Blíží se sezóna černého bezu. Z květů si snadno připravíte domácí bezový sirup

Sirup z bezových květů neodmyslitelně patří do jarních a letních limonád. Voní a chutná naprosto unikátně a skvěle se hodí do osvěžujících nápojů. Připravit si ho můžete doma. Stačí nasbírat dostatek květů a nechat je louhovat s vodou, citronem, kyselinou citronovou a cukrem.

Jak vypadá bez černý?

Bez černý (Sambucus nigra) je keř nebo strom dorůstající výšky až sedmi metrů. Tento druh roste na evropském kontinentu, ale existují i jiné varianty vyskytující se na americké půdě. Bez černý je jako původní evropská rostlina opředena mnoha bájemi. Staří Slované ho vnímali jako posvátný keř, který oplývá magickými léčivými účinky. Pomáhá totiž při nachlazení, zmírňuje trávicí obtíže a odvodňuje.

Plody černého bezu, což jsou černé bobulky rostoucí v trsech, se lidově označují jako bezinky. Dozrávají koncem srpna a používají se k přípravě likérů, želé, džemů a jiných pochoutek. Před konzumací se ale musí vždy povařit, protože obsahují jedovatou látku sambunigrin.

Zdroj: Youtube.com

Kromě plodů se k přípravě pokrmů a nápojů využívají květenství. Oblíbené jsou třeba smažené květy v těstíčku z mouky a vajec, které můžete znát pod názvem kosmatice. Další oblíbenou pochoutkou připravovanou z bílých bezových květů je již zmiňovaný sirup.





Jaké má bezový sirup účinky?

Sirup z květů bezu se vyznačuje opravdu vysokým obsahem antioxidantů, pokud je připraven za studena bez vaření. Za zmínku stojí především vitamín C, který představuje jeden z nejsilnějších antioxidantů a posiluje imunitní systém. Bezové květy se proto uplatňují při léčbě nejrůznějších respiračních a infekčních onemocnění, jako jsou rýma, chřipka, virózy obecně a zánět průdušek.

Outstream Placeholder

Květy černého bezu se často používají k přípravě čaje, který má diuretické účinky. Zároveň dokážou uklidnit podrážděné trávení a ulevit při plynatosti, nevolnosti a zácpě.

Podle některých studií je bezový květ prospěšný i pro cukrovkáře, jelikož dokáže mírně snižovat hladinu krevního cukru. Vhodný je však v tomto případě odvar, nikoliv sirup plný cukru. Látky obsažené v květech také údajně podporují tvorbu inzulinu.





Máte rádi bezinkový sirup Ano, moc

Tak průměrně

Ne, vůbec

Sirup z bezových květů: recept

Bez černý kvete od konce května až do července. Záleží na přesné poloze a místních klimatických podmínkách, nicméně platí to, že doba kvetení je poměrně krátká. Takže až uvidíte čerstvé květy, neváhejte a nasbírejte je co nejdříve.

Na přípravu bezového sirupu budete potřebovat velké množství květů. Sbírejte jen takové květy, které jsou plně otevřené a dokonale bílé. Případně mají lehce nažloutlý odstín, za který vděčí pylu. Nahnědlé květy už ale žádoucí nejsou, protože by mohly zanechat v sirupu zatuchlou pachuť. Dejte si také pozor na to, aby se vám květy při sběru nezapařily. Ideálně je dávejte do proutěného košíku nebo prodyšné látkové tašky.

Další pravidlo, které se vyplatí dodržovat, je sběr suchých květů. Déšť by totiž mohl smýt pyl, který obsahuje účinné látky a dodává sirupu jedinečné aroma. Květy tedy před přípravou sirupu neomývejte pod proudem vody, jinak je tím zbavíte cenného pylu. Jen je ručně očistěte od viditelných nečistot a rozložené na tácku je nechte pár hodin odstát, aby z nich vylezl případný hmyz.

Aby v bezovém sirupu zůstalo zachováno maximum účinných látek, měl by se připravovat za studena. Přidat do něj můžete i jiné aromatické bylinky, jako jsou máta, meduňka či levandule.

Bezový sirup za studena

Ingredience:

30 květů černého bezu,

2 l převařené vody,

2 kg cukru krystal,

50 g kyseliny citronové,

3 bio citrony.

Postup:

Vodu převařte a nechte ji zchladnout. Bezové květy dejte do hrnce, přidejte na plátky nakrájené dva citrony a z posledního citronu použijte nastrouhanou kůru. Důležité je, aby byly všechny květy ponořené. Přiklopte hrnec poklicí a uložte ho na 24 hodin na chladné a tmavé místo, kde se budou květy louhovat.

Vylouhovanou šťávu sceďte (ideálně přes plátýnko) a přidejte k ní cukr s kyselinou citronovou. Pak vás bude čekat míchání, aby se cukr dokonale rozpustil. To může chvilku trvat, takže je potřeba vytrvat. Že je sirup hotový, poznáte podle toho, že už se na dně žádný cukr neusazuje. Hotový sirup přelijte do suchých skleněných lahví, které jste předtím vypláchli horkou vodou. Lahve uzavřete a skladujte v lednici. Sirup spotřebujte do dvou týdnů.

Bezový sirup bez cukru (s medem)

Ingredience:

30 květů černého bezu,

2 l převařené vody,

1,5 kg medu,

3 bio citrony.

Postup:

Bezové květy vložte do hrnce, zalijte je vychladlou převařenou vodou a přidejte na plátky nakrájené citrony. Hrnec přikryjte poklicí a směs nechte macerovat v chladu a temnu minimálně 24 hodin. Výluh poté přeceďte přes plátýnko do jiného hrnce. Dejte na sporák a začněte pomalu zahřívat.

Do sirupu pak průběžně přimíchávejte med. Sirup by se měl zahřívat opravdu jen trochu, ideálně by teplota neměla přesáhnout 40 °C. Míchejte, dokud se med úplně nerozpustí. Ještě teplý sirup nalijte do připravených vymytých lahví. Lahvičky dobře zavíčkujte a obraťte dnem vzhůru. Po vychladnutí je uložte do lednice.





Bezový sirup s mátou

Ingredience:

30 bezových květů,

30 lístků máty,

2 l vody,

1,5 kg třtinového cukru,

60 g kyseliny citronové,

4 bio citrony.

Postup:

Vodu svařte v hrnci s cukrem. Během varu se bude na povrchu tvořit pěna, kterou je nutné sbírat. Po chvilce směs odstavte a přidejte do ní kyselinu citronovou. Nyní budete potřebovat velkou sklenici, do které napěchujete bezové květy, lístky máty a na plátky nakrájené citrony. Vše zalijte téměř vychladlou cukrovou vodou. Sklenici zavíčkujte.

Takto připravený základ na sirup dejte do lednice a nechte ho tam 3–5 dní. Poté ho sceďte přes plátýnko, nalijte do připravených čistých lahví a dobře je uzavřete. Sirup skladujte v lednici. Pokud chcete, aby vám vydržel déle než měsíc, měli byste nádoby sterilovat.