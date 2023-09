Čekankový sirup se hodí i na pečení, nahradí cukr a částečně také tuk. Má přitom málo kalorií

Hledání přírodní alternativy

Příběh výroby čekankového sirupu v České republice začal, když původní majitel společnosti, který je diabetik, hledal přírodní alternativu k umělým sladidlům. Slazení, které by mělo nízký obsah cukru, dobrou rozpustnost a zároveň přirozenou sladkou chuť bez kovové pachuti, jakou mají některá synteticky vyrobená sladidla.

Experimentoval proto s různými ingrediencemi, ale stále mu výsledky nepřinášely očekávaný výsledek. „Spokojeni jsme byli až ve chvíli, kdy jsme ‚objevili‘ extrakt z kořene čekanky,“ říká Lea Striežencová, ředitelka produktového managementu a marketingu společnosti Kaumy, která čekankový sirup v Česku vyrábí.





Čekankový sirup – využití Na slazení čaje, kávy

Na palačinky, vafle, lívance

Do sladkých nepečených dortů, k oslazení jogurtů, tvarohu…

Na pečení dortů, bublanin, bábovek…

Nikdo zpočátku nechtěl věřit, že extrakt z čekanky by se mohl jako moderní sladidlo na trhu ujmout. Prakticky jediný, kdo byl o dobrém směřování firmy přesvědčen, byl někdejší majitel společnosti. Právě on trval na tom, že se jeho firma bude zabývat zejména vývojem čekankového sirupu (a to i když se jeho společnost do té doby věnovala prodeji a výrobě čokoládových cukrovinek).

Zkoumat, jak co nejlépe vyrobit čekankový sirup, byl ale správný krok, jak se následně ukázalo. „Konzistence i sladivost podobná medu, skvělá chuť, žádné konzervanty a chemická aditiva. Řekli jsme si, že když produkt chutná nám, osloví i zákazníky,“ popisuje Lea Striežencová.

Nejen pro diabetiky

Klíčový zákazník čekankového sirupu měl být původně diabetik. Na ně výrobce primárně začal cílil. Díky unikátnímu způsobu zpracování totiž Čekankový originál 4Slim obsahuje pouze pět až šest procent cukru, a přesto si zachovává relativně vysokou sladivost, přibližně na úrovni medu.

Dnes je ale čekankový sirup oblíben primárně u lidí, kteří si hlídají postavu, dodržují zdravý životní styl a obecně fandí přírodním produktům, které mají množství benefitů. A těch má čekankový sirup hned několik.

Čekankový sirup má i brášky v podobě toppingů či tyčinek Autor: Vitalia.cz

Nízký glykemický index. Plnohodnotně tedy nahradí dosud užívaná sladidla, oproti nimž má však výrazně nižší kalorickou hodnotu (100 g čekankového sirupu má 650 kJ, cukr ve 100 g 1700 kJ).





Obsahuje přes sedmdesát procent rozpustné vlákniny – inulinu. Což je sice zpráva příznivá, vláknina má příznivý vliv na střevní mikroflóru, ovšem pozor, denní příjem vlákniny pro dospělou osobu je kolem třiceti gramů, snadno můžete tento limit přesáhnout, což může některým lidem činit velké potíže. O tom ostatně pro server Vím, co jím již dříve hovořil výživový specialista Petr Havlíček.

„Čekankový sirup je hitovka, je to geniální sladidlo, ale ne po každého. Má sladkou chuť a inulin je úžasné prebiotikum, jde o jednu z nejpreferovanějších rozpustných vláknin, takže si osladím pokrm a ještě si zvýším obsah rozpustné vlákniny. Má jednu nevýhodu, řada lidí trpí IBS, což je syndrom dráždivého střeva, který se projevuje obrovskými žaludečním diskomfortem – bolestmi břicha, nadýmáním, průjmy, a právě čekankový sirup může tyto obtíže ještě zhoršit. Je potřeba začít na nízkém dávkování a zjišťovat si vlastní individuální toleranci k tomuto typu sladidla.“

Čekankový sirup vs. cukr

čekankový sirup

řepný cukr

sladivost

menší než cukr

100 % energie

650 kJ 1700 kJ

složení extrakt z kořene čekanky (min. 98%), zvlhčující látka, glycerol, karamel, sukralóza (0,01%) cukrová řepa

doporučené dávkování

10–20 g denně

50 g

cena (cca)

1,2 kg / 299 Kč

1 kg / 30 Kč

Nahradí jak cukr, tak tuk

Čekankový sirup nahradí cukr v pečení, jen vás taková buchta vyjde o dost dráž. Zatímco kilo cukru dnes pořídíte za bratru třicet korun, kilo, resp. 1,2 kg sirupu vyjde na zhruba tři sta korun. Ale zase lze ušetřit za tukovou složku a množství přijatých kalorií.

Čekankový sirup totiž nahrazuje v pečení i tuk. Pokud ho tedy do bábovky přidáte na oslazení, tukové složky použijte bez obav o čtvrtinu méně. V bábovce oslazené čekankovým sirupem máte méně cukru i tuku. A energie.

Protože čekanka sladí obdobně jako med, používáte v receptech s medem stejné množství sirupu. Je-li v původním receptu cukr, nahraďte ho trochu větším množstvím sirupu. Lea Striežencová nám upřesnila, že máme použít jednoduchý přepočet: množství cukru z receptu vynásobíme 1,2 a máme množství sirupu, které použijeme.

Jak se vyrábí? To se jen tak nedozvíte

Čekankový sirup se vyrábí z čekanky, z té stejné rostliny, jako se například vyrábí melta, do závodu Kaumy ale přichází bylina ve formě oligofruktózy (jde zjednodušeně o cukr, který naše tělo nemůže zpracovat). V závodě se dále zpracovává. Jak? To se nedozvíme. „Naše know how si chráníme. Ani zaměstnanci v našem závodě ve Fulneku nemají přístup ke kompletní receptuře. Jsme průkopníci v tomto segmentu, i když už je řada výrobců, kteří se nás snaží napodobovat,“ říká Bohdan Troják, ředitel společnosti Kaumy.

Čekankový sirup je chráněný patentem, proto ty tajnosti. Podle našich informací by ho tedy neměl ještě minimálně šest let vyrábět někdo jiný.