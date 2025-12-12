Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení, pomůže výkyvná židle

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení, pomůže výkyvná židle

Radka Wallerová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Fyazioterapie - správné sezení
Autor: Fyzioklinika
Dvě pětiny dospělých trpí chronickými bolestmi zad. Hlavní příčinou je dlouhé sezení a nedostatek pohybu. Po celodenní práci třeba u počítače však chvilka cvičení nic nezachrání. Je dobré zvolit ergonomický nábytek.

Pokud zvažujete koupi nové pracovní židle, zvažte tu s labilním sedákem. Zní to zvláštně, ale cílem je udržovat záda i v sedu neustále v pohybu, dokáže to zabránit problémům s jejich bolestí.  

V sedavém zaměstnání člověk prosedí osm hodin, pak hodina v autě nebo MHD, dále čas u jídla, s dětmi nad domácími úkoly, večer pro změnu na gauči u televize, v divadle, kině nebo při setkání s přáteli. Ve finále lidé takto prosedí i 16 hodin ze čtyřiadvacetihodinového dne, popsala hlavní fyzioterapeutka pražské Fyziokliniky Iva BílkováZdravotní problémy, které řeší v ordinaci, jsou podle ní u osmi z deseti pacientů důsledkem právě dlouhodobého statického sedu. Při něm trpí především páteř, svaly ochabují a záda se bortí. 

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu, pokud máte po sezení ztuhlá záda a kyčle Přečtěte si také:

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu, pokud máte po sezení ztuhlá záda a kyčle

Po letech sezení se přitom mění celá postura neboli držení těla – snad každý, kdo pracuje na počítači, má například předsunutou bradu. Potíže se mohou objevit nejenom v bolesti beder, krku, mezi lopatkami, ale řetězí se po těle od hlavy až k patě. Lidé jsou unavení, mívají migrény, brní je ruce, otékají nohy a cítí celou řadu bolestí plynoucích ze svalových dysbalancí, doplnila fyzioterapeutka, k čemu všemu vede, když někdo většinu dnes stráví vsedě. 

Celý den prosedí v zaměstnání kolem dvou milionů Čechů. Z nich, podle odhadu fyzioterapeutů, minimálně polovina cítí bolesti zad a svalového aparátu. Za velmi častou příčinu bolestí je podle fyzioterapeutky považováno přetěžování celého pohybového aparátu. A je jedno, jestli jde o dynamické pohyby stále jedním směrem ve fyzicky náročných profesích, nebo naopak o setrvání statické, tedy stále v jedné pozici po dlouhou dobu bez kompenzace pohybem, jako je tomu při sedavé profesi. 

Je paradoxní, že dělník s krumpáčem si obvykle dokáže měnit pracovní polohy lépe než člověk zabraný do práce na počítači, který se často i dlouhé hodiny hrbí u klávesnice, aniž by vstal nebo se narovnal, poukázala Iva Bílková. Problémem je právě dlouhodobá statická pozice, kdy člověk polohy nemění. V tu chvíli sezení zatěžuje pouze některé svalové skupiny, zatímco jiné zůstávají nevyužity, nebo se dokonce zkracují. 

Galerie: Cvičení při vadném držení těla

Přetěžované měkké tkáně tuhnou, snižuje se rozsah hybnosti, horší je také prokrvení a tím pádem výživa tkání., což postupně vede i ke vzniku bolestivého neinfekčního zánětu. Zároveň v některých partiích, hlavně na spodní straně stehna a dále v lýtkách, klesá průtoku krve v žilách, výsledkem je otok nohou, hemoroidy a křečové žíly, zvláště pokud k nim někdo například zdědí sklony. 

Řešením je podle odborníků změnit pasivní sed doma i v práci na dynamické sezení. To dokáže labilní sedací plocha, která dovoluje nepatrné pohyby pánve a umožňuje vzpřímený sed se zapojením správných svalů. Jako například na velkém gymnastickém míči – ten je skvělý na uvolňující cviky a aktivní sed, není však stabilní, a pro celodenní práci tak není nejvhodnější, říká fyzioterapeutka. 

Pacientům se sedavým zaměstnáním proto doporučuje zdravotní židli s výkyvným sedákem, který umožňuje ideální vzpřímené držení těla, a pro chvíle odpočinku má opěrku zad a rukou. Díky pružnému sedáku a opěrce se tělo při sezení jemně pohybuje, střídají se a aktivují svalové skupiny i hluboký stabilizační systém. Zároveň se tak zlepšuje prokrvení dolních končetin a zádových svalů, což snižuje únavu a předchází bolestem. 

Petrovy kameny a v pozadí vysílač na Pradědu v Jeseníkách

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Poznáte slavné stavby tuzemských hor?

Vydali jste se během prázdnin a dovolených i do českých, moravských a slezských hor? Pak by pro vás náš kvíz nemusel být těžký, protože některá z míst, na která se ptáme pomocí fotografií, jsou notoricky známá.
Spustit kvíz

Už v roce 2019 ukázal průzkum agentury STEM/MARK varovná čísla. Polovina Čechů tehdy uvedla, že prosedí šest až osm hodin denně, 27 procent dospělé populace přiznalo dokonce více než devět hodin sezení denně a jen 23 procent dotázaných se vešlo do rozmezí tří až pěti hodin denně. 

Ovšem klasické kancelářské nebo herní židle včetně dražších modelů jsou běžně koncipovány pro pasivní sed, tělo se v nich pouze opírá, ale nezapojuje potřebné svaly. Když člověk na takové židli sedí dlouho, kromě svalových dysbalancí hrozí zaškrcení krevního oběhu v oblasti stehen a k omezený přísun živin do dolních končetin. Setrvalým opíráním o opěrky se snižuje prokrvení zádových svalů, vazů a disků páteře. Na zdravotní židli s výkyvným sedákem člověk dělá skoro nevědomky mikro pohyby, které pomáhají držet páteř vzpřímenou, takový dynamický sed působí preventivně proti bolestem a podporuje cirkulaci krve v nohách i výživu svalů kolem páteře, objasňuje odbornice. 

Naprostá většina lidí však sedí na statických měkkých sedácích, které neumožňují aktivaci hlubokého stabilizačního systému, pánev se do sedáku zaboří a mnohdy se sklopí vzad, což je nežádoucí výchozí pozice pro páteř. Člověk se hrbí a časem se může dočkat poškození meziobratlové ploténky a přidružených vazů.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek
1/15 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Evropa už utíká od amerických cloudů

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).