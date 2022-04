V únoru míváme plno na celý školní rok, říká manažerka programu o výživě pro děti

Koordinuje činnost týmu pětadvaceti lektorek, na jejichž odborných kvalitách a současně citlivém přístupu k dětem si velmi zakládá. Alena Paldusová původně pomáhala s výživovými tématy v organizaci, která se věnuje pěstounské péči. Tento směr se jí zalíbil a hledala, jak v něm pokračovat. Před pěti lety se proto stala lektorkou programu Zdravá 5, posléze uspěla ve výběrovém řízení a čtvrtým rokem tento program vede. Soutěž Finále Zdravé 5 zažívá letos počtvrté.

„Vnímáme například, že problém se stravováním se u dětí během covidu zhoršil a přibylo dětí s nadváhou nebo obezitou,“ říká manažerka projektu.

Zdravá 5 Celorepublikový vzdělávací program Nadačního fondu Albert pro základní i mateřské školy i neziskové organizace je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Lektoři seznamují děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela zdarma a přihlásit se může každá základní i mateřská škola a také nezisková organizace. Vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Albert již od roku 2005 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí ze základních i mateřských škol po celé České republice. Ročně proškolí až 60 000 dětí, což představuje více než 2000 výukových bloků.

Dokáží vás děti po mnoha lekcích se Zdravou 5 ještě něčím překvapit?

Je toho hrozně moc, tím, jaké mají znalosti, co všechno vnímají. Jak jsou bystré, nadšené, vnímavé. Když je navedete, dokáží se nadchnout pro téma, o kterém třeba zatím moc nevěděly, nezajímalo je, nebylo jim vlastní.

Vize je pořád stejná, tedy edukovat děti v oblasti zdravého životního stylu a výživy. A také pomáhat jim stravovat se lépe, orientovat se v tom, jaké potraviny jsou pro jejich tělo dobré a jaké méně, co by v jejich jídelníčku nemělo chybět… To je cíl programu Zdravá 5 i soutěže Finále Zdravé 5. Program běží již od roku 2005, následujících pět let ale fungoval v jiném formátu než dnes. Od roku 2011 jezdí naše lektorky do škol, školek či dětských domovů, kde zajišťují prakticky denně odborné interaktivní výuky.

Nic dětem nenabízíme, neprodáváme, ale edukujeme je zábavnou formou o tématech zdravého životního stylu. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč je o náš projekt tak velký zájem. Navíc je vše pro školy, školky i dětské domovy zcela zdarma, vše je hrazeno Nadačním fondem Albert. A také máme odbornou záštitu, ať už od ministerstva školství, nebo třeba Společnosti pro výživu.

Vyvíjíme se v tématech, o kterých s dětmi mluvíme, reagujeme na to, co je aktuální, vzděláváme a školíme pravidelně celý tým našich lektorek a scházíme se s odborníky, se kterými všechna zásadní témata a informace diskutujeme a zároveň si je také schvalujeme, abychom vždy měli jistotu, že jsou naše metodiky zcela správně.

Soutěž se koná již podesáté a je určena pro několik kategorií (například školy, školky, dětské domovy, rodiče s dětmi). Sledujete nějaké rozdíly, třeba v tom, s čím se do soutěže hlásí, v úrovni přihlášených jídel?

Rozhodně ano. Více než polovinu týmů máme z mateřských škol. Je to dáno tím, že mateřské školy představují současně více než polovinu odlektorovaných bloků Zdravé 5, dále děláme semináře pro pedagogy z mateřských škol akreditované ministerstvem školství, kde je vzděláváme v tom, jak s dětmi pracovat v rámci tématu zdraví, dostávají od nás celou sadu metodických pomůcek. Takže mateřinky jsou hodně aktivní, jsou zvyklé s dětmi tvořit a také na to mají potřebný čas. Samozřejmě to hodně záleží na paní učitelce, protože bez ní to děti samy ještě nezvládnou.

Na základní škole sice také stále hraje vliv nadšení učitele, ale už i děti vnášejí své recepty, nápady, vymyslí, co by chtěly dělat, nebo se inspirují na hodině Zdravé 5. Proto se často přihlašují se svačinami, které pravidelně během výuk děláme.

A kategorie dětských domovů je velmi specifická v tom, že jsou skvělí kuchaři. V domovech je zvykem s dětmi vařit, pracovat s jídlem, takže od nich míváme různé speciality. Nejsou třeba tak kreativní, s pokrmem si tolik nepohrají, ale co se týká použití surovin a zpracování, jsou velmi zdatní. Vaří si v „rodinkách“ o víkendech, připravují večeře, jsou do přípravy jídla hodně zapojení.

Děti v domovech jsou zapojeny víc než děti v běžných rodinách?

Nechci určitě zobecňovat, ale co vidíme v soutěži a na našich lekcích, děti z domovů jsou v tomto velmi šikovné.

10. ročník celostátní kuchařské soutěže pro děti Finále Zdravé 5 – přihlásit se můžete do 2. 5. 2022

Autor: Zdravá 5 / Nadační fond Albert Do prvního kola soutěže se mohou přihlásit tříčlenné týmy z každé mateřské školy, základní školy, dětského domova nebo nízkoprahových či volnočasových klubů v ČR. Dále se mohou hlásit také rodiče s dítětem nebo dětmi od 4 let. Více informací na Zdravá 5.

Jaká je vůbec znalost dětí o jídle, potravinách, vaření?

Je to velmi různé. Liší se to region od regionu, podle velikosti školy. Pociťujeme rozdíly malá/velká škola, ale i venkovská a městská. Na vesnici se hodně vaří, děti mají krásné svačiny, na druhou stranu narážíme na to, že mají taková ta „poctivá“ jídla, třeba ne úplně zdravá. V městské škole je život rychlejší, vnímáme to hodně v rámci Prahy a větších měst. Narážíme třeba na to, že děti moc nemívají svačiny, nebo využívají školní bufety, automaty, mají dobře dostupné prodejny potravin, kde si mohou nakoupit, kdežto na vesnici mnohdy nic není a děti jsou odkázány jenom na školu. Někde dokonce ještě funguje, že paní učitelky i ve škole připravují dětem svačiny.

Povědomí dětí o stravování je zkrátka velmi rozdílné, záleží vždy na rodině i na škole. Na tom, jak k tématu výživy přistupují, jestli třeba k naší výuce přibalí hezký den nebo projektový týden zaměřený na zdraví.

Stane se, že do soutěže někdo přihlásí úplně nezdravé jídlo?

Občas se nám to stane. My ale posuzujeme několik kritérií, a jedním je, aby jídlo bylo vyvážené. Nejde úplně o to, aby bylo super zdravé, ale aby obsahovalo hlavní živiny. Objevují se i dorty, sendviče, bagety, ale řekla bych, že to většinou drží zdravou linku. Že je tam přidaná hodnota v tom, že se děti zamyslely nad tím, co by v jídle mělo být. A klidně to může být dobrý domácí moučník.

Proměnil se během doby, kdy projekt a soutěž pořádáte, jídelníček a životní styl dětí?

Právě nyní, po covidu, je to ještě více problematické. Potýkáme se s tím, že děti v první řadě přestaly sportovat, protože nemohly, neměly kde. A vnímáme, že problém s nadváhou nebo obezitou je vyšší. Spousta sportujících dětí třeba dříve nejedla úplně dobře, ale prostě to vyběhaly. Najednou jim pohyb chyběl, ale jídlo zůstalo stejné, ne-li horší. Protože děti byly doma, byly mimo systém stravování ve školce nebo ve škole. U školek je to za provozu skvěle pokryto, děti tam mají jídla po celý den včetně svačin a na rodiče toho už tolik nezbývá; ve škole už je zajištěného jídla méně, ale aspoň oběd to většinou je. Tato možnost v čase covidu odpadla. Děti si doma často jen něco našly, neuměly si poradit. Často tedy hůře jedly a méně se hýbaly. V tomto se to změnilo hodně.

Ve společnosti se čím dál více řeší témata lokálnosti či udržitelnosti. Umím si představit, že některé rodiny o tom mluví doma. Zaznamenali jste tyto trendy i u dětí?

Lokálnost a udržitelnost jsou aktuální témata, dotýkáme se jich a s dětmi se o některých věcech bavíme, ale není to stěžejní náplň programu. Je velmi znát, když je rodině tato problematika blízká, přirozeně se o ní s dětmi baví, žijí určitým způsobem.

Věnujete se tedy i edukaci rodičů?

Rodina dítě samozřejmě velmi ovlivní. Jednu dobu jsme se proto pokoušeli o interakci s rodiči, ale trochu jsme uvízli. Protože u rodičů, kteří chtějí v tomto směru něco dělat, s dětmi si o jídle povídají, vaří s nimi, nakupují, pěstují… to již funguje. A ti, co o to zájem nemají, vám nepřijdou ani na nějakou přednášku. Takže zůstáváme u dětí, a řekla bych a doufám, že zaséváme první semínko, které potom rodič nebo škola mohou pěstovat dál.

Setkáváte se u dětí i s některými extrémními přístupy a směry ve výživě?

Bohužel ano. Od vegetariánství, které je dejme tomu ještě přijatelné, po veganství či extrémní dietní směry, které se projevují i na dětech. Děti tyto vzorce dost často přejímají. Někdy rodič i nechtěně něco na dítě přenese, a to pak například odmítá určitý druh potravin, protože maminka hubne a něco nejí, nebo by dítě chtělo nějakou potravinu, ale v rodině to má zakázané.

My ve Zdravé 5 hlásáme, že všechny živiny jsou potřeba, včetně masa a mléčných výrobků, protože dětský jídelníček by opravdu měl být pestrý. Za tím si stojíme, sdílíme stejné hodnoty, jako má česká Společnost pro výživu a Světová zdravotnická organizace WHO. Veškerou edukaci, kterou dáváme dětem, máme založenou na stejných informacích a kodexech jako tyto odborné společnosti. U dospělých je to jiné, ať si každý jí podle svého uvážení, ale u dítěte by měl být jídelníček pestrý a vyvážený.

Jak postupujete, když se s takovým dítětem setkáte?

Pracujeme s nimi opatrně. Děti jsou citlivé, dost často kontaktují lektora po hodině, ptají se ho. Zajímají se o to, co čím nahradit, když třeba doma nejedí maso. Setkáváme se s různými přístupy, nejsme z toho šťastní, ale lektor si musí umět poradit, nechceme, aby nějaké dítě odcházelo se špatným pocitem. Vždy se jim snažíme dát na výběr: Nejíš maso, jsou tu luštěniny, mléčné výrobky… Prostě dát dětem možnost, jak se s tím vypořádat. V případě nějakého vážnějšího problému (například bulimie, anorexie) odkazujeme na odborníky a pediatry.

Mluvila jste o potížích s váhou – setkáváte se s tím, že by dítě s obezitou mělo nevhodné stravovací návyky?

Ano, většinou se ukáže toto propojení. Návyky na fast food, sladké nápoje… to vidíme v rámci hodiny. Dítě to již v určitém věku mnohdy samo ví, že se odlišuje. Kolektiv mu to často dává i ne úplně hezky najevo. My vůbec nechceme na někoho ukazovat, jmenovat, pracujeme s tím šetrně. Ale chceme dětem jasně říct, co je pro jejich tělo dobré a co ne. Hodně to přizpůsobujeme věku, na druhém stupni se bavíme skoro jako s dospělými, v osmé, deváté třídě popíšeme, co nevhodná strava s tělem dělá, holky hodně slyší třeba na kosmetické věci, kdy špatná výživa zhoršuje pleť a podobně.

To vše je dost citlivé. Jak hlídáte, aby lektor nechtěně někoho neranil nebo jinak nepoškodil?

Naše lektory školíme dvakrát až třikrát ročně, nejenom na různá výživová témata, ale i problematiku týkající se psychohygieny a podobě. Lektorky také mají často pedagogické vzdělání a praxi, zhruba polovina z nich, další mají nutriční vzdělání, a k tomu pravidelně doplňujeme další vzdělávání a sdílení zkušeností.

Jaké máte plány do budoucna, chystáte něco nového?

Novinky chystáme, například program Zdravé 5 v angličtině s postavou „Mr. Papáčka“. Základ a poslání zůstává, každý rok ale všechny programy aktualizujeme a rozšiřujeme. Třetím rokem jsme členy Společnosti pro výživu, já jsem trochu postižená odborností, myslím si, že by Zdravá 5 měla sice být pojata zábavně, edukačně, přitažlivě, ale pořád by si děti měly odnášet hlavní základy a informace, na kterých mohou dále stavět. Letos také budeme již počtvrté realizovat velké školení pro zaměstnance Alberta, kdy naše lektorky navštíví v průběhu léta všechny prodejny a seznámí zaměstnance se základy správného stravování i s ohledem na jejich náročnou práci.

Tým lektorek hodně vybrušujeme, co se týká znalosti a odbornosti. Ale nepřekračujeme naše kompetence, například od letošního roku v případě potřeby odkazujeme na Centrum Anabell, kde se specializují na poruchy příjmu potravy. To je další věc, se kterou se děti našim lektorkám svěřují, hledají pomoc. Je pro nás zajímavé, že dítě naváže s lektorem takto blízký vztah i po dvou hodinách, jiný, než s učitelem. Lektora vnímá jako někoho externího, kdo zase odejde, a dítě se nebojí, že by s ním jeho tajné téma zůstalo na škole dlouho. Nechceme v tomto směru rozjíždět poradenství, to nám nepřísluší, ale můžeme dítě nasměrovat k někomu, kdo umí pomoci.

A znovu jsme získali akreditaci ministerstva školství na další tři roky na seminář pro pedagogy, letos se zaměříme na mateřské školky. V každém kraji nabídneme pětihodinový seminář pro zhruba pětadvacet pedagogů, které vybavíme nejenom znalostmi, ale také edukačními materiály, se kterými mohou dále pracovat.