Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Zkuste, zda znáte slavné stavby tuzemských hor

Zatímco Labskou nebo Luční boudu v Krkonoších pozná často na první pohled i člověk, který je jaktěživ nenavštívil, některé rovněž oblíbené horské boudy, chaty a chalupy už tak profléklé nejsou. A právě taková místa jsme se snažili zařadit i do našeho kvízu s dvanácti fotografiemi.
Navíc jsme se tentokrát – na rozdíl od kvízu o krkonošských horských boudách – nedrželi jen nejvyšších a nejpopulárnějších tuzemských hor. Zavítali jsme jak na Šumavu, tak i do Beskyd či Jeseníků. Ptáme se nejen na chaty, kde si můžete dát něco k jídlu a pití nebo dokonce přespat, ale také na vysílače a rozhledny. A v jednom případě dokonce chceme, abyste poznali známý vrchol podle sochy, která stojí kousek pod ním.
Každý, kdo se trefí alespoň v deseti případech, se právem může považovat za znalce tuzemských hor.