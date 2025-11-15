Vitalia.cz  »  Sport a relax  »  Cestování  »  Poznejte podle fotek, v jakém městě se konají tyhle vánoční trhy

Poznejte podle fotek, v jakém městě se konají tyhle vánoční trhy

Kvíz
Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Adventní trhy v Krakově
Autor: Shutterstock
Adventní trhy v polském Krakově
Už se zase blíží. Vánoční trhy, které patří k hojně navštěvovaným adventním lákakadlům. Zvláště v Evropě mají velmi dlouhou tradici a neopakovatelnou atmosféru. Poznáte více než dvacet měst z Česka i zahraničí podle fotek jejich trhů?

Na adventní trhy nechodíme ani tak nakupovat, ale hlavně kvůli jejich atmosféře. Jsou také oblíbeným místem setkávání s přáteli, s nimiž si můžeme dát něco dobrého k jídlu nebo pití. 

Zároveň ale existují věci, s nimiž se jinde nesetkáte – jde například o oblíbenou vánoční štolu, tu originální mají jen v německých Drážďanech, zatímco na klasické perníky se musí pro změnu do Norimberka. A pokud jde o Prahu, pro mnoho cizinců je typickým zdejším jídlem teplá a na váhu prodávaná šunka. Prodejci tvrdí, že k vánoční klasice tu patří i trdelník, ale tak to samozřejmě není. Mimochodem, to samé o něm tvrdí třeba i v polské Vratislavi. 

Některé adventní trhy se odehrávají na historických náměstích obklopených gotickými věžemi, jiné v moderních metropolích plných světelných instalací a velkolepě ozdobených stromů. Připravili jsme pro vás kvíz, který otestuje, jak dobře poznáte různá města jen podle fotografie jejich slavnostně nazdobených trhů. 

Čeká na vás 22 snímků z Česka, ale také z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska či třeba Británie. Můžete je také brát jako inspiraci na to, kam se letos vydat za adventní náladou, svařákem a světélky.

Další kvízy

Zobrazit všechny
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Centrální banka koupila bitcoin a další digitální aktiva za milion dolarů

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Roboti už jdou, už tady jsou…

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Internet se baví slabým heslem Louvre

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).