Pro dospělé bez 3. vakcíny proti covidu se zkracuje platnost očkovacího certifikátu

Až do úterka platí, že certifikát o očkování proti covidu-19 prakticky není časově omezen. To se ale u části očkovacích certifikátů změní, a to se zpětnou platností.

Pro dospělé bez třetí dávky jen na devět měsíců

Od úterý 15. února bude mít očkovací certifikát u lidí starších 18 let platnost pouze devět měsíců. A to u těch, kteří obdrželi dvě dávky očkování v případě dvoufázových vakcín, nebo jedinou očkovací dávku v případě jednorázových očkovacích vakcín proti covidu.

Devítiměsíční lhůta se počítá ode dne podání druhé či jediné dávky.

Očkovací certifikát proto v úterý propadne všem, kteří se nechali očkovat od prosince 2020 do poloviny května 2021 a nenechali se přeočkovat.

Ministerstvo zdravotnictví při zkrácení platnosti certifikátů argumentuje tím, že v ČR není epidemiologická situace stále dobrá. A také tím, že na omezení platnosti certifikátu a lhůtě 9 měsíců se dohodla Evropská unie. „Z důvodu sladění podmínek stanovených k uznávání certifikátu o očkování přistoupila Česká republika shodně s nařízením Evropské komise od 15. února 2022 k omezení platnosti dokončeného základního očkování pro osoby, které dovršily 18 let věku, na dobu 270 dní,“ uvádí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 26. ledna.

Termín pro zkrácení se dvakrát posouval

Termín, od kdy se platnost zkrátí, se přitom v ČR několikrát měnil. Nejprve k němu mělo dojít od 1. ledna 2022. Ministerstvo ale datum na poslední chvíli a bez informování veřejnosti změnilo na 1. únor. Posléze se rozhodnutí posunulo na 15. února, jak je uvedeno na stránkách Úřadu vlády. Státní Covid Portál ale ještě 14. února v pondělí uváděl, že ke zkrácení platnosti došlo už 10. února. Toto datum ale mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob serveru Vitalia.cz vyvrátil. „V Evropě platí zkrácená platnost od 1. února, u nás od 15. února,“ potvrzuje mluvčí rezortu.

Neplatný certifikát lidem značně ztíží či znemožní cestování i vstup do míst, kde se kontroluje bezinfekčnost. Nahradit jej negativním výsledkem PCR testu totiž nyní není téměř možné.

Vláda hnaná rozsudkem Nejvyššího správního soudu ale minulý týden rozhodla, že na řadě míst už kontrola certifikátů nebude třeba. Nekontroluje se v restauracích, hospodách, na kulturních či sportovních akcích a ve službách.