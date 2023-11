Bolest zad: kdy jít na masáž, kdy pomůže fyzioterapeut a kdy to chce lékaře

Bolesti svalů a kloubů postihnou alespoň párkrát v životě každého člověka. Někdy jde o chvilkové přetížení, jindy o akutní blokády, poúrazový stav nebo chronické potíže. Vždy je ale dobré situaci řešit, protože jinak se může stát, že problémy sice ustoupí, ale jen proto, aby se příště vrátily s o to větší intenzitou.

Jakmile se ozve bolest zad, připadají specialisté na problémy s pohybovým aparátem, tedy maséři, rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, přičemž moha lidem tyhle profese trocu splývají, Jde přitom i různé obory a je dobré zvolit od odborníka, který vám může s vaším trápením aktuálně nejvíce pomoci.

Masér: uvolní svaly, dlouhodobý problém nevyřeší

S bolestí, která je nijak nelimituje, jen je nepříjemná, zamíří většina lidí jako první k masérovi. Masážní služby jsou dobře dostupné, masérů je mnohem víc než vysokoškolsky vzdělaných fyzioterapeutů, takže objednat si termín v řádech hodin nebývá složité. Vybírat lze z různých typů masáží. Sportovní se hodí po výkonu, regenerační uvolní ztuhlé svaly ze sedavého zaměstnání, relaxační nebo s lávovými kameny zase působí proti stresu.

Všechny tyto masáže jsou skvělé na uvolnění svalů i jako doplněk ke zdravotnímu cvičení, ale někteří lidé je chybně vyhledávají v domnění, že jim pomohou od bolestí zad či hlavy. To žádná ze jmenovaných druhů masáží primárně neumí, není to ani jejich funkce, vysvětluje hlavní fyzioterapeutka pražské FYZIOkliniky Iva Bílková.





Jinými slovy, trpíte-li akutní nebo chronickou bolestí, masáž je ‚nerozežene‘, ačkoli přesně tohle si mnoho lidí myslí. Klient pocítí jen krátkodobou úlevu a problém se brzy vrátí, jelikož příčina, obvykle založená na svalové dysbalanci, zůstala neřešena, upozorňuje fyzioterapeutka Bílková.

Kdy má smysl navštívit maséra: ztuhlá šíje a krk, regenerace svalstva po zátěži (sportovním výkonu i dlouhodobém sedu), jako doplněk k fyzioterapii, kdykoli pro fyzickou i psychickou relaxaci.

Galerie: Metoda Ludmily Mojžíšové

Fyzioterapeut: léčebný plán a cvičení na míru

Úkolem fyzioterapeuta je ve spolupráci s pacientem určit jádro problému a sestavit léčebný plán s cíli, kterých by se mělo dosáhnout. K tomu využívá různé metodické koncepty – například dynamické neuromuskulární stabilizace (zkratka DNS) dle profesora PeadDr. Koláře, měkké a mobilizační techniky dle MUDr. Lewita, mechanickou diagnostiku a terapii (MDT) dle McKenzieho, metodu Ludmily Mojžíšové, Vojtovu metodu a spoustu dalších, vyjmenovala Iva Bílková.

K fyzioterapeutovi může pacienta odeslat praktický lékař (na takzvaný FT poukaz), stále víc lidí ale vyhledává jeho pomoc přímo, aby zkrátili dobu čekaní na minimum. V případě silných bolestí se snažíme pacienta přijmout, co nejdřív je to možné, po úrazu nebo s akutní blokádou nejlépe ten samý den. Při zanedbaných chronických problémech jsou termíny v řádech dnů či týdnů. K fyzioterapeutovi můžete jít také preventivně bez zjevné bolesti, chcete-li žít zdravě a správně se hýbat, při vstupním vyšetření vám provede kineziologický rozbor a navrhne fyzioterapeutické cvičení na míru, popsala Iva Bílková.

Fyzioterapeutů pracuje v Česku kolem 8 300. Jde o univerzitní obor, ve kterém se studenti tři až pět let detailně věnují pohybovému aparátu, takže každý terapeut musí mít minimálně titul bakaláře (Bc.) nebo magistra (Mgr.). Celoživotní vzdělávání je pro profesi fyzioterapeuta nezbytné. Právě dosažená kvalifikace a další absolvované kurzy mohou být vodítkem při výběru toho pravého odborníka.





Kdy má smysl navštívit fyzioterapeuta: problémy se svalovým a kosterním aparátem, bolesti kloubů, pocity brnění, akutní blokády páteře, migrény, neplodnost, podezření na nesprávný psychomotorický vývoj dítěte, vadné držení těla, plochonoží a další.

Co vy a fyzioterapie? Ano, už mockrát mi pomohla Ano, vyzkoušel/a jsem a pomohla mi Ano, vyzkoušel/a jsem a nepomohla mi Ne, nikdy jsem nebyl/a Zobraz výsledek

Rehabilitační lékař může předepsat poukaz, poslat na další vyšetření

Víc než k masérovi má fyzioterapeut blíže k rehabilitačnímu lékaři. I ten je tu pro pacienty s bolestmi pohybového aparátu a navíc může předepsat FT poukaz pro návštěvy rehabilitačního zařízení, smluvně spjatého se zdravotními pojišťovnami. Některé rehabilitační kliniky mají svého rehabilitačního lékaře, pacienovi tak odpadne nutnost vzít to kvůli poukazu přes praktika.

Rehabilitační doktor dále může pacienta odeslat na jiná vyšetření, jako je rentgen, magnetická rezonance, CT vyšetření, laboratorní vyšetření nebo ho může odkázat na ortopeda, neurologa, gynekologa a v případě potřeby další rehabilitace také na fyzioterapeuta. Celé toto „kolečko“ po doktorech, včetně objednací lhůty k rehabilitačnímu lékaři, nezřídka trvá měsíce. A člověku, který potřebuje pomoci bezprostředně po úrazu nebo má velmi silné bolesti, běží čas.