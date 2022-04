Tyto potraviny lidé odevzdávali do speciálních košů za pokladnami. Na nich je vždy uvedený název organizace, pro kterou se sbírá. Každý tak přesně vidí, pro koho potraviny nakupuje; a toto zosobnění je podle odborníků důležité. Většina prodejen zajišťuje sbírku potravin pro regionální potravinové banky, v rámci vánoční sbírky Alberta ale mohli zákazníci najít také označení „charita, nízkoprahové centrum“. Důvodem je, že řetězec sbírku propojil i se svou dlouhodobou spoluprací s dětskými domovy a projektem Zdravá 5 a Nadačním fondem Albert, a část potravin tak putuje rovnou za dětmi, aby si mohly připravit co nejhezčí Vánoce.

Jídlo nad rámec rozpočtu dětských domovů

Dětským domovům potraviny ze sbírky pomohou „na přilepšenou“, protože z jejich zákonem stanovených rozpočtů nezbývá příliš na „nadstandard“, například různé oříšky, celozrnné suroviny, potraviny v bio kvalitě, zdravější produkty. Případně jim celá sbírka pomůže v úspoře financí a oni za to potom budou moci dětem pořídit jiné potřebné věci.

„V tom je jistý rozdíl oproti ostatnímu sortimentu z potravinových sbírek, kde jde zejména o základní potraviny pro lidi v nouzi. Zde jde o přilepšení nad tento základ, který mají domovy zajištěný. Je to něco navíc, co si standardně nemůžou dovolit,“ říká Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.





Situaci přibližuje Kateřina Fialová, ředitelka Dětského domova Pardubice: „Máme normy, které bychom neměli přesáhnout, takže každé přilepšení na Vánoce, třeba ve formě exotického ovoce či zeleniny a dalších potravin, uvítáme.“ Konkrétně pardubický domov, podobně jako všechny dětské domovy v tomto kraji, prochází aktuálně procesem transformace péče o ohrožené děti. „To znamená, že děti umístěné v bytech, které máme tři, si vaří samy, respektive s pomocí vychovatelů a asistentů. A rozpočet mají trochu jiný, než je pro kuchyň a jídelnu v naší hlavní budově. V bytech jsou na tom děti o něco líp, mají větší možnost se na stravování a jeho plánování podílet,“ popisuje ředitelka.

K větší samostatnosti do budoucího života tu ve stravování a vaření ale již brzy povedou i ostatní děti. Od počátku ledna totiž ruší „centrální“ jídelnu a všechny děti se za pomoci dospělých zapojí do přípravy jídla a plánování jídelníčku.

Vánoční atmosféra v domově: příjemná, poklidná a voňavá…

Aby i děti v domově byly co nejvíce jako doma, podílejí se také na vánočních přípravách. „Všechny děti mají možnost se zapojit, cukroví se peče ve všech skupinkách, děláme vánočky. Zapojují se podobně jako děti doma. Tak, jak chtějí, nebo podle svých možností či schopností úměrně věku. Samy si také zdobí své obýváčky nebo bytečky, vyrábějí drobné dárky, přáníčka… Vánoční atmosféra je tady příjemná, klidná a voňavá,“ popisuje Kateřina Fialová.

Jako milou zkušenost líčí předvánoční přípravy v pardubickém domově i Alena Paldusová. Spolu s lektorkami projektu Zdravá 5 tu s dětmi pekly cukroví. Tady to ještě stihli, jinde už ne: „Chtěli jsme již loni rozjet celorepublikově téma zdravého, nebo spíše zdravějšího vánočního pečení s projektem Zdravá 5, ale nepodařilo se to z důvodu covidu,“ vysvětluje manažerka. Letos jsou v úplně stejné situaci, naplánované akce se ruší, některé domovy končí v izolaci. „Bohužel ani letos vánoční pečení v dětských domovech nebude, i když jsme to v plánu měli,“ netají se zklamáním Alena Paldusová.

Zdravá 5 Celorepublikový vzdělávací program Nadačního fondu Albert pro základní i mateřské školy i neziskové organizace je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Lektoři seznamují děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela zdarma a přihlásit se může každá základní i mateřská škola a také nezisková organizace. Vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Albert již od roku 2004 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v základních i mateřských školách v celé České republice.

Jsou přece Vánoce

„Naším cílem je, aby se děti dozvěděly, že i pečení cukroví, které máme zafixované jako něco nezdravého, co si prostě o Vánocích dopřejeme, se dá udělat trochu jinak, zdravěji,“ popisuje Alena Paldusová. (Tomu, jak na zdravější Vánoce, se budeme na Vitalia.cz společně věnovat v samostatném článku.)

Ale protože jsou Vánoce a jsou to děti, samozřejmě je vedle zdravých pochoutek potěší také něco dobrého, i když nezdravého, jako většinu dětí (a vlastně i dospělých). „Určitě by uvítaly třeba cereálie na snídani, ty mají rády a nemohou je mít každý den. Chutnají jim i oříšky a tyčinky. Ale určitě by si přály i něco ne zrovna zdravého – sladkosti, chipsy a colu,“ směje se Kateřina Fialová.

Děti v dětském domově jsou na tom i v tomhle ohledu podobně jako děti v rodinách. „Samozřejmě, že nějaké sladkosti mají. Milují všechno, čokoládu, bonbóny, sušenky… Někdy je koupíme, jindy dostaneme od sponzorů navíc k jiným věcem,“ říká ředitelka. „Ale jinak je praxe taková, že sladkosti si děti kupují z kapesného. Takže pokud je teď dostanou ze sbírky, je to pro ně přilepšení, protože si je nebudou muset kupovat ze svého.“

Ohlasy z dětských domovů na vánoční sbírku Albert Mezi nejčastěji darované produkty patřily mouky či mléka k vánočnímu pečení, oříšky, dětské výživy, těstoviny, čaje, výjimkou nebyly ani exkluzivnější cukrovinky. „Velkou radost nám udělala vánoční těsta, ve všech rodinách z nich začaly děti hned péct vánoční cukroví. Mezi další vybrané potraviny patřily různé cukrovinky a pití, které nám bude zdobit i vánoční štědrovečerní stůl. Pomůže nám i vybraná drogerie a kompoty. Toto všechno budou mít naše děti na přilepšenou,“ vyjmenovává Ilona Hellerová, ředitelka Dětského domova Česká Lípa. Organizace za potraviny děkují. „Tak velký zájem lidí jsme vůbec nečekali. Myslím, že zásoby trvanlivých potravin máme minimálně na rok. Díky nim ušetříme finance, které budeme moct použít pro děti. Pokud to situace dovolí, určitě pojedou na zimní lyžařský tábor, kam se všechny moc těší. Dokonce se ve sbírce objevily i pro děti neznámé potraviny, které ochutnají poprvé,“ děkuje Ivana Křenová, vychovatelka ze zlínského dětského domova.

Vánoce v domově, Vánoce jako doma?

Velká část dětí z dětských domovů bývá 24. prosince u své biologické rodiny. Některé domovy proto slaví „Štědrý den“ v předstihu, nebo naopak později. V Pardubicích to tak nemají: „Chceme, aby děti žily úplně běžným životem, tedy i Štědrý den je na Štědrý den,“ říká ředitelka. Dodržují tu klasické vánoční tradice, a to rovněž pokud jde o jídlo. „Jednou jsme měli i živého kapra, kterého tu pak kolega s dětmi připravoval k večeři,“ líčí Kateřina Fialová.

Možná v domově mají děti více „Vánoce“ než u své rodiny. Jak ředitelka popisuje, každý rok se mění počet dětí, které i o svátcích zůstávají. „Někdy jich bylo v domově na Štědrý večer málo, třeba sedm, ale loni tu zůstala prakticky polovina dětí, kolem dvaceti. Záleží to na možnostech rodiny, jestli si mají děti kam vzít, jestli jsou způsobilí si je vzít, jestli mají finance, aby utáhli třeba dva dny starat se o děti, protože máme hodně sourozeneckých skupin, takže to pro ně může být náročné.“ Průběh vánočních svátků tak závisí na složení dětí v domově a situaci jejich rodin. I těm mohou pomoci potravinové banky (jak tuto pomoc čerpat, popisujeme v článku o sbírkách potravin). Někdy může být prostředníkem i dětský domov:

„My standardně potraviny od potravinové banky nebereme, ale jednou jsme ji využili, když si starší sestra brala na 14 dní své sourozence a nebyla na tom finančně úplně dobře. Takže jsme jí zařizovali právě pomoc z potravinové banky,“ popisuje Kateřina Fialová.

Darovat je kouzelný pocit…

Některé dětské domovy využívají pomoc potravinových bank častěji a pravidelně. S bankami také spolupracují již prakticky všechny řetězce. Právě v Albertu dostávali zákazníci během uplynulého víkendu při vstupu do prodejen letáček s tipy na potraviny, které charitativní organizace vítají. A také na jídlo vhodné pro dětské domovy. Výběr už je pak na zákazníkovi. Složení darů pro potravinové sbírky se podle zkušeností Aleny Paldusové během let změnilo:

„Myslím, že se mění trend u dárců. Dříve to bylo: Dáme, co nám zbývá, čemu končí trvanlivost… Dnes se jak jednotliví zákazníci, tak řetězce již snaží věnovat potravinovým bankám kvalitní potraviny. Byla jsem až překvapená, co se tam někdy najde, jak velmi kvalitní produkty lidí věnují,“ popisuje manažerka Zdravé 5 Nadačního fondu Albert. Ale dodává, že velmi užitečné jsou samozřejmě všechny potraviny, i ty, které do potravinové banky obchody darují těsně před koncem data trvanlivosti nebo po datu minimální spotřeby. A jakýkoli dar od jednotlivců, nemusí jít o drahé věci: „Cokoliv lidé koupí, je skvělé.“ Ostatně motto sbírky zní „Darovat je kouzelný pocit“…

Jak se ale říká: Dej člověku rybu a nasytíš jej na jeden den, nauč ho rybařit, nasytíš ho na celý život. Jistého úskalí darů jsou si vědomi i v dětských domovech. „Nechtějí v dětech prohlubovat dojem, že mají něco, nebo dokonce všechno zadarmo. Že dostávají dary a že to tak bude napořád. I my se to snažíme vždy vyvážit nějakým úsilím a prací, tím, že jsou s námi na prodejně a na všem se přímo podílejí, což teď ale bohužel není kvůli covidu možné,“ říká Alena Paldusová z Nadačního fondu Albert. V rámci vánoční potravinové sbírky byli tedy v obchodech alespoň zástupci dětských domovů a neziskových organizací, kteří vypomáhali s přebíráním potravin a informováním zákazníků. Přímo v domovech pak už s vybalováním, tříděním a zpracováním pomáhají i samotné děti.

Také v pardubickém domově usilují o to, aby tu děti neměly zkreslené představy o tom, jak to v životě chodí. Třeba k vánočním přáním říká ředitelka domova: „Děti vedeme k tomu, aby jejich přání nebyla nesmyslná, aby byla reálná a aby šlo o věci, které třeba potřebují nebo si je nemohou pořídit během roku. Ty dospívající pak učíme oceňovat takové dárky, které později upotřebí v běžném životě, ať jsou to talíře, příbory, nebo třeba mikrovlnka,“ popisuje. „Snažíme se naše děti vést k tomu, aby přemýšlely nad tím, co si přát. Zase – jako doma…“

Aby odchod pro děti z dětského domova do života nebyl o to těžší, protože pak se o všechno musí zasadit samy, nikdo už jim žádné potraviny ani dárky nedává. Snad jenom Ježíšek…