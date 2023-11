Petky můžete nově vracet i kurýrům Rohliku, nic za to ale nedostanete

Ministerstvo životního prostředí letos na jaře oznámilo, že by rádo zavedlo celorepublikový zálohový systém PET lahví a nápojových plechovek novelou zákona o obalech. Připravená by měla být od konce roku 2023, spuštěna by pak měla být v polovině roku 2025.

A protože kdo je připraven, není překvapen, obchodní řetězce Lidl a Kaufland už spustily vlastní pilotní programy na zálohování jak petek, tak plechovek. A dlužno podotknout, že velmi úspěšně. (Za vrácené PET lahve nebo plechovky lidé dostávají slevové kupony.) A tak se přidal i další řetězec a tím je Albert. Ovšem kamenné obchody v tom nejsou osamocené, petky už odebírají i někteří online prodejci.

Už před třemi lety, ale jen pro Mattoni

Už v roce 2020 přišli online prodejce potravin Kosik.cz a Mattoni s novým udržitelným programem. Karlovarskou minerální vodu začali nabízet v nové zálohované lahvi.





Za každou lahev je v košíku připočítaná vratná záloha 3 Kč, stejně jako například u pivních lahví. Po vrácení prázdných nesešlápnutých lahví kurýrovi je záloha v plné výši vrácena. PET lahev pak bude vrácena výrobci, který z ní vytvoří novou PET lahev. A tak pořád dokola.

Péče o planetu jako součást běžného života

Převzít nákup a odevzdat použité PET lahve k recyklaci – to nově mohou udělat i zákazníci Rohlíku při každém nákupu. Největší český online prodejce potravin totiž spustil testovací systém zpětného sběru PET lahví, takzvané zálohování. Fungovat bude ale trochu jinak než na Kosik.cz a v kamenných prodejnách.

Rohlik.cz chce aktivně přispět k ochraně životního prostředí a usnadnit svým zákazníkům recyklaci.

Rohlik.cz nově odebírá PET lahve Autor: Rohlik.cz

„Cílem je ukázat, že péče o planetu může být součástí běžného života. Legislativa zavádějící zálohování PET lahví bude účinná za dva roky, ale nám přijde tato iniciativa velmi důležitá už teď,“ vysvětluje start nové služby generální ředitel Rohlik.cz Martin Beháň. „Chceme naše zákazníky maximálně podporovat v tom, aby byli ekologičtí. Pro mnoho lidí jsou nahromaděné PET lahve problémem a raději je hodí do směsného komunálního odpadu. Tímto krokem jim tak chceme třídění odpadu zjednodušit a nadále přispívat k lepšímu životnímu prostředí pro nás všechny,“ doplňuje.





Recyklování PET lahví z domova si lidé žádají

Že se zájem o recyklování použitých PET lahví zvýší, pokud bude dostupnější přímo „z domova“, ukazuje průzkum společnosti IPSOS pro Rohlik.cz. Osmdesát procent respondentů uvedlo, že by se zvýšila jejich motivace k recyklaci PET lahví, pokud by bylo možné použité lahve odevzdávat přímo v jejich domě nebo bytovém domě.

Právě vzdálenost je prý totiž nejčastějším důvodem, který respondenty odrazuje od recyklování (36 procent z těch, kteří nikdy netřídí). Dalšími nejčastějšími důvody jsou přeplněné nádoby určené k recyklaci plastů (34 procent) a absence třídicích nádob blízko bydliště (27 procent). Necelá třetina lidí v průzkumu navíc uvedla, že kvůli recyklování je ochotna absolvovat minimální vzdálenost, protože nádoby musí být v ulici, ve které žijí nebo pracují.

Princip pilotního zálohování na Rohlíku Kurýři začnou zákazníkům nabízet speciální recyklační sáčky, do kterých zákazníci vloží použité PET lahve. Ty se kurýrům odevzdávají nesešlapané, aby se co nejvíce simulovala situace reálného zálohování. Kurýr označí v aplikaci u zákazníka odběr PET lahví, čímž Rohlík získá naprosto unikátní přehled o zájmu svých zákazníků novou službu využívat.

Proč za petky u Rohlíku nic nedostanete

Tímto způsobem Rohlik.cz zjistí, kde je poptávka po odběru velká, ale také poznají, ve kterých lokalitách zájem stagnuje nebo je nízký. „To vše nabízíme jako východisko pro další kroky na cestě k plnohodnotnému zálohování. A to je také důvod, proč zatím nezavádíme odměnu za odevzdání PET lahví. Za prvé, už tento krok vnímáme jako unikátní službu, nemuset odevzdávat PET lahve v provozovnách. Za druhé, chceme čistá data bez ohledu na to, kolik za odevzdanou lahev dostanete korun nebo kreditů. A za třetí, věříme, že i pro naše zákazníky je na prvním místě ochrana životního prostředí, tak jako pro nás, a že jim zkrátka zase výrazně ulehčíme jejich fungování. A to především na menších městech nebo vesnicích, kde není tolik nádob na tříděný odpad a lidé musí urazit větší vzdálenost,“ komentuje Beháň.

Již dříve zástupce Lidlu, kde PET lahve odebírají a lidem za PET lahve dávají slevové kupony, řekl, že většina lidí vrací nápojové obaly proto, že považují zálohový systém z hlediska cirkularity za důležitý, slevový kupon pro ně není zásadní. Zda to bude platit i u Rohlik.cz, se uvidí při vyhodnocení pilotního projektu.