Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek a nepletete si calvados a cider

Nejspíše znáte úsloví, že jablko nepadá daleko od stromu. Ale co dalšího o této populární malvici tušíte? Věděli jste například, že jabloním trvá v průměru čtyři až pět let, než začnou plodit? Standardní vyšlechtěná jabloň začíná mít hodně jablek osm až deset let po výsadbě.
Největšími producenty jablek jsou Itálie, Čína, USA, Turecko a Polsko. Dohromady světové trhy zásobují z více než šedesáti procent. Jablko je ideální svačinou plnou vitamínů a vlákniny, pokud má zahnat hlad, můžete ho doplnit například kouskem sýra, abyste tělu dodali i bílkoviny.
Jablko se v kultuře člověka vyskytuje již tisíce let. Křesťanství tradičně spojuje prvotní hřích lidského pokolení, utržení zakázaného plodu ze stromu poznání, s jablkem. Pravda nicméně je, že.v bibli se o tom nic bližšího nepíše. A kdo by neznal královské jablko, součást symbolů královské moci.
Co dalšího o jablkách víte nebo chcete vědět? Zkuste náš kvíz.