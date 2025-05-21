Zálohování PET lahví se prozatím nekoná. Povinné ale stejně brzy bude

Kateřina Čepelíková
21. 5. 2025
Prázdné plechovky od limonád
Autor: Depositphotos
Zálohování PETek a plechovek mělo začít v Česku od příštího roku, s největší pravděpodobností se ale nestihne. To ale neznamená, že se ze zálohování do budoucna vyvlékneme.

Země jako Německo, Švédsko či Chorvatsko dosáhly díky zálohovým systémům skoro stoprocentní míry zpětného odběru petek, plechovek i lahví od piva. Tři roky třídí také Slováci a od letošního roku se do třídění PETek a plechovek zapojilo i Polsko. Zálohový systém v Česku se měl dle předpokladů spustit v roce 2026. Nicméně už teď je zjevné, že se tak nestane.

Nevytříděné lahve končí v přírodě 

Do recyklačního zařízení se v Česku dostane čtvrtina PET lahví po třech měsících od vhození do kontejneru na plasty. Odhaduje se, že ze všech PET lahví uvedených na trh v Česku se jich dostane k recyklaci přes polovinu, vyplývá to z loňského experimentu resortu životního prostředí a společnosti Adastra Lab, který sledoval sto nápojových plastových lahví vytříděných do žlutých kontejnerů.

To, co většina Čechů dělá běžně, udělali i výzkumníci. PET lahve vysypali do žlutých popelnic a jen přidali čip. „Přímo do té lahve, snažili jsme se ho zabalit tak, aby byl nenápadný. Očipovali jsme sto lahví, naházeli do žlutých kontejnerů po celé České republice a snažili jsme se potom dosledovat, kde nám končí,“ popsal ředitel Adastra Lab Petr Blabla.

Galerie: V Kauflandu a Lidlu můžete vracet PETky a plechovky

K recyklaci se dostala pětina lahví, 40 procent jich zůstává ve sběrných dvorech nebo u třídicích linek. I ty by měly pravděpodobně najít nové využití. 12 procent ale skončilo na skládkách. Některé trasy, kam lahve putovaly, překvapily samotné výzkumníky. Skončily třeba na louce, parkovišti u soukromého domu nebo v okolí benzinové stanice.

„Ukazuje se, že hlavní argument, že současný systém funguje skvěle, vůbec není platný,“ podotkla zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Změnou mělo být povinné zálohování PET lahví a plechovek.

Zálohování od příštího roku platit nebude

Ministr životního prostředí Petr Hladík, ale pro Radiožurnál uvedl, že s vysokou mírou pravděpodobnosti novela zákona o obalech, která by zaváděla zálohování PET lahví a plechovek, nebude schválena. „Je to špatná zpráva pro obce, je to špatná zpráva pro obchodníky, je to špatná zpráva pro průmysl. Bohužel,“ dodal zklamaně.

To, že se aktuálně zálohování neprosadilo, ale neznamená, že PETky a plechovky budeme další dekádu házet do vyhrazených kontejnerů před domy. Mezi lety 2026 a 2029 začne totiž zálohování platit v celé Evropské unii, a protože nejspíš nedosáhneme recyklace 90 procent, bude se nás týkat taky. „Pravidla zálohování si zavčas nastavíme podle sebe, nebo budeme muset převzít ty evropské. Chci, aby Česko bylo zemí, která jde vlastní cestou a ukazuje, že umíme být odpovědní k přírodě i ekonomice. Náš systém zálohování jsme navrhli tak, aby pro nás byl výhodný,“ uvedl na svých sociálních sítích Petr Hladík.

Pokud už si dnes chce na zálohování a vracení plastových lahví a plechovek pomalu zvykat, můžete začít využívat odběrová místa v Kauflandu, Lidlu nebo Albertu, řetězců, které ve vybraných pobočkách mají odběrové automaty.

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Související články

Opravdu musíme přejimat každou pitomost, kterou v Bruseli vymyslí?
jv


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

