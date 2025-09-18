Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu. Krátké lekce a odměny jako v jazykové aplikaci

Novou individuální formu psychoterapie si lze představit podobně jako Duolingo, oblíbenou aplikaci na učení cizích jazyků. Principem je plnění krátkých lekcí, různých motivačních prvků a možnost sledovat denní aktivitu. Uživatel přitom postupuje do vyšších úrovní a sbírá odměny.
K jazykové aplikaci úhradovou novinku přirovnal předseda Psychiatrické společnosti Tomáš Kašpárek.
Je to aplikace v mobilu nebo web. Uživatel prochází doporučená cvičení, což zhodnotí klinický psycholog a dá mu zpětnou vazbu, jak se mu vede, jak postupuje, na co se zaměřit a jak digitální terapie bude probíhat dál, popisuje Kašpárek.
Novinka bude dostupná od ledna 2026.
Program digitální kognitivní behaviorální terapie bude hrazen z veřejného zdravotního pojištění, potvrdil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Co je novinka zač
Nejde o telemedicínu v pravém slova smyslu, kdy je člověk v kontaktu s terapeutem v reálném čase prostřednictvím videohovoru nebo telefonátu. U nově proplácené služby klinický psycholog dává uživateli vazbu zpětně, nevede terapii ve smyslu sezení s klientem.
Lékař ji bude předepisovat jako digitální kognitivně behaviorální terapii. Jako kdyby indikoval psychoterapii u psychoterapeuta, jen v tomto případě to bude online řešení. Program, který zprostředkuje psychoterapii digitálně, popisuje psychiatr. Podle něj jde o revoluční řešení, jelikož digitální terapie se dostává do úhrad pojišťoven.
Řeší velkou mezeru potřeby hrazené psychoterapie, jejíž dostupnost je u nás mizivá, rozvíjí dále Tomáš Kašpárek.
Pro koho je program určený
Od ledna proplácený program je určen jen dospělým, kteří se potýkají z úzkostmi a depresivitou a už dochází k psychiatrovi, neboť právě tento lékař bude online terapii vypisovat na pojišťovnu. V případě prevence, kdy by program měl předcházet zdravotním problémům či jejich prohlubování, by jej mohli indikovat i praktičtí lékaři.
Úzkosti a deprese patří k velmi častým onemocněním v oblasti duševního zdraví. Psychiatr Tomáš Kašpárek odhaduje, že pomoc se proto bude týkat nezanedbatelného počtu lidí. Řádově jej ale nevyčíslil.
Program na týdny
O jakou aplikaci konkrétně půjde, ministr ani předseda Psychiatrické společnosti neupřesnili. Podle informací Vitalia.cz jde o program Mindwell od firmy Akeso. Patří jí třeba nemocnice v Berouně nebo Hořovicích. V Praze provozuje polikliniku a nyní staví nové zdravotnické zařízení.
Mindwel má několik programů, v nich uživatel prochází zhruba deseti moduly. Obsahuje edukační texty, videa, praktická cvičení i dotazníky, které pomáhají monitorovat duševní zdraví. Projít je může uživateli trvat týdny. Na webu se mimo jiné uvádí, že program umožňuje
získat kontrolu nad svým myšlením a objevit způsoby, jak se vyhnout neužitečnému chování spojeném s úzkostí. Nebo, že
pomůže porozumět depresivnímu prožívání a hledat cestu k vyváženému pohledu na svět.
Užívali jste už někdy antidepresiva?
Mindwell existuje už pátým rokem, dříve pod názvem Mindwalk. Ani plné úhrady u něj nejsou úplnou novinkou, dle webu je už nyní mohou získat pojištěnci Vojenské ZP, ZP ministerstva vnitra nebo České průmyslové ZP. Člověk si ho může koupit i sám, stojí 14 tisíc korun.
Podrobnosti o úhradové novice zatím pojišťovny neznají. Všeobecná zdravotní pojišťovna jen uvedla, že návrh úhrady byl otevřený ze strany Ministerstva zdravotnictví a že důvodem je vyšší poptávka po psychiatrické péči v posledních letech, zvýšená poptávka po jiných, například digitálních formách psychoterapeutických služeb a zajištění širší dostupnosti péče prostřednictvím digitálních nástrojů.
Digitální terapie je dalším krokem, který výrazně zrychlí dostupnost akutní péče, míní Vlastimil Válek.