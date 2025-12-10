Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc. Optometristka vysvětluje, kdy představují riziko

Zhoršující se zrak se může projevit třeba tím, že při čtení dáváme mobil nebo noviny dál od očí. Nebo že hledáme místo, kde bude větší světlo, abychom na to takříkajíc lépe viděli. Ve zhoršených světelných podmínkách se totiž potíž projevuje nejdříve.
V tento moment nemálo lidí sáhne po rychlém a cenově dostupném řešení, kterým jsou brýle z drogerie. Ty sice mohou přinést okamžitou úlevu, ale mají i svá rizika, o kterých se vyplatí vědět.
Brýle z drogerie se vyrábějí hromadně. Mají univerzální centraci, stejnou dioptrickou hodnotu na obou očích a nerespektují individuální potřeby člověka, vysvětluje Anna Penkerová, vedoucí optometristka Očního centra Praha. Tento rozdíl mezi rychlým řešením a skutečně přesnou korekcí je podle ní zásadní pro náš komfort i dlouhodobé zdraví očí.
Hotové brýle z drogerie mohou být nenahraditelné v situacích, kdy potřebujeme něco bezprostředně přečíst. Typicky jde o krátké úkoly: ověření ceny v obchodě, přečtení zprávy nebo orientaci v dokumentech. V těchto chvílích představují pohodlného pomocníka, který může být uložený v kabelce, v autě nebo na pracovním stole.
Rychlá pomoc, ne dlouhé nošení
Tento typ brýlí však funguje nejlépe tehdy, když potřebujeme jen několik málo dioptrií a zároveň, když jsou na tom obě naše oči stejně. Jakmile trávíme více času čtením nebo prací, při které se musíme dívat hodně zblízka, nejspíše narazíme na limity univerzální korekce.
Hodí se jako rychlá pomoc, ne pro dlouhodobé nošení, shrnuje optometristka Penkerová. Při delším nošení mohou tyto brýle u některých lidí způsobovat únavu nebo pocit napětí. Je to dáno tím, že bychom ve skutečnosti potřebovali pro každé oko jinak sinak silná nebo rozdílně vycentrovaná skla.
Každé oko vidí trochu jinak, někdy jde o nepatrné rozdíly, jindy o výraznější nesoulad. Právě tady se ukazuje, proč může být dlouhodobé spoléhání na hotové brýle neboli brýle z drogerie problematické. Ty totiž nepočítají s tím, že jedno oko může mít jinou dioptrii než druhé, nebo že člověk potřebuje korigovat astigmatismus.
Následkem může být pnutí, zamlžené vidění nebo pocit, že se musíme více soustředit. Pokud dioptrie neodpovídají skutečné potřebě, mohou být oči přetížené. Můžou pálit, unavit se, nebo se může objevit bolest hlavy, vysvětluje Anna Penknerová. Při takové asymetrii často jedno oko přebírá větší část práce, což snižuje komfort při delší zrakové námaze.
V takovém případe je lepší sáhnout po brýlích z optiky, které umožňují přizpůsobit korekci zraku skutečným potřebám každého člověka. Měření zraku určí nejen správné dioptrie, ale i přesnou centraci, vzdálenost očí a další parametry, které ovlivňují kvalitu vidění. Díky tomu je obraz stabilní a oči pracují vyrovnaně, což výrazně snižuje jejich únavu. Je ale pravda, že levné to není, cena zahrnující brýle a obroučky začíná na několika tisících korun.
Brýle jsou ale schopné korigovat i jemné odchylky, které si člověk běžně neuvědomuje, ale při práci na blízko mají velký vliv.
V optice dostanete brýle, které odpovídají přesnému měření zraku, jsou vyrobené na míru a vhodné pro dlouhodobé, každodenní používání, říká Penkerová. Investice do brýlí na míru se podle ní projeví ve vyšším komfortu, lepší koncentraci a větší zrakové výdrži.
Brýle z drogerie mohou navíc člověku pomoci k tomu, že lépe uvidí, ale mohou zabránit tomu, že se podaří včas odhalit nějaký problém se zrakem, který vyžaduje odborné řešení. Po čtyřicítce totiž stoupá riziko onemocnění, kterých si sami nemusíme všimnout, například změny na očním pozadí či změny na sítnici. Bez pravidelných kontrol mohou tyto problémy unikat pozornosti i několik let.
Nákupem brýlí v drogerii vynecháte vyšetření očním lékařem, které je v této fázi života zásadní, připomíná optometristka. Odborné vyšetření odhalí nejen správnou dioptrickou hodnotu, ale i hodnoty nitroočního tlaku a stav oka jak takového. Jde tedy o prevenci, která hraje významnou roli v udržení zdravého vidění v dlouhodobém horizontu.
Levné brýle z internetu raději ne
Zatímco drogerie nabízí alespoň základní kvalitu a uvedenou dioptrickou sílu, internetové tržiště představují mnohem větší riziko. Brýle od neověřených prodejců mohou mít nepřesnou optiku, chybí jim kontrola kvality a někdy ani neodpovídají hodnotám uvedeným na obalu. Výsledkem může být zkreslený obraz nebo nepříjemné napětí při čtení.
U neověřených prodejců nemáte jistotu správné dioptrické korekce, kvality čoček ani bezpečnosti materiálů. Nepřesnosti se mohou projevit hned během prvních minut nošení a místo úlevy přinést další zátěž. I proto by měl člověk volit alespoň ověřené prodejce, pokud už se rozhodne pro nákup mimo optiku. V takovém případě se nevyplatí šetřit ani vybírat brýle podle rychlosti doručení.