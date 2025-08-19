Vitalia.cz  »  Sport a relax  »  Cestování  »  Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Zkuste, zda znáte slavné stavby tuzemských hor

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Zkuste, zda znáte slavné stavby tuzemských hor

Petrovy kameny a v pozadí vysílač na Pradědu v Jeseníkách
Autor: Shutterstock
Vydali jste se během prázdnin a dovolených i do českých, moravských a slezských hor? Pak by pro vás náš kvíz nemusel být těžký, protože některá z míst, na která se ptáme pomocí fotografií, jsou notoricky známá.

Zatímco Labskou nebo Luční boudu v Krkonoších pozná často na první pohled i člověk, který je jaktěživ nenavštívil, některé rovněž oblíbené horské boudy, chaty a chalupy už tak profléklé nejsou. A právě taková místa jsme se snažili zařadit i do našeho kvízu s dvanácti fotografiemi. 

Navíc jsme se tentokrát  – na rozdíl od kvízu o krkonošských horských boudách – nedrželi jen nejvyšších a nejpopulárnějších tuzemských hor. Zavítali jsme jak na Šumavu, tak i do Beskyd či Jeseníků. Ptáme se nejen na chaty, kde si můžete dát něco k jídlu a pití nebo dokonce přespat, ale také na vysílače a rozhledny. A v jednom případě dokonce chceme, abyste poznali známý vrchol podle sochy, která stojí kousek pod ním. 

Každý, kdo se trefí alespoň v deseti případech, se právem může považovat za znalce tuzemských hor. 

