Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Přehled nejčastějších a nejoblíbenějších odrůd ze sortimentu obchodů Tesco
Autor: Shutterstock.com
Přehled nejčastějších a nejoblíbenějších odrůd ze sortimentu obchodů Tesco
Organizace PAN Europe zaměřující se na ochranu zdraví zorganizovala test, jímž prošlo 59 jablek ze třinácti evropských zemí. Česká jablka nedopadla vůbec dobře. Tuzemští ovocnáři a Agrární komora ale tvrdí, že je všechno trochu jinak.

Ovocnáři se zlobí a Agrární komora začíná nahlas hájit kvalitu zdejších plodů. Na konci minulého týdne se v Česku objevila informace o laboratorním testu neziskovky PAN Europe. Ta nechala otestovat jablka v různých zemích, v nichž zjišťovala obsah pesticidů. Výsledek? České a lucemburské jablko podle nich obsahovalo sedm druhů pesticidů, nejvíc z 59 jablek testovaných napříč Evropou. 

Není to přitom poprvé, co se evropské ovoce dostalo do hledáčku neziskové organizace PAN Europe, už v roce 2022 vyšla zpráva o tom, že oblíbené evropské druhy ovoce jsou kontaminované pesticidy, které měly členské země před mnoha lety začít nahrazovat netoxickými variantami. Největší množství látek tehdy našli v jablkách pěstovaných zejména v Nizozemsku, Portugalsku, Slovinsku a Belgii.

Jablka jsou oblíbenou surovinou i v tomto receptu:

Riziko hlavně pro kojence

Hnutí DUHA, které se na testování podílelo, nakoupilo loni v září ve třech českých obchodních řetězcích jablka označená jako Golden Delicious, červená jablka, Gala a Honey Crunch a odeslalo je do nezávislé laboratoře, kde byla analýza reziduí pesticidů provedena dle certifikovaného mezinárodního standardu. 

Dle výsledku analýzy byly z celkem 59 náhodně vybraných jablek vhodné pro přípravu kojenecké stravy v pořádku pouze čtyři vzorky z Dánska, Belgie a Itálie. Potraviny, které obsahující zbytky pesticidů, které jsou zjistitelné v koncentracích vyšších než 0,01 miligramu na kilogram, jsou přitom rizikové zejména pro kojence, uvádí též výsledná zpráva z testování.

Je to pod limity, tvrdí Agrární komora

Nicméně Agrární komora uvádí, že ve vzorcích jablek, které měly pocházet z České republiky, byly zjištěny pouze stopy látek, jejichž použití je v EU legální a povolené při ochraně jabloní proti škodlivým organismům, které mohou být samy o sobě rizikové pro lidské zdraví. Naměřené hodnoty se pohybovaly výrazně pod maximálními limity EU – od necelého 1 do 36 procent, přičemž dvě třetiny nálezů nepřekročily ani 5 procent povoleného limitu.

Pro Deník se vyjádřila i Jana Hajšlová z Vysoké školy chemicko-technologické, která uvádí, že není jasné, jaká byla hladina uvedených pesticidů v jablcích. „Informace o počtu reziduí nezodpovídá otázku, jaké a zda představují reálně zdravotní riziko.“

Zásadním nedostatkem studie je podle Agrární komory také skutečnost, že neposkytuje jednoznačný důkaz o původu jablek odebraných v českých obchodních řetězcích Tesco, Lidl a Billa. Chybí informace o pěstiteli či dodavateli, a nelze proto vyloučit, že to byla jablka z dovozu, která jsou v nadnárodních řetězcích běžně prodávána. Tento fakt podle nich výrazně snižuje vypovídací hodnotu studie ve vztahu k české produkci.

Jaká máte raději jablka?

Zobraz výsledek

Česká jablka jsou v pořádku, říkají čeští odborníci

„Čeští pěstitelé nejen jablek, ale i dalších druhů ovoce dlouhodobě více než obstojí v evropském srovnání a v řadě ukazatelů včetně odpovědného používání přípravků na ochranu rostlin potom patří k absolutní špičce. Tuzemská produkce je našimi dozorovými orgány velmi přísně kontrolována a pěstitelé využívají nejmodernější metody monitoringu zdravotního stavu sadů tak, aby mohli přípravky co nejvíc šetřit. Tento trend potvrzuje mimo jiné i rostoucí podíl integrované produkce a bioprodukce. Z tohoto pohledu je pak tristní skutečnost, že kvůli tlaku obchodních řetězců a nízké rentabilitě pěstování ovocných sadů ubývá, k čemuž mohou přispět podobně zavádějící články,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka lze říci, že česká jablka by bez problémů splnila i několikanásobně přísnější normy, než jsou ty současné. V tomto klíčovém kritériu patří česká jablka mezi nejlépe hodnocené vzorky v celé studii. Je to jasný důkaz, že čeští ovocnáři dodržují správnou praxi ochrany rostlin i veškeré legislativní požadavky, doplnil předseda Ovocnářské unie. 

Proč rozkrojená jablka hnědnou a co je to calvados?

Jablka jsou nejoblíbenějším českým ovocem a populární jsou v mnoha zemích světa. Nejspíš jich běhemroku taky pár kilo zkonzumujete. Ale co o nich vlastně víte? Ukažte to v našem kvízu s patnácti otázkami.
Spustit kvíz

Agrární komora ale ze Studie PAN Europe vypíchla jinou skutečnost a sice, že výzkumníci v testu identifikovali tři zakázané látky – bifenthrin, carbendazim a ethirimol – celkem v šesti vzorcích jablek z Maďarska, Polska a Itálie. Tyto látky jsou v Evropské unii zcela zakázány kvůli svým negativním účinkům na zdraví a životní prostředí. 

Zjištění naznačují použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin, což lze považovat za závažné porušení pravidel i potenciální ohrožení bezpečnosti produkce.

Možná jste vůbec netušili, že jablka pěstovaná ve velkém pesticidy obsahují, v malé míře je v nich prakticky vždy nějaká směska chemických látek, ovšem legálně a v limitu. Tím vás ale nikdo nechce odradit od konzumace ovoce a zeleniny, jen je třeba nejen jablka vybírat uvážlivě a nesázet jen na cenu. Dobrou volbou jsou jablka pěstovaná šetrně a v bio kvalitě.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Písek, Ústí, Bechyně: Poznejte podle fotek známé mosty
1/18 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Konec soukromí jak ho známe?

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).