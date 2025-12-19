Ubude pohotovostí, například na jihu Čech. Něco je možné konzultovat online

Momentálně je v Česku 208 pohotovostí, po změně legislativy jich bude 211. Neznamená to ale, že nutně vzniknou nové. Některé stávající se jen rozdělí.
Dosud to bylo tak, že někde měli pohotovost jednu pro dospělé i děti, to už s novou legislativou nebude možné, vysvětluje Jan Bodnár, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) pro zdravotní péči.
Změny přináší novela zákona o zdravotních službách a vyhláška o pohotovostních službách. Říkají mimo jiné, že péči od ledna 2026 už nebudou zajišťovat a financovat kraje, ale nově zdravotní pojišťovny. Týká se to jak lékařských pohotovostí, tak pohotovostí u zubaře nebo v lékárnách.
16 menších pohotovostí zavře
Fungovat bude jednak páteřní síť navázaná na nemocnice s urgenty a dětskými odděleními. A mimo ni ještě pojišťovny budou vyplácet speciální hodinový bonus 33 menším pohotovostem.
Právě počet menších pohotovostí bude nižší než letos, a to o 16 z nich. Ty s Novým rokem ukončí provoz. Půjde mimo jiné o pohotovosti v jihočeských městech Blatná, Dačice nebo Třeboň.
Zrušení pohotovosti znamená, že lidé budou muset za akutní péčí dojíždět dále. Konkrétně do nemocnic s urgentními příjmy, který funguje vždy v režimu 24/7. Například v Jihočeském kraji mají urgent nemocnice v Českých Budějovicích nebo Jindřichově Hradci.
Menší pohotovosti končí proto, že nesplnily kritérium alespoň tří ošetřených pojištěnců VZP za jeden pracovní den pohotovostní služby. Tuto podmínku přijaly i ostatní zdravotní pojišťovny.
Zavírá ale i pár pohotovostí, které podmínku sice splnily, ale nemocnice nenašly dostatek lékařů k zajištění služeb na nich, proto si o novou smlouvu u pojišťoven neřekly.
Roli v případě Jihočeského kraje, ale i Karlovarského kraje může hrát i to, že obyvatelům nabízí bezplatnou možnost konzultace s lékařem na dálku prostřednictví aplikace v mobilu nebo tabletu (více jsme o spuštění této služby v Jihočeském kraji psali zde). Cílem online pohotovostí bylo a je právě to, aby ubylo návštěv na pohotovostech v nemocnicích.
Přehled pohotovostí na nových webech
Zavírat nebudou jen pohotovosti v jižních Čechách. Žádná menší nezůstane od 1. ledna ani v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Které pohotovosti konkrétně skončí, pojišťovny zatím nezveřejnily. Od ledna ale každá bude mít web, kde bude jasně uvedeno, kde, kdy a jaké pracoviště pohotovost slouží. V případě VZP půjde o web www.pohotovosti.vzp.cz. Zatím nefunguje, v provozu bude těsně před koncem roku.
Kdo hledá pohotovost, může se také obracet na zákaznické linky zdravotních pojišťoven, kde operátoři poradí, která pohotovost je nejblíž a kdy má otevřeno. Hodit se to může např. u některých zubních pohotovostí, protože ve 25 okresech budou zubaři zajišťovat pohotovost ve své ordinaci, tedy pokaždé někde jinde. Linky pojišťoven ovšem nefungují večer a v noci (viz jejich přehled níže).
V případě, že se nelze dovolat do pojišťovny a člověk je zrovna offline, dokáží na nejbližší pohotovost nasměrovat i operátorky zdravotnické záchranné služby.
Pohotovosti při nemocnicích
Zavření menších pohotovostí ale neznamená například
to, že Jihomoravský, Olomoucký a další kraje zůstanou bez lékařské pohotovosti jako takové. Nová legislativa pojišťovnám ukládá financovat a zajišťovat jejich páteřní síť, do níž 16 zavřených nepatří.
Pravidla říkají, že každá nemocnice s dětským oddělením má povinnost mít i dětskou pohotovost. Dětských oddělení je 82, pohotovostí tedy bude stejný počet. Situace se od té současné nijak výrazně lišit nebude.
Výjimkou bude dětská pohotovost v Litomyšli, kde již nemocnice avizovala, že bude od ledna uzavřena, protože nemá dětské oddělení. Na dětskou pohotovost se proto bude v Pardubickém kraji jezdit do Pardubic, Chrudimi, Svitav a Ústí nad Orlicí.
Nově je také dáno, že každá nemocnice s urgentním příjmem musí mít pohotovost pro dospělé. Od příštího roku jich bude 96. Dosud pohotovosti s urgentními příjmy spjaté nezbytně být nemusely.
Pohotovosti nebudou fungovat nonstop
Pacienti by ale měli vědět, že na rozdíl od nemocničního urgentu, pohotovosti, a to ani ty páteřní nebudou otevřené nonstop. Vyhláška stanovuje provozní minima, které pojišťovny musí u zdravotnických zařízení nasmlouvat. Může se stát, že některé pohotovosti půjdou nad tyto vymezené hodiny, pojišťovny jsou k tomu vstřícné, ale povinné to nebude.
Lékařská pohotovostní služba by neměla suplovat 24hodinovou lékařskou péči. Pokud je někomu zle, může si zavolat záchrannou službu nebo po vlastní ose dorazit na urgentní příjem, uvádí říká Martin Balada, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR.
Minimální ordinační doba pro fungování pohotovostí od 1. ledna 2026
LPS pro dospělé a pro děti
- v pracovních dnech minimálně tři hodiny v čase od 16 do 22 hodin
- v sobotu, v neděli a o svátcích osm hodin v pevném čase od 10 do 16 hodin
Stomatologická pohotovost
- v sobotu, neděli a o svátcích minimálně čtyři hodiny v čase od 7 do 15 hodin
Pohotovost v lékárnách
- v pracovní dny minimálně tři hodiny v čase mezi 17 a 23 hodin
- v sobotu, v neděli a o svátcích v 15 až 20 hodin
Aby pohotovosti byli personálně pokryté a tyto služby někde i posílené, legislativa nově umožňuje, aby je sloužili třeba chirurgové nebo anesteziologové a ještě několik dalších lékařských odborností, které se do nich zatím nezapojovaly.
Důležitá je také finanční motivace. Pojišťovny budou pohotovostem dávat peníze navíc. Jednak jen za to, že otevřou (hodinová sazba) a pak také jim navýší některé platby za vykázanou péči.
Např. lékárna za každou hodinu pohotovosti dostane 1 200 Kč, stejnou hodinovou taxu bude mít nepáteřní menší pohotovost, zubní ordinace dostane více – za hodinu 2 400 Kč.
Tyto částky jsme neurčovali my, ale vychází z úhradové vyhlášky, podotýká Jan Bodnár.
Jak to bude u stomatologů
Zdravotní pojišťovny od Nového roku zajistily celkem 44 zubních pohotovostí po celé ČR.
V devíti krajích budou pohotovosti v některých okresech tzv. rotující. To znamená, že zubaři nebudou dojíždět na jedno stálé pracoviště, ale budou pohotovost držet ve svých ordinacích. Pacient tak pojede pokaždé jinam. Tento systém ale funguje někde už nyní, takže o velkou změnu nejde.
Okresy, kde budou od ledna rotující zubní pohotovosti
- Jihočeský kraj – okresy Jindřichův Hradec, Strakonice, Písek, Prachatice, Tábor
- Plzeňský kraj – okresy Klatovy, Domažlice
- Ústecký kraj – okres Děčín
- Královéhradecký kraj – okresy Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou
- Pardubický kraj – okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí
- Vysočina - okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou
- Jihomoravský kraj – okresy Blansko, Znojmo
- Olomoucký kraj – okresy Šumperk, Jeseník
- Zlínský kraj – okresy Uherské Hradiště
Pozn.: Kraje, které nejsou uvedené v seznamu, pohotovosti budou mít také, zubaři je ovšem nebudou držet ve svých ordinacích, ale budou na ně dojíždět na pracoviště v nemocnici nebo na některé z poliklinik.
To, který zubař a kde zrovna slouží, se pacienti dozví na nových webech pojišťoven určených právě pohotovostem. Nebo zavoláním na zákaznickou linku svojí zdravotní pojišťovny. Ale pozor, ty nefungují nonstop.
Kam volat, když nevím, která pohotovost je nejblíž nebo který zubař ji zrovna slouží a kde:
- VZP: od 8:00 do 18:00 hodin telefonní linka 952 222 222
- ZP ministerstva vnitra ČR: po – čt 8:00 – 18:00 hod, pá 8:00 – 17:00 hod linky 222 222 255 nebo 224 211 211
- Oborová ZP: po – pá 8:00 – 18:00 informační linka 261 105 555
- Česká průmyslová ZP: po – čt 7:00 – 17:00, pá 7:00 – 14:00 Infocentrum 810 800 000 nebo 597 089 205
- RBP: po – pá: 7:30 – 15:00, linky840 213 213 nebo 596 213 213
- Vojenská ZP: po, st, čt: 7:00 – 17:00, út, pá: 7:00 – 15:00, telefonní číslo 222 929 199
- ZP Škoda: po – čt: 8:00 – 15:00, pá: 8:00 – 13:00 linka800 209 000
Pomoci může i nedávno spuštěná mapa zubních pohotovostí České stomatologické komory. Najít ji je možné zde.
Zajímavostí je, že stomatologům se rozvolní povinnosti. S přechodem pohotovostí pod pojišťovny jim totiž odpadne povinnost zapojit se do tohoto typu služby, kterou vůči krajům dosud měli a za jejíž nedodržení jim hrozila pokuta.
Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler už dříve avizoval, že si nemyslí, že zubařů sloužících pohotovost kvůli tomu bude nedostatek. Podle něj je to o penězích a ty budou tak atraktivní, že část zubařů si rádo takto přivydělá. Zároveň upozornil, že žádná z ordinací nemůže stát jen na tom, že bude sloužit pouze pohotovost, byť by se to mohlo finančně vyplatit. Ordinace, jejichž zubaři se do mimořádných služeb zapojí, musí mít i běžný provoz.
Jak budou sloužit pohotovost lékárny
Nyní je v ČR 16 lékáren, které si drží nonstop pohotovostí službu (které to jsou najdete zde). Z informací pojišťoven vyplývá, že nepřetržitý provoz od ledna bude držet už jen 14 z nich. Zároveň k nim ale nově přibude 15 pohotovostních lékáren. Celkem jich tedy bude po celé ČR 29.
Jde o změnu k lepšímu, protože nyní legislativa podle Jana Bodnára vymezení lékárenské pohotovosti prakticky nezná, takže formálně pohotovosti vznikají až rokem 2026.
Pohotovostí lékárny ovšem ani při nových pravidlech nebudou fungovat ve všech krajích. Ani přes bonusy se žádnou z nich nepodařilo pojišťovnám zajistit v krajích Ústeckém, Libereckém a na Vysočině.
Kraj/ Počet lékáren otevřených ve všední den minimálně od 17 do 23 hodin a o víkendech a svátcích od 15 do 20 hodin
- Hlavní město Praha - 9
- Středočeský kraj - 1
- Jihočeský kraj - 4
- Plzeňský kraj - 1
- Karlovarský kraj - 1
- Ústecký kraj - 0
- Liberecký kraj – 0
- Královéhradecký kraj - 1
- Pardubický kraj - 3
- Vysočina - 0
- Jihomoravský kraj - 4
- Olomoucký kraj - 1
- Moravskoslezský kraj - 2
- Zlínský kraj - 2
Dojednávají se nové výdejny léčiv
VZP již avizovala, že příští rok bude jednat o tom, aby u některých lékařských pohotovostí vznikly tzv. výdejny léčiv.
Bude vymezen okruh život zachraňujících léčiv a těch, které výrazně dokáží zlepšit stav pacienta. Těmi by pak měla být vybavená příslušná ordinace, která by mohla léky poskytnout přímo pacientovi. Ale bude se to týkat jen míst, kde je hůře dostupná lékárenská pohotovostní služba, popisuje Jan Bodnár.
Jejich otvírací doba by měla kopírovat ordinační hodiny lékařské pohotovosti. V nich sice lékař v nezbytných případech může pacienta tzv. vybavit léky, jejich spektrum i výčet situací, kdy je to možné, je ale nedostatečný. Proto by měly vzniknout ještě výdejny.
Nové povinnosti spojené s pohotovostmi budou zaměstnanecké pojišťovny stát navíc jednu až jednu a půl miliardy korun za rok. Nejvíce z této sumy půjde na tzv. bonifikace, tedy peníze navíc pro ordinace, kde se pohotovosti budou sloužit. VZP sumu vydanou na zdravotní péči vyčíslila na nižší stovky milionů korun. Záležet bude na počtu ošetřených pacientů.