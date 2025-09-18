Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu. Krátké lekce a odměny jako v jazykové aplikaci

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu. Krátké lekce a odměny jako v jazykové aplikaci

Hana Válková
Dnes
Lidem, kteří se léčí s depresí nebo úzkostmi, budou od příštího roku pojišťovny hradit online program. Podle ministra zdravotnictví se tím zrychlí dostupnost akutní péče.

Novou individuální formu psychoterapie si lze představit podobně jako Duolingo, oblíbenou aplikaci na učení cizích jazyků. Principem je plnění krátkých lekcí, různých motivačních prvků a možnost sledovat denní aktivitu. Uživatel přitom postupuje do vyšších úrovní a sbírá odměny. 

K jazykové aplikaci úhradovou novinku přirovnal předseda Psychiatrické společnosti Tomáš KašpárekJe to aplikace v mobilu nebo web. Uživatel prochází doporučená cvičení, což zhodnotí klinický psycholog a dá mu zpětnou vazbu, jak se mu vede, jak postupuje, na co se zaměřit a jak digitální terapie bude probíhat dál, popisuje Kašpárek.

Novinka bude dostupná od ledna 2026. Program digitální kognitivní behaviorální terapie bude hrazen z veřejného zdravotního pojištění, potvrdil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Co je novinka zač

Nejde o telemedicínu v pravém slova smyslu, kdy je člověk v kontaktu s terapeutem v reálném čase prostřednictvím videohovoru nebo telefonátu. U nově proplácené služby klinický psycholog dává uživateli vazbu zpětně, nevede terapii ve smyslu sezení s klientem.

Lékař ji bude předepisovat jako digitální kognitivně behaviorální terapii. Jako kdyby indikoval psychoterapii u psychoterapeuta, jen v tomto případě to bude online řešení. Program, který zprostředkuje psychoterapii digitálně, popisuje psychiatr. Podle něj jde o revoluční řešení, jelikož digitální terapie se dostává do úhrad pojišťoven. Řeší velkou mezeru potřeby hrazené psychoterapie, jejíž dostupnost je u nás mizivá, rozvíjí dále Tomáš Kašpárek.

Pro koho je program určený

Od ledna proplácený program je určen jen dospělým, kteří se potýkají z úzkostmi a depresivitou a už dochází k psychiatrovi, neboť právě tento lékař bude online terapii vypisovat na pojišťovnu. V případě prevence, kdy by program měl předcházet zdravotním problémům či jejich prohlubování, by jej mohli indikovat i praktičtí lékaři

Úzkosti a deprese patří k velmi častým onemocněním v oblasti duševního zdraví. Psychiatr Tomáš Kašpárek odhaduje, že pomoc se proto bude týkat nezanedbatelného počtu lidí. Řádově jej ale nevyčíslil.

Program na týdny

O jakou aplikaci konkrétně půjde, ministr ani předseda Psychiatrické společnosti neupřesnili. Podle informací Vitalia.cz jde o program Mindwell od firmy Akeso. Patří jí třeba nemocnice v Berouně nebo Hořovicích. V Praze provozuje polikliniku a nyní staví nové zdravotnické zařízení.

Mindwel má několik programů, v nich uživatel prochází zhruba deseti moduly. Obsahuje edukační texty, videa, praktická cvičení i dotazníky, které pomáhají monitorovat duševní zdraví. Projít je může uživateli trvat týdny. Na webu se mimo jiné uvádí, že program umožňuje získat kontrolu nad svým myšlením a objevit způsoby, jak se vyhnout neužitečnému chování spojeném s úzkostí. Nebo, že pomůže porozumět depresivnímu prožívání a hledat cestu k vyváženému pohledu na svět.  

Mindwell existuje už pátým rokem, dříve pod názvem Mindwalk. Ani plné úhrady u něj nejsou úplnou novinkou, dle webu je už nyní mohou získat pojištěnci Vojenské ZP, ZP ministerstva vnitra nebo České průmyslové ZP. Člověk si ho může koupit i sám, stojí 14 tisíc korun.

Podrobnosti o úhradové novice zatím pojišťovny neznají. Všeobecná zdravotní pojišťovna jen uvedla, že návrh úhrady byl otevřený ze strany Ministerstva zdravotnictví a že důvodem je vyšší poptávka po psychiatrické péči v posledních letech, zvýšená poptávka po jiných, například digitálních formách psychoterapeutických služeb a zajištění širší dostupnosti péče prostřednictvím digitálních nástrojů. Digitální terapie je dalším krokem, který výrazně zrychlí dostupnost akutní péče, míní Vlastimil Válek. 

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

