Nezbytný je poukaz od očního lékaře

Ten, kdo chce, aby mu na brýle přispěla jeho zdravotní pojišťovna, musí mít vždy vystavený poukaz od oftalmologa. Jde o předpis od odborného lékaře, na kterém jsou specifikovány hodnoty všech parametrů nezbytných pro výrobu a výdej správných korekčních pomůcek pro daného pacienta.

Po vystavení poukazu má pacient na jeho uplatnění 30 dnů. Lhůta se počítá ode dne vystavení poukazu.

Počítat je nutné také s tím, že pokud je zájemci o nové brýle 18 let a více, jejich optik od zdravotní pojišťovny pravděpodobně nedostane nic. Jak píše server Finance.cz, v srpnu 2019 totiž ministerstvo zdravotnictví až na nepočetné výjimky zrušilo jakékoliv úhrady obrub a brýlových čoček pro 15leté a starší.

Výjimky v úhradách brýlových a kontaktních čoček

Výjimkou jsou ti, kteří mají od oftalmologa předepsanou korekci nad +/− 10 dioptrií. „V takovém případě jsou sférické a tórické brýlové čočky hrazeny i ve věku nad 17 let včetně jednou za 3 roky,“ uvádí mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová.

Pojišťovny hradí u dospělých také hyperokulární brýlové čočky, a to 1× za 3 roky. Úhradu musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny.

Úhradu lze čerpat výjimečně také na některé kontaktní čočky. „Měkké kontaktní čočky jsou hrazeny pacientům se závažnými očními onemocněními bez ohledu na věk: oční vady nad +/− 10 dioptrií, anizometropie 3 dioptrie a více (vada u obou očí není stejná a rozdíl je větší než 3 dioptrie). Předepsat kontaktní čočky může pouze oftalmolog. Při intoleranci náplasťového okluzoru jsou pacientům do 5 let včetně hrazeny také měkké kontaktní čočky okluzní,“ dodává Viktorie Plívová.

Nově lze příspěvek na brýle čerpat až do 18. narozenin

Jiná je situace u brýlí pro děti. Ty mají nárok na příspěvek jak na brýlové obruby, tak brýlové čočky. Navíc od ledna 2022 se podmínky úhrad mírně pozměnily. Zatímco dosud na úhrady dosáhly děti do 14 let věku včetně, nově je lze čerpat až do 18. narozenin.

Pokud dítěti či dospívajícímu pořizujete komplet nové brýle, tedy obruby i čočky, lze počítat s tím, že na obruby vám zdravotní pojišťovna přispěje, a to do výše 300 Kč za kus.

Brýlové obruby mohou být hrazeny u dětí do 5 let včetně 3× za rok, od 6 do 17 let včetně 1× za rok. Stále platí, že v případě obrub zdravotní pojišťovna hradí 300 Kč za kus. Pokud obruby stojí víc, rozdíl platí rodiče ze svého.