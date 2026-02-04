Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Ovocnáři se zlobí a Agrární komora začíná nahlas hájit kvalitu zdejších plodů. Na konci minulého týdne se v Česku objevila informace o laboratorním testu neziskovky PAN Europe. Ta nechala otestovat jablka v různých zemích, v nichž zjišťovala obsah pesticidů. Výsledek? České a lucemburské jablko podle nich obsahovalo sedm druhů pesticidů, nejvíc z 59 jablek testovaných napříč Evropou.
Není to přitom poprvé, co se evropské ovoce dostalo do hledáčku neziskové organizace PAN Europe, už v roce 2022 vyšla zpráva o tom, že oblíbené evropské druhy ovoce jsou kontaminované pesticidy, které měly členské země před mnoha lety začít nahrazovat netoxickými variantami. Největší množství látek tehdy našli v jablkách pěstovaných zejména v Nizozemsku, Portugalsku, Slovinsku a Belgii.
Jablka jsou oblíbenou surovinou i v tomto receptu:
Riziko hlavně pro kojence
Hnutí DUHA, které se na testování podílelo, nakoupilo loni v září ve třech českých obchodních řetězcích jablka označená jako Golden Delicious, červená jablka, Gala a Honey Crunch a odeslalo je do nezávislé laboratoře, kde byla analýza reziduí pesticidů provedena dle certifikovaného mezinárodního standardu.
Dle výsledku analýzy byly z celkem 59 náhodně vybraných jablek vhodné pro přípravu kojenecké stravy v pořádku pouze čtyři vzorky z Dánska, Belgie a Itálie. Potraviny, které obsahující zbytky pesticidů, které jsou zjistitelné v koncentracích vyšších než 0,01 miligramu na kilogram, jsou přitom rizikové zejména pro kojence, uvádí též výsledná zpráva z testování.
Je to pod limity, tvrdí Agrární komora
Nicméně Agrární komora uvádí, že ve vzorcích jablek, které měly pocházet z České republiky, byly zjištěny pouze stopy látek, jejichž použití je v EU legální a povolené při ochraně jabloní proti škodlivým organismům, které mohou být samy o sobě rizikové pro lidské zdraví. Naměřené hodnoty se pohybovaly výrazně pod maximálními limity EU – od necelého 1 do 36 procent, přičemž dvě třetiny nálezů nepřekročily ani 5 procent povoleného limitu.
Pro Deník se vyjádřila i Jana Hajšlová z Vysoké školy chemicko-technologické, která uvádí, že není jasné, jaká byla hladina uvedených pesticidů v jablcích. „Informace o počtu reziduí nezodpovídá otázku, jaké a zda představují reálně zdravotní riziko.“
Zásadním nedostatkem studie je podle Agrární komory také skutečnost, že neposkytuje jednoznačný důkaz o původu jablek odebraných v českých obchodních řetězcích Tesco, Lidl a Billa. Chybí informace o pěstiteli či dodavateli, a nelze proto vyloučit, že to byla jablka z dovozu, která jsou v nadnárodních řetězcích běžně prodávána. Tento fakt podle nich výrazně snižuje vypovídací hodnotu studie ve vztahu k české produkci.
Jaká máte raději jablka?
Česká jablka jsou v pořádku, říkají čeští odborníci
„Čeští pěstitelé nejen jablek, ale i dalších druhů ovoce dlouhodobě více než obstojí v evropském srovnání a v řadě ukazatelů včetně odpovědného používání přípravků na ochranu rostlin potom patří k absolutní špičce. Tuzemská produkce je našimi dozorovými orgány velmi přísně kontrolována a pěstitelé využívají nejmodernější metody monitoringu zdravotního stavu sadů tak, aby mohli přípravky co nejvíc šetřit. Tento trend potvrzuje mimo jiné i rostoucí podíl integrované produkce a bioprodukce. Z tohoto pohledu je pak tristní skutečnost, že kvůli tlaku obchodních řetězců a nízké rentabilitě pěstování ovocných sadů ubývá, k čemuž mohou přispět podobně zavádějící články,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka lze říci, že česká jablka by bez problémů splnila i několikanásobně přísnější normy, než jsou ty současné.
V tomto klíčovém kritériu patří česká jablka mezi nejlépe hodnocené vzorky v celé studii. Je to jasný důkaz, že čeští ovocnáři dodržují správnou praxi ochrany rostlin i veškeré legislativní požadavky, doplnil předseda Ovocnářské unie.
Agrární komora ale ze Studie PAN Europe vypíchla jinou skutečnost a sice, že výzkumníci v testu identifikovali tři zakázané látky – bifenthrin, carbendazim a ethirimol – celkem v šesti vzorcích jablek z Maďarska, Polska a Itálie. Tyto látky jsou v Evropské unii zcela zakázány kvůli svým negativním účinkům na zdraví a životní prostředí.
Zjištění naznačují použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin, což lze považovat za závažné porušení pravidel i potenciální ohrožení bezpečnosti produkce.
Možná jste vůbec netušili, že jablka pěstovaná ve velkém pesticidy obsahují, v malé míře je v nich prakticky vždy nějaká směska chemických látek, ovšem legálně a v limitu. Tím vás ale nikdo nechce odradit od konzumace ovoce a zeleniny, jen je třeba nejen jablka vybírat uvážlivě a nesázet jen na cenu. Dobrou volbou jsou jablka pěstovaná šetrně a v bio kvalitě.