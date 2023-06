Aby s vámi vedro nešvihlo. Proč nastavit klimatizaci skoro na třicet stupňů

U starších lidí roste riziko infarktu myokardu či mozkové mrtvice . S celkovou „nepohodou“ je spojený stres a také snížení pracovní výkonnosti. Osoby nejvíce ohrožené působením horka by měl několikrát denně někdo kontrolovat, třeba jen po telefonu, a zjistit, zda jsou v pořádku. Zamyslete se, kdo z vašich příbuzných či známých by mohl potřebovat vaši pomoc, doporučuje Štěpánka Čechová, mluvčí Státního zdravotního ústavu. Ten vydal i následující podrobné doporučení týkající se právě extrémního počasí a jak ho přežít.

Věděli jste. že vyčerpání z přehřátí o sobě může dát vědět dokonce až několik dní po tom, co jsme se potýkali s horkem a navzdory tomu, že se mezitím venku ochladilo?

Zásadní věcí je tedy klimatizovat pomalu a neagresivně, takže klimatizaci vlastně na sobě ani moc necítíme. Jakmile v klimatizované místnosti pocítíte, že je vám zima a studené proudění vzduchu je vám nepříjemné, je to špatně. Znamená to totiž, že místnost je přechlazená a že pro vás venkovní horko pak bude znamenat nezdravý teplotní šok.

Budeme-li vycházet z agresivněji klimatizované místnosti, je dobré se nejprve krátce aklimatizovat třeba na chodbě bez klimatizace a až poté vyjít do horka ven

Při větším rozdílu teplot se zvyšuje riziko vzniku teplotního šoku, na který organismus reaguje negativně. Spustí se procesy, které vyústí k náchylnosti k respiračním onemocněním, bolestem v krku – angínám a k onemocněním močových cest. To souvisí s tím, že organismus kolísá mezi tepelnými extrémy a není v rovnováze.

Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě o pět až sedm stupňů nižší než okolní teplota. Jestliže tedy máme venku 35 °C, pak by v klimatizovaném prostoru mělo být kolem 29 °C, ne méně.

Co dělat, když přijde úpal

Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá horká červená pokožka, horečka bez pocení, rychlý silný puls a tepavá bolest hlavy, únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení, v krajním případě i bezvědomí.

Při mírnější formě: Je-li na počátku jen zvýšená teplota (do 38 °C) – postiženého ochlazujte. Pokud nespadá do rizikové skupiny a příznaky ustoupí do jedné hodiny, při dobrém celkovém stavu postiženého jen sledujte a podejte mu tekutiny. Lékaře volat nemusíte, ale buďte opatrní i v následujících dnech, neboť může dojít k opožděné reakci, mluvíme pak o vyčerpání z přehřátí.

Při extrémním přehřátí: Organismus se může dostat až nad kritických 40 °C, je potřeba postiženého člověka okamžitě přemístit do stínu a aktivně jej ochlazovat. Postiženého například otírejte houbou či ručníky namočenými ve studené vodě, zabalte ho do chladného vlhkého prostěradla, zapněte ventilátor, pokud snese, lze použít i chladnější sprchu. Sledujte tělesnou teplotu – pokračujte v postupném chlazení, dokud teplota neklesne na 38,5 °C. Postiženému nedávejte pít a zatímco ho chladíte, zajistěte, aby někdo jiný zavolal lékařskou pomoc. V případě, že se rychlá lékařská pomoc opozdí, zavolejte nemocniční pohotovost a řiďte se jejími pokyny.