Koukáte hodiny do monitorů a displejů? Pak byste se kvůli očím měli řídit pravidlem 20/20/20

Nebyli jsme vyvinuti na práci s počítačem, ale na běhání v lese a sbírání borůvek. Osm hodin za monitorem je obrovský výkon, komentuje to Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize. Přestože sledování televize nebo práce na počítači podle ní přímo nezhoršuje kvalitu zraku, při dlouhodobém pohledu na monitor či displej hrozí nejrůznější oční komplikace jako svědění očí, rozmazané vidění, suché oči nebo akomodační křeč s vývojem akomodační krátkozrakosti.
Kromě toho záře může vést k únavě očních svalů. Řada lidí pociťuje vyjmenované nepříjemné projevy, které jsou důsledkem dlouhodobého sezení u počítače či televize, jež je pro naše tělo nepřirozené.
Ostříme totiž nepřetržitě nablízko a chybí nám střídání pohledových vzdáleností. Na počítač se díváme zhruba ze 75 centimetrů, na tablet nebo mobilní telefon obvykle asi ze 30 centimetrů. Čím předměty sledujeme z bližší vzdálenosti, tím je to pro oči namáhavější. Nejvhodnější vzdálenost držení mobilního telefonu pro naše oči je asi 40 centimetrů, upozorňuje lékařka Valešová.
Jak očím ulevit?
Kdo denně pracuje na počítači, měl by do svého režimu zařadit pravidlo 20/20/20.
- Tedy po každých dvaceti minutách hledění na monitor se nejméně na dvacet vteřin zadívat na bod vzdálený minimálně dvacet stop, což odpovídá zhruba šesti metrům.
Uleví se tak zaostřovacím svalům, procvičí se oči a zabrání se jejich vysychání. Podstatné je rovněž upravit osvětlení na pracovním stole a pozici monitoru.
- Pokud vás trápí suché oči, je dobré občas zavřít víčka, zamrkat nebo používat umělé slzy na svlažení povrchu oka, které odstraní pocit pálení a únavy očí.
- Zraku prospívá i vhodný jídelníček obohacený o čerstvou zeleninu a ovoce a také omezení kouření.
- Problémy může způsobovat rovněž fakt, že v ovzduší našich domovů nebo kanceláří je omezená cirkulace vzduchu a akumulují se v něm nečistoty, které sice nejsou viditelné, nicméně mohou dráždit naše oči, zejména alergikům. Pomoci může kvalitní čistička vzduchu, jež dokáže zachytit 99,95 % částic alergenů, virů a škodlivin
Pokud jde o světlo, je pro lidský organismus důležitá jak jeho intenzita, tak i barva. Většina současných elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, monitory počítačů, tablety a ploché televize, vyzařují vysokoenergetické modré světlo (označované zkratkou HEV). To aktivuje na oční sítnici receptory, řídící bdělost. Expozice modrého světla je proto škodlivá zejména po setmění, kdy narušuje přirozený biorytmus těla. Přítomnost HEV přispívá ke zdání, že je stále den, takže buňky nedostanou „pokyn“ k přirozeným opravným procesům.
Máte problémy se zrakem?
Tento fakt má neblahý vliv nejen na oči, ale také na soustředění, únavu, ale i některá onemocnění zraku.
Podle odborných výzkumů je toto světlo jednou z příčin věkem podmíněné makulární degenerace. Modrá oblast světelného spektra může také přispívat k poškození sítnice, vyjmenovává primářka Valešová možné potíže. Na nejrůznější elektronická zařízení proto existují filtry, které dokážou modré světlo eliminovat, chytré telefony zase nabízejí nastavení nočního režimu. Pokud tedy doháníte home office po večerech, nezapomeňte si je nastavit.
Pozor na nevhodné brýle
Pokud problémy se zrakem přetrvávají, neotálejte a vydejte se k očnímu lékaři. Na vině totiž mohou být nevhodné brýle či kontaktní čočky nebo nekorigovaná oční vada. Nechte si proto zrak zkontrolovat odborníkem, odkládání vyšetření se nevyplatí – hrozí totiž riziko zhoršení zdravotního stavu.
Potřebujete brýle? Zvažte vylepšení skel antireflexní úpravou, která vyruší nežádoucí odlesky v brýlové čočce. Určitý druh antireflexu také ruší modré světlo z digitálních přístrojů.
Tyto čočky jsou vynikající pro celodenní práci při umělém světle, avšak už nejsou tolik doporučované na nošení venku, protože filtr, který tlumí modré světlo, lehce zkresluje barvy, vysvětluje Kamila Pavlincová z oční optiky NeoVize Brno. Je proto žádoucí mít jedny brýle vyhrazené speciálně pro práci u elektronických zařízení.