

Další změny jsou zatím nejisté. A to přesto, že by povinnost očkovat se proti covidu-19 měla u některých profesí a části studentů platit už za měsíc a půl.

Není například jasné, zda vyhláška skutečně vstoupí v účinnost 28. února jako celek. Část středních škol požaduje odložení účinnosti tak, aby současní maturanti a žáci druhých či třetích ročníků mohli dostudovat za podmínek, za kterých studium zahájili.

„Urgujeme jak ministra školství Petra Gazdíka, tak ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby k tomu zaujali stanovisko. Zatím se nám dostalo odpovědi, že s vyhláškou se každopádně bude pracovat, že se určitě odloží její účinnost, nebo že bude zrušena,“ uvádí Karel Štix, který je předsedou Asociace zdravotnických škol (AZŠ) ČR a zároveň ředitelem Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích.

Podle něj školy chtějí počkat do konce ledna, aby bylo o vyhlášce rozhodnuto. Pak už by se ozvaly razantněji. „Ředitelé škol jsou z nejasností kolem vyhlášky nervózní,“ dodává předseda AZŠ ČR.

Server Vitalia.cz kontaktoval také ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Přestože rezort odpovědi přislíbil, vyjádření do středečního dopoledne nedorazilo.

Pro mediky či budoucí sestřičky může vyhláška znamenat konec studia

Vyhláška říká, že studenti škol, kteří docházejí na praxi do zdravotnických či sociálních zařízení, musí být povinně očkováni proti covidu-19. A tato jedna věta pro ně může mít životní dopad.

„Pokud žák nebo student nebude v souladu s vyhláškou očkován proti nemoci covid-19 a v důsledku toho nesplní povinnou praxi (…), může být důsledkem nepostoupení do vyššího ročníku a následné ukončení vzdělávání (…) nebo vyloučení ze školy (pro porušení školního řádu z důvodu vysoké absence),“ píše se na Edu.cz, což je jednotný metodický portál ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Až třetina studentů na středních zdravotnických školách je nenaočkovaná

Podle Karla Štixe na středních zdravotnických školách ve třetích a čtvrtých ročnících, které chodí na praxi, je až třetina žáků nenaočkovaných. Například na škole, kterou vede on sám, je 28 procent žáků neočkovaných, 72 procent očkovaných. U vyšších odborných škol je proočkovanost vyšší, a to 90%, uvádí Štix.

„Pokud by třetina třeťáků a čtvrťáků skončila, byla by to pro zdravotnictví katastrofa,“ domnívá se Karel Štix s tím, že podle něj žáků, kteří začali studovat bez podmínky očkování, by se vyhláška dotknout neměla.

„Není možné jim podmínky studia takto za chodu měnit, to by asi skončilo i nějakými soudy,“ říká Karel Štix v narážce na Listinu základních práv a svobod a její ustanovení, že „každý má právo na vzdělání“.

Ředitelům středních škol se také nelíbí, že ve vyhlášce je covid-19 přiřazen k povinnosti očkovat proti hepatitidě typu B. Toto očkování je ale přitom podle Karla Štixe prověřené a běžně používané, zatímco proti covidu-19 se očkuje v Česku zatím jen něco málo přes rok.

Vyhláška by vzala neočkované mediky nemocnicím

Vyhláška se ale netýká jen žáků na středních školách, ale také studentů lékařských fakult, z nichž někteří již léčí pacienty třeba ve fakultních nemocnicích. Ti neočkovaní by v nemocnicích museli v březnu skončit.

„O plánovaném povinném očkování víme, ale čekali jsme, jaká budou stanoviska lékařských fakult. Ve čtvrtek máme předsednictvo, tak počítám s tím, že se na něm budeme dotýkat i věcí kolem covidu, tedy testování a očkování,“ řekl serveru Vitalia.cz předseda Rady VŠ, profesor Milan Pospíšil, který působí jako prorektor na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

„Vyhláška se ve stávajícím znění týká studentů, kteří jsou ve výuce součástí chodu zdravotnických zařízení, v případě všeobecného lékařství studentů ve vyšších – klinických ročnících. Nejde tedy jen o vliv na jejich ‚praxe‘, ale o dopad na běžnou součást výuky. Týká se však i zubního lékařství a nelékařských oborů,“ upozorňuje profesor Martin Vokurka, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Podle Martina Vokurky by neočkovaní studenti bez absolvování povinných klinických stáží nemohli plnit studijní povinnosti, absolvovat povinné předměty a získávat za ně kredity. „Což by na konci akademického roku znamenalo při jejich nesplnění ukončení studia,“ podotýká děkan.

Tato situace by se ale týkala menšiny studentů vysokých škol, protože proočkovanost mezi nimi je poměrně vysoká. „Předpokládáme, že by šlo spíše jednotlivce, v rámci celé fakulty maximálně o několik málo desítek studentů,“ dodává profesor Martin Vokurka. Přesto hodlají lékařské fakulty dále o vyhlášce s ministrem zdravotnictví jednat.

O práci se bojí část zdravotníků i pečovatelů

Nejen ve školách ale kvůli povinnosti očkování panuje napětí, co bude dál. O budoucnost se obává i část zdravotníků či pečovatelů, kteří se dosud nenaočkovali a teď jim hrozí, že po účinnosti vyhlášky přijdou o práci.

„Tlačí nás do očkování a mě to štve,“ řekla například pro Vitalia.cz jedna z pečovatelek na jižní Moravě, která se nyní zajímá o to, kdy do ČR dorazí nový typ vakcíny, již schválené evropskou lékovou agenturou, založený na jiném principu, než jakým je vakcína proteinová nebo genová mRNA.

S povinným očkováním nová část vyhlášky počítá u zdravotníků, pracovníků u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pracovníků hygienických stanic, příslušníků a zaměstnanců bezpečnostního sboru, obecní policie, dobrovolných i podnikových hasičů, vojáků, členů aktivních záloh, zpravodajců a zaměstnanců zpravodajských služeb.

Tento výčet ale nejspíše dozná změn. „U některých profesních skupin bude povinné očkování předmětem diskuze,“ podotýká mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Za porušení vyhlášky údajně nebudou sankce

Pro koho by mělo být tedy očkování skutečně povinné a kdy přesně by měla vyhláška vejít v účinnost, by mělo být jasné do poloviny února. Už nyní je ale pravděpodobné, že tato pravidla nemusí platit dlouho.

Ministr avizoval, že nikomu za porušení očkovací vyhlášky nebudou hrozit sankce. Jak to provede, ale neřekl. Obecně totiž platí, že pokud je nastavena nějaká povinnost, kontroloři ji nemohou ignorovat.

Vlastimil Válek tvrdí, že v budoucnu chce nastavit u očkování proti covidu-19 podobný systém jako u sezónního očkování proti chřipce. To není povinné, ale jen doporučované, u některých rizikových skupin také hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Je ovšem nutné jej opakovat každý rok, a to před nástupem hlavní sezóny tohoto onemocnění.