Dlouholetá lektorka programu Zdravá 5 Jitka Pokorná si s dětmi v mateřských či základních školách povídá o jídle. O tom, co je dobré jíst, jak si připravit výbornou svačinu nebo jak nakupovat. S menšími dětmi si zahraje na obchod, s většími probere trendy ve výživě a společně vyzkoušejí i něco malého uvařit.

Podílí se také na soutěži pro malé kuchtíky Finále Zdravé 5, kam je právě nyní možné přihlásit svůj tým, ať už za školu či organizaci, nebo rodiče s dětmi. Soutěž slaví 10. narozeniny, a proto je tématem letošního klání oslava. A o dětských oslavách jsme si také povídaly v rozhovoru pro server Vitalia.cz.

Tématem letošního ročníku soutěže Finále Zdravé 5 je oslava. Už jste někdy toto téma v soutěži měli?

Téma přípravy pohoštění na oslavu je v soutěži zcela poprvé. Ale v rámci všech ročníků se nám pokaždé přihlásily některé týmy se slavnostním pokrmem nebo receptem vhodným právě pro příležitost oslavy.

Necháváte vše na soutěžících, nebo představu o soutěžním jídle nějak upřesňujete?

Podmínkou je pouze dodržet vyváženost jídla dle našich zásad. Tedy přesně to, co děti učíme v rámci výuky Zdravé 5 po celý školní rok. Ale jinak je to celé na soutěžících a jejich fantazii, kreativitě, nápaditosti. Cena receptu by se měla pohybovat v hodnotě 200 Kč za 3 porce.

10. ročník celostátní kuchařské soutěže pro děti Finále Zdravé 5 – přihlásit se můžete do 2. 5. 2022

Autor: Zdravá 5 / Nadační fond Albert Do prvního kola soutěže se mohou přihlásit tříčlenné týmy z každé mateřské školy, základní školy, dětského domova nebo nízkoprahových či volnočasových klubů v ČR. Dále se mohou hlásit také rodiče s dítětem nebo dětmi od 4 let. Více informací na Zdravá 5.

Věnujete se tématu dětských oslav i v rámci programu Zdravá 5? Je o toto téma zájem ze strany pedagogů či rodičů?

Ano, dokonce s dětmi hrajeme hru, kde si samy vybírají potraviny, které by si představovaly mít na své oslavě. Když sáhnou po něčem nezdravém, vysvětlíme si, proč je dobré nahradit jej něčím jiným.

Příprava občerstvení na dětskou oslavu je takové stálé téma, rodiče hledají alternativy, co dětem nachystat třeba i ve zdravějším pojetí.

Co je podle vašich zkušeností klasika na dětských oslavách?

Myslím si, že rodiče o jídle pro děti mnohem víc přemýšlí, což je skvělé. Oslavy se dělají na různá témata a pohoštění zde hraje velkou roli. Vzhledem k tomu, že se v současné době víc o zdravé výživě mluví, levné slané brambůrky a křupky už děti úplně nenadchnou…

A co děti určitě nikdy neomrzí, je ovoce a různé varianty z něj. Například ovocné saláty, špízy, zajímavě vykrojené tvary nebo poskládané obrázky.

TIP Zdravé 5: Pořiďte na oslavu zajímavá napichovátka. Sehnat se dají třeba se zvířátky, srdíčky nebo vtipné v podobě vykukujících očí. Děti pak bude nabírání ovoce a zeleniny bavit ještě víc.

Doporučila byste něco jiného pro menší a starší děti?

V mladším věku bych vsadila na osvědčené potraviny a pokrmy z nich. Například tvarohové pomazánky se zeleninou na krekrech, ovocné a zeleninové špízy, sendviče se šunkou, sýrem a zeleninou. Ve starším věku bych klidně experimentovala a zařadila bych třeba i exotické ovoce, nakrájenou zeleninu na hranolky s různými druhy netradičních dipů. A samozřejmě nějakou domácí limonádu nebo domácí ledový čaj.

Recept: Párty ananas plný exotického ovoce podle Zdravé 5

Autor: Zdravá 5 / Nadační fond Albert Suroviny: 1 ananas

2 kiwi

1 banán

2 mandarinky

½ manga

karambola

semínka z granátového jablka

pár kuliček hroznového vína Celý ananas podélně rozkrojte velkým nožem. Poté pomocí malého nožíku vykrájejte dužinu. Část dužiny, zhruba polovinu, nakrájejte na menší kousky. Veškeré ostatní ovoce nakrájíme na kostičky, kolečka nebo jiné libovolné tvary. Takto nakrájené a smíchané ovoce naaranžujte do vydlabaných půlek ananasu a posypejte semínky granátového jablka. Můžeme ozdobit ještě physalis.

Je možné udělat oslavu zdravě a současně chutně?

Základem by mělo být ovoce a zelenina. Vzhledem k variabilitě lze udělat spousty lehkých receptů, po kterých děti následně nebude bolet břicho. I dort může být nepečený z piškotů, zakysané smetany, tvarohu a ovoce. Myslím, že největší kouzlo je v kreativitě, kdy děti jídlo musí především nalákat a bavit. Tedy aby jídlo bylo hodně barevné, zajímavě naservírované, vytvarované a podobně.

Vhodnými tipy jsou i různé muffiny, saláty, špízy, ovocné tvarohové dorty, domácí zmrzliny, domácí sušenky, krekry, tyčinky nebo dezerty do skleničky. Určitě bych děti do příprav pohoštění zapojila, víc jim pak chutná i si více jídla váží.

Jaké „prohřešky“ byste tolerovali, když je to výjimečně?

My dětem v první řadě nic nezakazujeme. Pouze vysvětlujeme, co je pro jejich tělo dobré, co méně a proč. Takže i když si občas dají kousek čokolády nebo dortu, není to nic, co by nějak zásadně vadilo. Nejpodstatnější je množství a jak často to konzumují. Méně zdravá jídla, sladkosti a jiné pochutiny jídla měly být spíše výjimečným zpestřením jídelníčku.

Jak se obecně díváte na „výjimky“ ve stravování? Platí, že „občas se nic neděje“, nebo je to otvírání „zakázané komnaty“?

Myslím si, že zakázaného nemusí být vůbec nic. Vše se dá připravit ve zdravější variantě. Uveďme si pár příkladů. Palačinky nemusí být vždy s čokoládou a šlehačkou. Můžeme je naplnit tvarohem, ovocem a troškou domácí marmelády. Místo chipsů můžeme s dětmi připravit pečené plátky brambor zakápnuté olivovým olejem s domácím jogurtovo-bylinkovým dipem. Místo kupované sušenky upečeme domácí bábovku nebo koláč. Možností a alternativ je opravdu spousta.

Co by se na dětské oslavě objevit opravdu nemělo?

Tučná a smažená jídla. Vyvarovala bych se polotovarům a průmyslově hodně zpracovaným potravinám. Také uzeniny nejsou pro děti vhodné. Dále například sladkosti s polevami a posypkami.

Jak se vypořádat s oslavami například ve školkách? Platí ještě i dnes, co si pamatuji já, že rodiče dostanou pokyny „přineste něco sladkého a brambůrky“?

Záleží na paní učitelce. Nedávno jsem viděla ve třídě rozdávat místo bonbonů velké rozinky. A děti rozhodně nebyly zklamané, naopak, byly si i několikrát přidat…