VZP příští rok sníží příspěvek na dentální hygienu i dětské sportovní kroužky

Už několik let příspěvky od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) fungují tak, že kdo splní podmínky, příspěvek mu pojišťovna vždy zpětně proplatí. Klienti tak nemusí mít obavy, že se na ně s koncem roku nedostane.

A pro pojištěnce VZP je dobré letošní bonusy nenechat ležet ladem, protože příští rok se podmínky čerpání u několika změní. V pondělí 21. října to odhlasovala správní rada zdravotní pojišťovny.

Předně, pojišťovna sníží oblíbený příspěvek na dentální hygienu. A pozmění jej jako takový.

Jak se změní dva oblíbené bonusy

Zatímco letos děti od jednoho roku i dospělí mohou po zaslání účtenky od dentálního hygienisty čerpat bonus až 1000 Kč, v roce 2025 to bude pro dospělé polovina, tedy jen 500 Kč. Navíc si budou muset vybrat, zda si pětistovku od pojišťovny nechají proplatit po návštěvě dentální hygieničky, nebo ji využijí jako příspěvek na sport.





Letos pojišťovna na sportovní aktivity dospělých přispívá až 1000 Kč a tento příspěvek není společný s bonusem na dentální hygienu. Příští rok ovšem pravidla pozmění tak, že tyto dva příspěvky (pohyb a dentální hygienu) sloučí v jeden, a to u dětí i dospělých. Pojištěnec si tedy bude muset vybrat, zda pětistovku bude čerpat na dentální hygienu, či si ji vybere jako příspěvek na pohyb. Může ji čerpat i na obojí, pak ji ale musí rozdělit, protože 500 Kč je strop příspěvku pro rok 2025.

Také u dětí ze dvou příspěvků bude jen jeden společný. Na rozdíl od dospělých ale na děti bude možné čerpat bonus až 2000 Kč za rok. I tady si ale rodiče budou muset vybrat, zda příspěvek půjde celý na pohyb či celý na dentální hygienu či dvoutisícovku budou čerpat na obojí.

Pro pojištěnce, kteří budou usilovat o tyto dva typy příspěvků, tak příští rok znamená, že si sáhnou na méně peněz. U dospělých činí rozdíl 1500 Kč, u dětí se souhrn sníží o tisícikorunu.

Jak se změní čerpání příspěvků na dentální hygienu a pohyb Dospělý Letos mohou čerpat příspěvek na dentální hygienu ve výši až 1000 Kč, příspěvek na pohyb až 1000 Kč.

V roce 2025 budou dospělí moci čerpat jednou do roka až 500 Kč. Tuto částku budou moci využít na dentální hygienu nebo sport. Mohou ji i rozdělit (např. 250 Kč za péči o zuby, 250 Kč za sport – poměr částek může být i jiný). Důležité ale je, že pojišťovna přijme za rok vždy jen 2 žádosti. Dítě Letos lze čerpat na každé dítě příspěvek až 1000 Kč na dentální hygienu (od jednoho roku) a až 2000 Kč na pohybové aktivity

V roce 2025 bude moci dítě čerpat až 2000 Kč, a to buď na dentální hygienu, sport nebo kombinaci obojího. Dárcům krve (od roku 2025 s minimálně jedním odběrem) VZP i příští rok bude přispívat na dentální hygienu stále až 1000 Kč. Tato výše je letos a v roce 2025 se nezmění.

Příspěvek na pohyb je u dětí možné čerpat na sportovní kroužky, lyžařský kurz nebo sportování v oddíle. U dospělých zase může jít o permanentku či členství ve sportovním klubu.

Méně na masáže, lepší podmínky pro dárce

U dospělých VZP zachovala příspěvek na rehabilitační aktivity. Tedy na masáž, saunu či nehrazené služby fyzioterapeuta. I ten se ale pro příští rok sníží. Zatímco letos je až do výše 2000 Kč, v roce 2025 půjde čerpat maximálně 1000 Kč.

V platnosti zůstává to, že kdo z dospělých bude chtít dosáhnout na tři výše jmenovaná přilepšení, musí mít za sebou preventivní kontrolu u praktického lékaře, na kterou je nárok jednou za dva roky. U dětí tuto podmínku VZP nemá a toto bude platit i v roce 2025.

Novinkou příštího roku bude nový příspěvek až 4500 Kč na nákup speciálních pomůcek pro děti s rozštěpem patra. Konkrétně jde o tzv. nostrily, tedy silikonové trubičky zaváděné do nosních dírek kvůli udržení jejich správného tvaru.

Pro dárce krve má VZP jednu malou, leč výhodnou změnu. Příspěvek až 1000 Kč na dentální hygienu budou moci příští rok nově čerpat po splnění podmínky alespoň jednoho odběru v roce. Nyní potřebují doložit odběry dva. V platnosti zůstává pro dárce také třítisícový příspěvek na rehabilitační aktivity, také u něj bude stačit jeden odběr, jak je tomu i dnes.

Novinka pro děti s rozštěpem patra

VZP ale zdaleka neproplácí jen výše uvedené příspěvky a nejinak tomu bude příští rok. Jak informovala místopředsedkyně správní rady VZP, poslankyně Věra Adámková, pestrost bonusů zůstává pro rok 2025 plně zachována. O žádný ze stávajících příspěvků proto pojištěnci zcela nepřijdou.

V platnosti tedy zůstane třeba program Maminka s bonusem až 5000 Kč pro těhotné ženy a ty čerstvě po porodu, ale také několikatisícové příspěvky pro celiaky, pacienty s nízkobílkovinnou dietou. I v příštím roce bude možné čerpat zpětně až 3000 Kč na potřeby pro nedonošené novorozence a pro děti zůstane zachován i příspěvek až 1500 Kč na odlehčenou sádru.

Počítá se také s podporou odvykání kouření a příspěvky pro diabetiky.

VZP také za stejných podmínek zachová příspěvky na očkování hrazené z vlastní kapsy (na každý typ vakcíny jeden bonus). V příštím roce se budou pohybovat od 200 Kč do 3000 Kč. Platí také, že nebude nutné předkládat doklad o očkování.

Na bonusy může jít příští rok vyšší suma

Snížení některých příspěvků Věra Adámková vysvětluje tím, že fond, z nějž peníze putují nemocnicím, ordinacím nebo třeba lázním, se letos ocitne v bezmála osmimiliardovém schodku. Ohrožení zdraví kvůli tomu sice nehrozí, ovšem rozdávání nenárokových příspěvků to příliš nenahrává. Musíme především zajistit péči, která je nutná, vysvětluje Věra Adámková.





Přestože několik bonusů pojišťovna snižuje, příští rok chce na příspěvcích rozdělit rekordní částku – až 2,13 miliardy. Stane se tak vůbec poprvé, že strop tzv. fondu prevence u této pojišťovny překročí dvě miliardy korun. Pro letošek správní rada stanovila maximum pro příspěvky na 1,94 miliardy.

Obě částky ovšem neříkají, že budou rozděleny celé. Jde o strop, kterými správní rada vytyčila maximální možnosti fondu prevence pojišťovny. Jak intenzivně bude fond čerpán, závisí na aktivitě samotných pojištěnců. Navíc správní rada teoreticky může i příští rok příspěvky upravit. Loni třeba tímto způsobem pojišťovna během roku přidala příspěvek na zcela novou vakcínu proti RS virům. První šlo jen o bonus pro seniory, následně s příchodem vakcín pro těhotné je mohli začít čerpat zpětně i tyto ženy.

Pokud je letos strop dvoumiliardový, v příštích letech by teoreticky tato částka mohla být ještě násobně vyšší. Současná pravidla totiž říkají, že do fondu prevence může jít maximálně půlprocento z peněz vybraných na zdravotním pojištění. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která čeká na projednání vládou, ale počítá až s tříprocentním odvodem do fondu prevence.