Žvýkačková, šmoulová, zmrzlinová. Stát zakázal sladké příchutě elektronických cigaret

Stále stoupající počet dospívajících, kteří kouří elektronické cigarety s tekutými náplněmi, přiměl stát k zákazu těch se sladkými příchutěmi. Ty jsou v této věkové skupině nejpopulárnější. Dokonce natolik, že po letech, kdy počet nejmladších kuřáků mírně klesal, začalo jich kvůli voňavým e-cigaretám s bonbonovou nebo ovocnou příchutí zase přibývat.
V nejednom z e-shopů byly ještě v pondělí 1. prosince jednorázové elektronické cigarety, jejichž náplně měly dle názvu třeba příchuť borůvkové žvýkačky, melounové zmrzliny nebo želé medvídků, k mání. A takto k jejich koupi lákaly i obaly a jejich prezentace na e-shopu, která hýřila barvami a připomínala styl graffiti. Na podobné zboží lze ale narazit i v jiných obchodech, a zdaleka ne jen na internetu.
Prodej takového typu elektronických cigaret, ať už jednorázových či opakovaně plnitelných, nově zakazuje vyhláška o elektronických cigaretách Ministerstva zdravotnictví. Její novela začala platit 1. prosince 2025.
Konec šmoulí cigarety
V náplních elektronických cigaret vyhláška mimo jiné zakazuje
cukry a sladidla nebo jiné složky vytvářející nebo podílející se na vytvoření sladké vůně nebo příchutě. Podle ministerstva jde například o příchutě typu cukrová vata, lízátko, marshmallow, energetické nápoje, limonády, dezerty, koláče, karamel nebo vanilka.
Říká i to, že elektronické cigarety, náhradní náplně, ale ani jejich balení nesmí tvarem nebo vzhledem připomínat jídlo, nápoj, kosmetiku nebo hračku.
Nesmí obsahovat prvky mířící na kulturu mladistvých, naznačovat sociální úspěch nebo atraktivitu, obsahovat vulgární výrazy či motivy, doplňuje mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Prodejci elektronické cigarety a jejich náplně také nově nemohou prezentovat jako „zábavné“, „luxusní“, „cool“ nebo jinak společensky prestižní.
Důvody zákazu jsou nasnadě.
Jakmile tam jsou nějaké jahůdky a šmoulové, tak je jasné, že jsou očividně zaměřené na mladší, až dětskou populaci, říká Jindřich Vobořil, předseda správní rady neziskovky Think tank Racionální politiky závislostí. A od kolegů ví, že co se týká dětmi oblíbených modrých postaviček, nepoužil je jeden z výrobců jen jako lákadlo příchutě, ale přizpůsobil jim také obal elektronické cigarety, který byl modrý a tvarovaný tak, aby postavičku připomínal.
Cílem je maximálně snížit lákavost těchto výrobků pro nezletilé, potvrzuje význam vyhlášky Ondřej Jakob. Navíc látky, které vyhláška zakazuje a mezi které patří i sladidla, se při zahřívání mění na zdraví škodlivé sloučeniny.
Sladké příchutě lze doprodat
Pro prodejce novinka znamená, že již nemůžou naskladňovat nové e-cigarety porušující složením či vzhledem vyhlášku.
Na doprodej již nakoupených mají sedm měsíců. E-shopy, které tyto výrobky stále prodávají. proto zákaz neporušují, ale zboží musí do letních prázdnin z jejich nabídky zmizet.
V praxi tedy spotřebitel ještě několik měsíců uvidí staré příchutě, ale po 1. červenci 2026 už by na trhu být neměly, potvrzuje Ondřej Jakob.
Vyhláška ale upravuje prodej a podobu elektronických cigaret mnohem šířeji než jen v kontextu ochrany dospívajících. Zakázány jsou nově také náplně s obsahem minerálních nebo rostlinných olejů, tuků, ředidel, kanabinoidů, psychomodulačních látek a jiných drog.
Jak v tiskové zprávě upozorňuje Think tank Racionální politiky závislostí, nová pravidla zpřesňují povinnosti prodejců, definují jasnější kategorie výrobků podle obsahu nikotinu a stanovují povinné informování zákazníků o bezpečném zacházení.
Důraz nová pravidla kladou na kontrolu původu produktů a na dodržování limitů pro objem a koncentraci náplní. Součástí vyhlášky je také úprava označování výrobků, přísnější požadavky na kvalitu náplní a rozšíření pravomocí úřadů, které prodej kontrolují.
„Důrazně doporučuji všem spotřebitelům, aby při nákupu e-cigaret nebo náplní vždy ověřovali, do jaké kategorie výrobek spadá, nakupovali pouze u prodejců s platným oprávněním a dodržovali doporučené zásady bezpečného používání,“ říká Jindřich Vobořil.
Tato pravidla nejsou samoúčelná – mají snížit riziko zdravotních komplikací, omezit nelegální trh a zároveň ochránit citlivé skupiny, zejména děti a mladistvé, dodává.
V Česku nicméně i po změně pravidel stále existuje černý trh a nelegálních elektronických cigaret na něm podle Jindřicha Vobořila přibývá. Jedním ze základních vodítek, jak nakupovat elektronické cigarety splňující pravidla, je hlídat si napřílklad to, aby byly okolkované. Elektronické cigarety jsou totiž od loňského jara vybavené povinně kolkem, který je podobný tomu na krabičce cigaret klasických.
Kouří každý čtvrtý do 24 let
Popularita alternativ klasických cigaret neustále roste. Jak uvádí autoři výzkumu NAUTA, v roce 2024 užívalo elektronické cigarety 13,9 % lidí, z toho 8,9 % respondentů denně. Ještě vyšší podíl vapování je u mladých lidí od 15 do 24 let, z nichž pravidelné užívání tohoto typu cigaret udává 25,3 %. Státní zdravotní ústav podotýká, že nárůst počtu uživatelů elektronických cigaret roste ve všech věkových skupinách, a to zejména v posledních třech letech.
Takto ohraničené kategorie výzkumu ovšem neznamenají, že kouřit se u nás začíná v 15 letech. Devět z deseti kuřáků začalo už kolem 12. let věku, upozorňuje opakovaně odbornice na odvykání kouření, lékařka Eva Králíková. Navíc elektronické cigarety nejsou především alternativou pro kuřáky, ale často slouží jako vstupní brána k závislosti na nikotinu.
Původní verze vyhlášky počítala se zákazem všech příchutí vyjma tabákové a hovořilo se o tom, že fakticky povede ke konci elektronických cigaret v ČR. Ministerstvo z takto přísných restrikcí ale nakonec ustoupilo. Podle Jindřicha Vobořila, tak zejména menší, evropští výrobci mají poslední možnost se ponaučit a skutečně regulovat prodej elektronických cigaret dětem. Pokud k tomu nedošlo a potlačení sladkých přísad by nedodrželi, může se stát, že přijde úplný zákaz.
V Evropě totiž pojem prohibice skutečně rezonuje, elektronické cigarety zakázala třeba Belgie nebo některé pobaltské státy, upozorňuje bývalý protidrogový koordinátor.
Vyhláška v kostce
- Vyhláška dostává výrobky bez nikotinu pod stejný režim jako ty nikotinové, to znamená, že u nich zákazuje určité složky, nařizuje je povinně označovat, uvádět povinná zdravotní varování a omezit vzhled obalů.
- Obaly nesmí připomínat sladkosti, jídlo, nápoje, kosmetiku, hračky, obsahovat prvky mířící na kulturu mladistvých, naznačovat sociální úspěch nebo atraktivitu, obsahovat vulgární výrazy či motivy.
- Zavedena je povinná grafická značka 18+.
- Zdravotní varování musí být jasně viditelné a nelze je jakkoli zlehčovat. Příchuť lze uvádět pouze slovem „příchuť“, bez obrázků nebo grafiky.
- Dochází k omezení tvrzení v propagaci elektronických cigaret: Výrobek nesmí působit jako „zábavný“, „luxusní“, „cool“ nebo jinak společensky prestižní.
- Jednorázová e-cigareta smí mít jen jeden zásobník, opakovaně plnitelné zařízení pak max. tři nádržky a obaly musí splňovat evropské normy pro bezpečné uzavírání.
- V tekutých náplních vyhláška zakazuje cukry, sladidla vytvářející sladkou chuť či vůni, minerální a rostlinné oleje, kanabinoidy a jejich deriváty, psychomodulační a psychoaktivní látky a další rizikové aromatické látky uvedené v přílohách 1 a 2.
- Povoleny zůstávají pouze tzv. „charakteristické příchutě“: tabák, káva, čaj, máta, vůně a chutě rostlin včetně plodů, květů, semen, listů a výtažků.
