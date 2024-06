Přibude dvanáct nových pohotovostí. Nebudou ale sloužit celých 24 hodin

Připravované změny v novele zákona o zdravotních službách znamenají, že v České republice by mělo přibýt 12 nových pohotovostí. Redakci webu Vitalia.cz to řekl ředitel odboru regulace cen a úhrad Tomáš Troch.

Kde pohotovosti nově vzniknou, zástupce ministerstva neupřesnil. Bude to totiž záležet i na zdravotních pojišťovnách. Ty je budou nově zajišťovat a organizovat. Nyní to dělají kraje, respektive krajští zastupitelé. Zodpovědné tedy budou pojišťovny i za to, aby bylo dostatek zdravotníků, kteří chtějí pohotovost sloužit.

Kde je urgent, bude i pohotovost

Jasné je to, že nové pohotovosti budou v nemocnicích s tzv. urgentním příjmem pro dospělé. Nově totiž budou přímo součástí urgentního příjmu, tedy oddělení, kam jsou většinou přiváženi sanitkami či letecky pacienti ve velmi vážném stavu či přímo v ohrožení života. Urgentů je v tuzemsku bezmála 90. Neznamená to tedy, že pohotovosti budou u všech urgentů.





Svázání pohotovosti s urgentním příjmem, u kterého nemocnice musí zajistit nepřetržitý provoz, a to včetně třeba fungování laboratoří a zobrazovacích metod, bude nutné i kvůli tomu, že ani novela zákona nezajistí, aby lékaři sloužili pohotovost přes půlnoc. Jak Vitalia.cz již dříve upozornila, loni v únoru nefungovaly pohotovosti přes půlnoc v šesti krajích.

Provoz nebude v režimu 24/7

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vysvětlil, proč je to dle něj v pořádku. Provoz pohotovostí přes půlnocí podle něj není nutný a z personálního hlediska ani možný. Zákon takový provoz nenařizuje a ani nemůže. Je nesmysl, aby, když někoho tři dny bolí hlava, to řešil na pohotovosti ve tři ráno, sděluje ministr zdravotnictví.

Běžný režim pohotovosti, jež má fungovat jako obdoba praktického lékaře, je od 16 do 22 hodin, o víkendech od 8 do 20 hodin. Pokud se pacientovi udělá zle později, má si zavolat sanitku, která jej převeze na urgentní příjem. Tam jej mohou dovézt i blízcí.

Má-li pacient potíže, kterými trpí už několik dnů a nehorší se, má vyčkat a v běžných ordinačních hodinách jít za svým praktikem. Pojišťovny musí zajistit to, aby každý, kdo o to má zájem, měl svého registrujícího praktického lékaře, podotýká ministr k situaci, kdy chybí praktičtí lékaři pro děti i dospělé. A připouští, že pacient není někdy schopen sám vyhodnotit, zda je dobré obrátit se na pohotovost, nebo už na urgentní příjem.

Chyběla vám někdy možnost vyrazit na lékařskou pohotovost? Ano, místo toho jsme museli volat záchranku

Ano, pacient musel s docela vážnými problémy počkat až na svého lékaře

Ne, pohotovost máme stále dostupnou

Ne, nepotřeboval/a jsem ji ani nikdo v mém okolí

Pacienty budou třídit triážní sestry

Změnou bude také to, že pohotovosti a urgentní příjmy budou muset zaměstnávat povinně triážní zdravotní sestry. Tedy speciálně vyškolené zdravotníky, kteří dokáží hned při vstupu pacienty roztřídit na ty, jejichž ošetření nesnese odkladu, až po ty, kteří na pohotovost nepatří, a proto by měli jet domů a navštívit svého lékaře v běžných ordinačních hodinách.

Novela zákona, která má vstoupit v účinnost 1. ledna 2025, i nadále zachovává devadesátikorunový poplatek za pohotovost.