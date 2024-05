Na dětské tábory přispívají pojišťovny od stokorun až po tisíce. Kolik dává ta vaše?

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jako jediná na letní tábory nepřispívá. Čerpat je možné během školního roku jen příspěvky na sportovní kroužky, a to až do 2 tisíc korun.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

ZPMV poskytuje příspěvky na sportovně pohybový pobyt konaný v červenci a srpnu až 500 korun. Žádat rodiče mohou až tři měsíce po skončení tábora, přičemž na přiloženém dokladu musí být uvedeno „letní sportovně pohybový pobyt“.

Součástí žádosti musí být potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené organizátorem. Platební doklad může být i z roku 2023, nicméně potvrzení musí dokládat, že se tábor konal v období od 28. června do 1. září 2024.

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP ve výčtu nabízených benefitů uvádí příspěvek na ozdravné a sportovní pobyty, včetně škol a školek v přírodě či sportovních soustředění. Částka je až 10 tisíc korun.

Čerpání je nicméně odvislé na sbírání kreditů. Ty se dají sbírat třeba za založení Vitakarty, kontrolu úhrad péče, preventivní prohlídky… Jsou připisovány také dárcům (např. krve, orgánů, kostní dřeně), těhotným ženám a při přihlášení novorozence. Malou část kreditů připisuje automaticky i sama pojišťovna např. na začátku každého kalendářního roku nebo za životní jubileum. Klienti si ale musí dávat pozor na poměrně krátké lhůty pro jejich expiraci.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Příspěvek na letní tábory ve výši až 1500 korun platí u pojištěnců ČPZP pro děti od 3 let. „Příspěvek na letní tábor bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 po sobě jdoucí kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Příspěvek lze poskytnout jen na tábory konané na území ČR,“ uvádí pojišťovna.

Žádat je možné buď prostřednictvím Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu, nebo na vlastním formuláři organizátora tábora. V takovém případě musí dokument obsahovat:





– jméno, příjmení a rodné číslo, popř. datum narození dítěte

- účel vystavení dokladu – letní tábor

- termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře

- uhrazenou částku

- název organizátora, adresa, IČO

- datum vystavení potvrzení, razítko a podpis organizátora akce

Pokud na dokladu není razítko organizátora, musí rodiče doložit ještě úhradu, a to například výpisem z účtu.

Potvrzení musí být vystavené až po skončení pobytu, a to nejpozději do jednoho měsíce.

Vojenská zdravotní pojišťovna

VoZP přispívá maximálně 1000 korun na letní pohybově zaměřený pobyt dětem od 4 do 18 let. Pobyt musí trvat nejméně pět po sobě jdoucích dnů, a to v období od 24. června do 31. srpna 2024.

„Příspěvek lze přiznat na pobyty spojené s aktivním pohybem v přírodě (mimoměstské pobytové tábory) nebo zaměřené specificky na sport (v tomto případě vč. tzv. příměstských táborů). Příspěvek nelze čerpat na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné, počítačové apod.),“ upozorňuje pojišťovna na svých stránkách.

Žádat je možné až 90 dnů po skončení tábora přes webový klientský portál, mobilní aplikaci, osobně na pobočce pojišťovny nebo poštou. Potvrzení o absolvování je nutné mít orazítkované od organizátora pobytu.

Zdravotní pojišťovna RBP

Pojišťovna RBP přispívá až 1500 korun dětem od 3 let do ukončení povinné školní docházky na letní prázdninový pobyt, nebo na příměstský sportovní tábor.





V prvním případě musí jít o pobyt v období letních prázdnin trvající nepřetržitě alespoň 7 dní na území ČR nebo SR a musí ho pořádat škola či sportovní nebo zájmová organizace.

Pokud jde o příměstský sportovní tábor, „musí se jednat o příměstský tábor konaný v období letních prázdnin po dobu minimálně 5 po sobě jdoucích dnů zaměřený na sport a pohyb (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoliv běžný příměstský tábor (např. výtvarný, hudební, vědecký apod.),“ uvádí pojišťovna.

V obou případech musí žadatel kromě vyplněného formuláře žádosti o příspěvek doložit také originál dokladu o absolvování tábora ne starší než 3 měsíce, přičemž se dokládá až po absolvování tábora.

Až deset tisíc korun pak RBP přispívá na ozdravný pobyt u moře dětem od 6 do 15 let. Podmínkou jsou zdravotní indikace pobytu – využít ho mohou děti s respiračním, alergickým nebo kožním onemocněním. Délka pobytu musí být minimálně 15 dní a pobyt může proběhnout kdykoliv v průběhu roku, je o něj však třeba zažádat do 31. července 2024. Dokládá se zdravotní stav dítěte potvrzený lékařem.