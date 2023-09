Zánět šlach se projevuje tupou bolestí a otoky. Léčí se hlavně klidem, ale někdy je nutná i operace

Zánět šlach se poměrně často vyskytuje například u sportovců či osob, již pravidelně a dlouhodobě vykonávají určitý stereotypní pohyb. Kdy stačí klidový režim a kdy už je nutný zásah lékaře?

Co je zánět šlach

Zánět šlach neboli tendinitida je stav, kdy se zanítí pojivové tkáně mezi svaly a kostmi. Tento jev se obvykle dostavuje na základě nadměrné zátěže postiženého místa, kvůli čemuž nedochází k dostatečnému prokrvení svalu ani šlach. V dané oblasti se postupně začnou hromadit katabolity, jelikož nemohou být krví rychle odplavovány, a ty posléze způsobí vznik zánětu. Nejčastěji jsou pak zasaženy následující tělesné partie:

zánět šlach na ruce,

zánět šlach na noze,

zánět šlach v zápěstí,

zánět šlach prstů,

zánět šlach předloktí,

zánět šlach v rameni,

zánět Achillovy šlachy,

zánět šlach v chodidle,

zánět šlach v koleni,

zánět šlach v kotníku,

zánět šlach v lokti.

Nemoci šlach obecně nejčastěji souvisí s určitou pracovní činností nebo sportem, jelikož během nich dochází k opakované mechanické zátěži působící stále na stejnou část těla. Názvy onemocnění určitých tělesných partií jsou tak často odvozeny od konkrétních sportovních disciplín, při kterých k potížím obvykle dochází, jako je například golfový nebo tenisový loket, plavecké rameno či skokanské koleno. [1, 2, 3, 4]

Typy a příčiny zánětu šlach

Nejčastější příčinou zánětu šlach je opakování nějaké konkrétní činnosti. Pokud často provádíte stejný pohyb například při sportování nebo v práci, může se u vás rozvinout tendinitida. Toto riziko se přitom zvyšuje, pokud je daný pohyb navíc prováděn nesprávně. Kromě trvalého mechanického zatížení konkrétní části těla pak mohou být příčinou také různá zranění, stárnutí, některá onemocnění (např. diabetes nebo revmatoidní artritida) či užívání určitých antibiotik.





Lékaři pak rozlišují specifické typy zánětů šlach, kam se řadí například tenisový loket neboli laterální epikondylitida, což způsobuje bolest v zadní části lokte a předloktí. Dalším běžným typem tendinitidy je mediální epikondylitida (tj. golfový loket), která se projevuje bolestí od lokte k zápěstí a je způsobena poškozením šlach, jež ohýbají zápěstí směrem k dlani.

Co se týká poruch ramene, u něj se nejčastěji setkáte s tendinitidou rotátorové manžety, která způsobuje zánět ramenního pouzdra a souvisejících šlach. V neposlední řadě pak stojí za zmínku také bicepsová a tricepsová tendinitida, kdy oba typy omezují pacienta při pohybu paží. [5, 6, 7]

V čem se liší zánět šlach a tendinóza

Tendinitida (anglicky tendonitis) představuje klasický zánět šlach, k němuž dochází v důsledku přetížení určité tělesné partie. Projevuje se tupou bolestí, zvýšenou citlivostí v postiženém místě a často také otokem. Během tohoto stavu se v dané oblasti hromadí zánětlivé buňky, ale nedochází k oslabení pevnosti šlachy ani k narušení její struktury.

Tendinóza (anglicky tendinosis), někdy též označovaná jako tendinopatie, pak oproti tendinitidě není zánětlivé onemocnění, ale jde o situaci, kdy dochází k rozpadu kolagenu uvnitř šlachy, což má za následek změnu struktury kolagenových vláken. Děje se tak v důsledku dlouhodobého přetížení postižené oblasti a jedná se o výrazně závažnější problém, než je tendinitida.

Příznaky jsou u tendinózy prakticky identické jako v případě zánětu šlach, ale navíc způsobuje vznik mikrotrhlin a dochází během ní ke ztluštění obalu šlach, které v důsledku toho mají gumovitý a zjizvený vzhled. Tendinóza mimoto představuje na rozdíl od tendinitidy chronický stav způsobený opakovaným traumatem nebo zraněním, které se nezhojilo. [8, 9, 10, 11]





Jak poznat zánět šlach

Jestliže vás zajímá, jaké má zánět šlach příznaky, jako první se obvykle dostaví tupá bolest v místě šlachy a jejím okolí. Ta se může zhoršovat v momentě, kdy s postiženou tělesnou partií hýbete. Bolest, kterou pociťujete při zánětu šlach, může přitom být postupná, nebo náhlá a intenzivní, zvláště pokud se kolem šlachy usadí vápník.

Kromě pocitů bolesti někdy dochází také ke ztuhnutí kloubů a můžou se objevit i problémy s jejich hybností. Při pohybu zasaženou partií může být navíc slyšet zvuk skřípání nebo praskání. Na postiženém místě se někdy vyskytne také mírný otok a patrná je i změna zabarvení kůže. Tato barva je pak obvykle červená až fialová, nebo alespoň tmavší, než je přirozený odstín pleti pacienta. [12, 13, 14, 15]

Diagnostika

Pokud máte podezření na zánět šlach a bolesti postižené partie se během několika dní samy nezlepší, je vhodné navštívit svého praktického lékaře, nebo rovnou ortopeda. Je přitom velmi důležité, abyste přetrvávající zánět šlach nezanedbávali, jelikož takový stav často vede k tendinóze. Vlivem neléčeného zánětu může dojít k oslabení šlachy, které pak hrozí natržení nebo ruptura.

Jelikož je pacient obvykle schopen lékaři ukázat přesné místo potíží a zvládne mu také s jistotou sdělit, při jakých pohybech se bolest ozývá, odkud vychází a kam se promítá, je diagnostika zánětu šlach ve většině případů poměrně snadná. V rámci návštěvy ambulance tak budete muset v prvé řadě popsat své potíže a rodinnou anamnézu a následně se provede fyzikální vyšetření, v rámci kterého po vás bude lékař chtít, abyste zkusili hýbat postiženou partií do určitých směrů. Kromě popisu aktuálních potíží bude třeba sdělit také informace o:

nedávných nebo minulých zraněních,

minulých a současných sportovních a pohybových aktivitách,

dříve diagnostikovaných nemocích,

lécích a doplňcích stravy, které užíváte.

V některých případech je potřeba provést také další vyšetření, aby se vyloučily případné jiné zdravotní potíže. Diagnózu tendinitidy může potvrdit rentgen, který dokáže zobrazit usazeniny vápníku kolem šlachy, nebo také ultrazvuk. Otok šlachové pochvy pak mohou odhalit také jiné zobrazovací metody, jako je magnetická rezonance nebo CT vyšetření, avšak ty se využívají spíše při podezření na závažnější onemocnění. [16, 17, 18, 19]

Léčba zánětu šlach

Někdy může na zánět šlach pomoci pouhý odpočinek a omezení pohybu, jindy je však potřeba specifická léčba odvíjející se zejména od toho, která tělesná partie je postižena. Bolestem můžete sami ulevit tím, že na zanícené místo budete přikládat ledové obklady, a případně je možné užívat také léky proti bolesti. Stejně tak se někdy doporučuje nošení ortézy, která danou oblast zafixuje.

Abyste předešli vzniku otoků, vyhněte se prvních pár dní horkým koupelím, teplým zábalům, alkoholu a masážím. Někteří sportovní trenéři pak doporučují při nadměrné zátěži svalů takzvané tejpování, což je fyzioterapeutická metoda, jež spočívá v aplikaci pružných tejpovacích pásek na namáhaná místa na těle.

Pokud potíže přetrvávají, měli byste navštívit svého praktického lékaře či specializované pracoviště ortopedie. Lékař vám může doporučit rehabilitační cvičení nebo předepsat fyzioterapii. V případě, že problémy pokračují i po absolvování rehabilitace, je dále možné podstoupit také ošetření rázovými vlnami nebo injekční aplikaci kortikosteroidů či jiných léků na snížení zánětu. U nejtěžších případů pak může dojít i na ortopedickou operaci.

Většinu případů zánětu šlach lze však úspěšně léčit odpočinkem, ledováním, nošením speciálních návleků, protahováním a úpravou každodenních aktivit. Ke snížení bolesti se doporučuje vyhýbat se činnostem nebo pohybům, které mohou zhoršit stav poraněné šlachy, a užívat volně prodejné nesteroidní protizánětlivé léky. [20, 21, 22, 23, 24]

Co na zánět šlach pomáhá

Kromě výše uvedeného pomáhají na léčbu zánětu šlach a mírnění bolesti také některé volně prodejné produkty. Jedná se například o zmíněné nesteroidní protizánětlivé léky, mezi než patří například Ibuprofen nebo Aspirin, a také o přípravky, které jsou určené k zevnímu použití a aplikují se na postiženou oblast. V lékárnách a specializovaných prodejnách jsou dostupné třeba následující výrobky:





mast na zánět šlach,

gel na zánět šlach,

krém na zánět šlach,

léčivá náplast na zánět šlach.

Měli jste někdy zánět šlach? Ano, jednou Ano, několikrát Ne, nikdy Zobraz výsledek

Pokud vás zajímá, co říkají babské rady na zánět šlach, pak se má za to, že zmírnit jeho příznaky a ulevit od bolestí mohou také některé léčivé rostliny. Bylinky na zánět šlach je přitom možné použít v sušené podobě (například jako čaj) nebo ve formě tinktury. Stejně jako u každé jiné terapie byste však měli před zahájením alternativní léčby konzultovat svůj stav s lékařem. To platí obzvláště ve chvíli, kdy se léčíte ještě s jinými problémy.

Například na zánět Achillovy šlachy se v lidovém léčitelství používají borovicové koupele. Stačí přivést k varu dva litry vody, do kterých přidáte dvě hrsti borovicového jehličí. Přibližně deset minut vodu vaříte, poté odstavíte a necháte lehce vychladnout. Následně do této koupele ponoříte nohu, na které se zánět nachází, a přibližně 15 minut ji ve vodě máčíte.

Ke snížení zánětu může pomoci také lékořice. Jelikož však tato bylina interaguje s řadou léčiv, je potřeba její užívání probrat s ošetřujícím lékařem. Lékořici by neměly užívat především osoby, které trápí vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin či jater, rakovina prsu, rakovina vaječníků a dělohy, rakovina prostaty či cukrovka, nebo pacienti užívající kortikosteroidy. [25, 26, 27, 28]

Prevence zánětu šlach

Jelikož je zánět šlachy obvykle způsoben náhlými, prudkými pohyby nebo opakovaným cvičením, jako jsou běh, skákání či házení, není vždy možné mu jednoduše předejít. Tendinitidě se dá zabránit tím, že se vyhnete nadměrné mechanické zátěži, avšak tímto doporučením se nedá řídit v každém případě, neboť některá zaměstnání jsou na monotónních pohybech namáhajících jednu konkrétní část těla založena. Zánětu šlach se ale můžete vyhnout také za předpokladu, že se budete řídit těmito radami:

před cvičením se vždy zahřejte,

intenzitu činnosti zvyšujte postupně,

sportu se věnujte pravidelně, nikoliv jen jednorázově,

cviky vždy provádějte správně,

zajistěte, aby vám sportovní boty a vybavení seděly,

pokud cítíte bolesti, přestaňte činnost vykonávat,

pokud je to možné, vyhýbejte se opakujícím se činnostem,

máte-li zaměstnání, při kterém je zatěžována jedna oblast těla, dopřejte si časté přestávky. [29, 30, 31, 32, 33]

Zdroje: healthline.com, fyzioklinka.cz, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, ncbi.nlm.nih.gov, medicalnewstoday.com, verywellhealth.com, nhs.uk, neurologiepropraxi.cz, hss.edu, healthdirect.gov.au, bylinkyprovsechny.cz, stlukes-stl.com, mosportsmed.com

Co způsobuje zánět šlach?

Hlavní příčinou vzniku zánětu šlach je opakované nadměrné mechanické zatížení jedné tělesné partie. Může se jednat například o následek vykonávání nějaké stereotypní pracovní činnosti nebo sportu. Kromě toho je někdy na vině také prodělání nějakého úrazu, stárnutí, užívání některých antibiotik nebo určitá nemoc, jako je například cukrovka.

Jak léčit zánět šlach?

Zánětu šlach se zbavíte především klidovým režimem. Je nutné na nějaký čas přestat vykonávat činnost, která tendinitidu způsobila, a celkově udržovat postižené místo v klidu a pokud možno s ním nehýbat. K tomu může pomoci například ortéza, která danou oblast zafixuje. Bolesti je pak možné mírnit nesteroidními protizánětlivými léky. Pokud potíže přetrvávají, je potřeba navštívit lékaře. Následná léčba pak může zahrnovat také ošetření rázovými vlnami a rehabilitační cvičení.

Jak poznat zánět šlach na ruce?

Zánět šlach na ruce nebo kdekoliv jinde na těle poznáte tak, že v postiženém místě cítíte delší dobu tupou bolest, která může být buď náhlá a intenzivní, nebo naopak postupná. Zároveň se vám s rukou či jinou partií bude špatně hýbat a kloub může být ztuhlý. Někdy se také v oblasti zánětu objevuje otok a případně i změna barvy, která je obvykle tmavší než přirozený odstín vaší pleti.