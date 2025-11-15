Poznejte podle fotek, v jakém městě se konají tyhle vánoční trhy

Na adventní trhy nechodíme ani tak nakupovat, ale hlavně kvůli jejich atmosféře. Jsou také oblíbeným místem setkávání s přáteli, s nimiž si můžeme dát něco dobrého k jídlu nebo pití.
Zároveň ale existují věci, s nimiž se jinde nesetkáte – jde například o oblíbenou vánoční štolu, tu originální mají jen v německých Drážďanech, zatímco na klasické perníky se musí pro změnu do Norimberka. A pokud jde o Prahu, pro mnoho cizinců je typickým zdejším jídlem teplá a na váhu prodávaná šunka. Prodejci tvrdí, že k vánoční klasice tu patří i trdelník, ale tak to samozřejmě není. Mimochodem, to samé o něm tvrdí třeba i v polské Vratislavi.
Některé adventní trhy se odehrávají na historických náměstích obklopených gotickými věžemi, jiné v moderních metropolích plných světelných instalací a velkolepě ozdobených stromů. Připravili jsme pro vás kvíz, který otestuje, jak dobře poznáte různá města jen podle fotografie jejich slavnostně nazdobených trhů.
Čeká na vás 22 snímků z Česka, ale také z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska či třeba Británie. Můžete je také brát jako inspiraci na to, kam se letos vydat za adventní náladou, svařákem a světélky.