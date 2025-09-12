Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek a nepletete si calvados a cider

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek a nepletete si calvados a cider

Kvíz
Redakce
12. 9. 2025
přidejte názor

Autor: Depositphotos.com
Jablka jsou nejoblíbenějším českým ovocem a populární jsou v mnoha zemích světa. Nejspíš jich běhemroku taky pár kilo zkonzumujete. Ale co o nich vlastně víte? Ukažte to v našem kvízu s patnácti otázkami.

Nejspíše znáte úsloví, že jablko nepadá daleko od stromu. Ale co dalšího o této populární malvici tušíte? Věděli jste například, že jabloním trvá v průměru čtyři až pět let, než začnou plodit? Standardní vyšlechtěná jabloň začíná mít hodně jablek osm až deset let po výsadbě. 

Největšími producenty jablek jsou Itálie, Čína, USA, Turecko a Polsko. Dohromady světové trhy zásobují z více než šedesáti procent. Jablko je ideální svačinou plnou vitamínů a vlákniny, pokud má zahnat hlad, můžete ho doplnit například kouskem sýra, abyste tělu dodali i bílkoviny. 

Jablko se v kultuře člověka vyskytuje již tisíce let. Křesťanství tradičně spojuje prvotní hřích lidského pokolení, utržení zakázaného plodu ze stromu poznání, s jablkem. Pravda nicméně je, že.v bibli se o tom nic bližšího nepíše. A kdo by neznal královské jablko, součást symbolů královské moci.

Co dalšího o jablkách víte nebo chcete vědět? Zkuste náš kvíz. 

