Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení, pomůže výkyvná židle

Pokud zvažujete koupi nové pracovní židle, zvažte tu s labilním sedákem. Zní to zvláštně, ale cílem je udržovat záda i v sedu neustále v pohybu, dokáže to zabránit problémům s jejich bolestí.
V sedavém zaměstnání člověk prosedí osm hodin, pak hodina v autě nebo MHD, dále čas u jídla, s dětmi nad domácími úkoly, večer pro změnu na gauči u televize, v divadle, kině nebo při setkání s přáteli. Ve finále lidé takto prosedí i 16 hodin ze čtyřiadvacetihodinového dne, popsala hlavní fyzioterapeutka pražské Fyziokliniky Iva Bílková. Zdravotní problémy, které řeší v ordinaci, jsou podle ní u osmi z deseti pacientů důsledkem právě dlouhodobého statického sedu. Při něm trpí především páteř, svaly ochabují a záda se bortí.
Po letech sezení se přitom mění celá postura neboli držení těla – snad každý, kdo pracuje na počítači, má například předsunutou bradu.
Potíže se mohou objevit nejenom v bolesti beder, krku, mezi lopatkami, ale řetězí se po těle od hlavy až k patě. Lidé jsou unavení, mívají migrény, brní je ruce, otékají nohy a cítí celou řadu bolestí plynoucích ze svalových dysbalancí, doplnila fyzioterapeutka, k čemu všemu vede, když někdo většinu dnes stráví vsedě.
Celý den prosedí v zaměstnání kolem dvou milionů Čechů. Z nich, podle odhadu fyzioterapeutů, minimálně polovina cítí bolesti zad a svalového aparátu. Za velmi častou příčinu bolestí je podle fyzioterapeutky považováno přetěžování celého pohybového aparátu. A je jedno, jestli jde o dynamické pohyby stále jedním směrem ve fyzicky náročných profesích, nebo naopak o setrvání statické, tedy stále v jedné pozici po dlouhou dobu bez kompenzace pohybem, jako je tomu při sedavé profesi.
Je paradoxní, že dělník s krumpáčem si obvykle dokáže měnit pracovní polohy lépe než člověk zabraný do práce na počítači, který se často i dlouhé hodiny hrbí u klávesnice, aniž by vstal nebo se narovnal, poukázala Iva Bílková. Problémem je právě dlouhodobá statická pozice, kdy člověk polohy nemění. V tu chvíli sezení zatěžuje pouze některé svalové skupiny, zatímco jiné zůstávají nevyužity, nebo se dokonce zkracují.
Galerie: Cvičení při vadném držení těla
Přetěžované měkké tkáně tuhnou, snižuje se rozsah hybnosti, horší je také prokrvení a tím pádem výživa tkání., což postupně vede i ke vzniku bolestivého neinfekčního zánětu. Zároveň v některých partiích, hlavně na spodní straně stehna a dále v lýtkách, klesá průtoku krve v žilách, výsledkem je otok nohou, hemoroidy a křečové žíly, zvláště pokud k nim někdo například zdědí sklony.
Řešením je podle odborníků změnit pasivní sed doma i v práci na dynamické sezení.
To dokáže labilní sedací plocha, která dovoluje nepatrné pohyby pánve a umožňuje vzpřímený sed se zapojením správných svalů. Jako například na velkém gymnastickém míči – ten je skvělý na uvolňující cviky a aktivní sed, není však stabilní, a pro celodenní práci tak není nejvhodnější, říká fyzioterapeutka.
Pacientům se sedavým zaměstnáním proto doporučuje zdravotní židli s výkyvným sedákem, který umožňuje ideální vzpřímené držení těla, a pro chvíle odpočinku má opěrku zad a rukou. Díky pružnému sedáku a opěrce se tělo při sezení jemně pohybuje, střídají se a aktivují svalové skupiny i hluboký stabilizační systém. Zároveň se tak zlepšuje prokrvení dolních končetin a zádových svalů, což snižuje únavu a předchází bolestem.
Už v roce 2019 ukázal průzkum agentury STEM/MARK varovná čísla. Polovina Čechů tehdy uvedla, že prosedí šest až osm hodin denně, 27 procent dospělé populace přiznalo dokonce více než devět hodin sezení denně a jen 23 procent dotázaných se vešlo do rozmezí tří až pěti hodin denně.
Ovšem klasické kancelářské nebo herní židle včetně dražších modelů jsou běžně koncipovány pro pasivní sed, tělo se v nich pouze opírá, ale nezapojuje potřebné svaly. Když člověk na takové židli sedí dlouho, kromě svalových dysbalancí hrozí
zaškrcení krevního oběhu v oblasti stehen a k omezený přísun živin do dolních končetin. Setrvalým opíráním o opěrky se snižuje prokrvení zádových svalů, vazů a disků páteře.
Na zdravotní židli s výkyvným sedákem člověk dělá skoro nevědomky mikro pohyby, které pomáhají držet páteř vzpřímenou, takový dynamický sed působí preventivně proti bolestem a podporuje cirkulaci krve v nohách i výživu svalů kolem páteře, objasňuje odbornice.
Naprostá většina lidí však sedí na statických měkkých sedácích, které neumožňují aktivaci hlubokého stabilizačního systému, pánev se do sedáku zaboří a mnohdy se sklopí vzad, což je nežádoucí výchozí pozice pro páteř. Člověk se hrbí a časem se může dočkat poškození meziobratlové ploténky a přidružených vazů.