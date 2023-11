Bez největšího svalu nevstaneme, ten nejmenší má sotva pět milimetrů na délku

V lidském těle je asi 600 svalů. Plní řadu funkcí, od pumpování krve a podpory pohybu až po porod. U nejmenšího a nejdelšího svalu nikdo prvenství nezpochybňuje. Pokud ale chceme zjistit, který je největší, existují dvě možnosti, jak to posoudit: podle váhy nebo podle celkové plochy.

Zadek větší než opice

Hmotnostně největší sval v těle je velký sval hýžďový (musculus gluteus maximus), který probíhá diagonálně od horního středu pánve ke stehenní kosti. Podle výzkumu představuje asi 12 až 13 procent celkové hmotnosti všech svalů nohou.

Používáme ho, když jdeme po schodech nebo do kopce anebo když vstáváme ze židle, ovládá kyčelní kloub. Je a musí být silný, aby unesl váhu celé horní části těla. A sporty, vyžadující dostatečně silné hýžďové svaly, jako je třeba sprint, mohou zvýšit jeho objem – dokládá to třeba TATO studie. Zajímavé přitom je, že lidský velký sval hýžďový je větší než u lidoopů a opic v poměru k celkové velikosti těla. Podle některých vědců je to způsobeno evoluční adaptací na určité požadavky, které s sebou přináší bipedalismus, tedy chůze po dvou nohou.





Nejmenší sval máme v uchu

Pokud bychom posuzovali velikost svalu podle povrchu, pak pomyslnou první příčku obsadí široký sval zádový (musculus latissimus dorsi). V těle máme hned dva tyto trojúhelníkové svaly, po jednom na každé straně páteře. Tyto široké ploché svaly měří u dospělého člověka průměrně 18 centimetrů na šířku a 36 centimetrů na délku. Na opačné straně velikostního spektra je sval třmínkový (musculus stapedius), drobný sval ve středním uchu.

Měří jen asi pět milimetrů na délku. Připojuje se ke třmínku, jedné ze tří sluchových kůstek ve středním uchu, které přenášejí zvukové vibrace z ušního bubínku do vnitřního ucha. Stabilizuje třmínky v uších, aby nevibrovaly příliš prudce. Stahuje se v reakci na zvuky určité hlasitosti, takže i když je maličký, plní důležitý úkol.

Kde jsme přišli ke krejčovskému svalu?

Pokud jsme probrali největší a nejmenší sval, může být zajímavé podívat se i na to, který sval v těle je nejdelší. Toto prvenství patří svalu krejčovskému (musculus sartorius), který začíná na trnu kosti kyčelní, spirálovitě se přetáčí přes přední stranu stehna a upíná se na kost holenní. Podílí se na pohybech stehna a bérce.





Jeho délka může být až 60 centimetrů. Poněkud zvláštní název odkazuje na pozici se zkříženýma nohama, ve které krejčí kdysi sedávali. Existují další hypotézy o původu tohoto pojmenování. Jedna z nich se vztahuje k umístění spodní části svalu na vnitřní straně stehna, kterou krejčí měří při šití kalhot. Další z nich mluví o tom, že starožitné šicí stroje vyžadovaly pohon nohama a nepřetržité šlapání způsobilo, že krejčí mívali tyto svaly velmi silné.

