Navštívil urologa, zachránil si život. Lékaři zvou na týden prohlídek zdarma a bez žádanky

Nemoc se zpočátku neprojevuje

Lékaři se v rámci Dnů otevřených ambulancí pokusí mimo jiné odhalit případy počínající rakoviny prostaty. Tuto diagnózu si totiž každoročně vyslechne přibližně 8000 mužů. Pokročilou fázi onemocnění objeví urologové až u 20 % z nich.

„Rakovina prostaty je mimořádně zákeřná proto, že se zpočátku neprojevuje a v těle může růst řadu let bez povšimnutí. Počáteční stadia mají často podobné příznaky jako zvětšená prostata a smrtelnou nemoc odhalí pouze odborné vyšetření,“ přibližuje primář urologické kliniky FN Královské Vinohrady Petr Klézl, který je současně vedoucí lékař Urologie Ukrajinská v Praze.

Žádné potíže nepociťoval ani Jan (53) z Prahy. Diagnózu rakoviny prostaty si od lékařů vyslechl před třemi lety. Cítil se přitom zdravý a k preventivnímu vyšetření ho přiměla manželka. „Svou praktickou lékařku jsem proto na prohlídce v padesáti letech poprosil i o vyšetření hladiny tzv. prostatického specifického antigenu (PSA), která se zjišťuje z krve. Žádné potíže jsem neměl, a proto jsem vůbec nepočítal s tím, že by výsledky neměly vyjít dobře,“ popsal pacient okamžiky před vyslechnutím diagnózy. Rozbor krve však zvýšenou hladinu PSA prokázal. Po následném vyšetření v nemocnici urolog zjistil, že má Jan kromě vysokých hodnot PSA také zvětšenou prostatu. Další výsledky poté ukázaly jasnou diagnózu – rakovinu prostaty. „Je to, jako by vás někdo polil vařící vodou. Nikdy by mě nenapadalo, že se rakovina prostaty může týkat i mě,“ říká Jan.

Rakovina prostaty Příčiny nemoci nejsou známé. Nádory prostaty se obvykle týkají mužů po padesátce, s věkem roste pravděpodobnost onemocnění, nějaký druh anomálie se časem objeví takřka u každého muže. Například u pacientů starších 80 let naleznou lékaři mikroskopické změny na prostatě v 80 % případů.

Nádorové onemocnění se zprvu obvykle nijak výrazně neprojevuje, později muži pociťují potíže při močení, mají krev v moči, mohou mít ale také bolestivou ejakulaci nebo potíže s erekcí. Přibližně 70 % těchto nádorů roste pomalu, ale když už se ohlásí obtížemi, může být na kompletní odstranění pozdě. To se týká asi 20 % pacientů.

Více informací k problematice najdete na webu České urologické společnosti a na stránkách kampaně www.muziprotirakovine.cz.

Když již máte příznaky, vyšetření neodkládejte

Čím dříve se na problém přijde, tím větší je šance na uzdravení. Mezi příznaky, které by měly muže upozornit na nutnost návštěvy u urologa, patří obtíže s močením, přítomnost krve v moči, bolestivá ejakulace nebo potíže s erekcí.

„Muži často vyšetření odkládají, ať už z důvodu studu, nebo pro obavy z mýtů, které panují kolem urologického vyšetření a možných komplikací chirurgické léčby nemocí prostaty. Je třeba zdůraznit, že při včasně zachyceném nádoru prostaty může být samotná léčba pomocí moderních chirurgických metod dostačující a navíc výskyt komplikací po léčbě je nižší, než tomu bylo dříve,“ vysvětluje uroložka Jitka Kuncová.

Je vaše prostata v pořádku? Urologové otevírají své ambulance, chtějí zachytit rakovinu včas. Akce začíná 24. a končí 28. ledna – zájemci mohou přijít bez žádanky. Seznam zapojených ambulancí po celé ČR je k dispozici na webu České urologické společnosti. Návštěva urologa zahrnuje odběr krve a nebolestivé vyšetření prostaty.

Ke zjištění nádoru lékaři používají zmíněný PSA test, který mapuje hladinu prostatického specifického antigenu, a vyšetření konečníku. Pokud se u muže rakovina prostaty potvrdí, pak v časných stadiích urologové nádor operují, většinou roboticky nebo laparoskopicky.

Měl jsem štěstí, přišel jsem včas…

Laparoskopický zákrok podstoupil i Jan. „Naštěstí lékaři u mě rakovinu zachytili včas a nádor mohli operovat,“ popisuje dnes. Po odstranění nádoru ihned začal s rekonvalescencí. „Hned druhý den jsem se mohl postavit na nohy a celé zotavování bylo naštěstí velmi rychlé,“ vzpomíná.

Díky svědomitému cvičení se brzy cítil stejně dobře jako před operací. „Po zákroku je potřeba počítat s částečnými úniky moči. Lze to s trochou nadsázky přirovnat k poporodní rekonvalescenci u žen. Důležité je pravidelně posilovat pánevní dno a tělo se brzy vrátí zpět do formy. Každý den jsem cvičil přibližně půl hodiny,“ popisuje Jan. Pánevní dno začal ostatně posilovat už před operací, jakmile si od lékařů vyslechl diagnózu rakoviny prostaty. Velkou oporou mu v té době byla manželka a děti.

Díky včasnému odhalení nemoci a úspěšné léčbě si Jan nejen zachránil život, ale dokonce se brzy vrátil do práce i ke svým koníčkům. Chodí na ryby, běhá. Přátele i kolegy z práce nabádá, aby si nechali preventivně vyšetřit prostatu. „Muži by měli na vyšetření chodit stejně automaticky jako ženy na mamograf kvůli rakovině prsu,“ myslí si.

O to usiluje i Česká urologická společnost, která se snaží o zavedení plošného screeningu rakoviny prostaty. V závěru loňského roku urologové spustili pilotní projekt, v němž se pokoušejí zjistit, jak nejlépe zachytit ty, jichž by se nádor mohl týkat a vážně je ohrozit. Výzkumu se účastní tisíce mužů, zdravotní pojišťovna, část praktických lékařů a vybrané laboratoře. „Přestože jsou u nás čísla nemocných dlouhodobě vysoká, není bohužel prevence karcinomu prostaty součástí žádných preventivních prohlídek a programů,“ říká prof. Zachoval.

Kdy se nechat vyšetřit Je vám více než 45 let a zároveň pro vás platí alespoň jedno z níže uvedených tvrzení? Kouříte . Kouření je podle studií jeden z faktorů, který se může podílet na rozvoji karcinomu prostaty. Stejně jako vyšší příjem masa a živočišných tuků, nedostatek ovoce, zeleniny nebo vitamínu D.

. Kouření je podle studií jeden z faktorů, který se může podílet na rozvoji karcinomu prostaty. Stejně jako vyšší příjem masa a živočišných tuků, nedostatek ovoce, zeleniny nebo vitamínu D. Rakovinu prostaty prodělal někdo z rodiny . Pravděpodobnost, že se u vás projeví rakovina prostaty, se výrazně zvyšuje, jestliže touto nemocí trpěl přímý příbuzný. Dědičný karcinom prostaty je dokonce spojen s nástupem nemoci o šest až sedm let dříve.

. Pravděpodobnost, že se u vás projeví rakovina prostaty, se výrazně zvyšuje, jestliže touto nemocí trpěl přímý příbuzný. Dědičný karcinom prostaty je dokonce spojen s nástupem nemoci o šest až sedm let dříve. Máte problémy při močení . Časté močení v noci, přes den, nucení na močení, únik moči po vymočení, slabý proud, obtížné močení nebo pocit nedostatečně vyprázdněného močového měchýře – to vše mohou být příznaky rozvíjejícího se onemocnění. Zvýšenou pozornost byste měli věnovat také případům, kdy objevíte krev ve spermatu nebo v moči.

. Časté močení v noci, přes den, nucení na močení, únik moči po vymočení, slabý proud, obtížné močení nebo pocit nedostatečně vyprázdněného močového měchýře – to vše mohou být příznaky rozvíjejícího se onemocnění. Zvýšenou pozornost byste měli věnovat také případům, kdy objevíte krev ve spermatu nebo v moči. Dlouho vás bolí v bocích a zádech.

Hubnete, aniž byste znal příčinu.

Trápí vás výrazné otoky dolních končetin.

Cítíte celkovou slabost. Zdroj: Česká urologická společnost