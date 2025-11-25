Pěstování marihuany bude poprvé legální. Ale jen tři rostliny na vlastní zahrádce a až od 21 let

Od ledna 2026 se výrazně mění pravidla pro laické pěstitele a uživatele marihuany. Pěstování několika málo rostlin bude poprvé zcela legální, stejně tak domácí výroba menšího objemu mastí nebo tinktur a sníží se také tresty vězení za přechovávání většího množství drogy nebo obchodování s ní. Naopak zvyšovat se budou pokuty za marihuanové přestupky.
Od změn si slibujeme, že skončí kriminalizace lidí, kteří si pěstovali doma jednu, dvě, tři rostliny třeba k výrobě masti. A napraví se nesoulad zákona, jenž říká, že pěstování několika rostlin je přestupek, ale sklizeň trestný čin, komentuje úpravu Lucia Kiššová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády.
Vitalia.cz vám přináší komplexní přehled včetně sporných otázek té části novely trestního zákoníku, která souvisí právě s marihuanou.
Jak to bude s pěstováním
Za pěstování jedné až tří rostlin konopí nebude od ledna poprvé hrozit ani pokuta, ani vězení, ovšem jen těm, kterým už bylo 21 let. Legalizace je totiž omezena touto věkovou hranicí, nikoliv pouhým dosažením plnoletosti.
TIP: Poslechněte si podcast o legalizaci marihuany
Pěstovat legálně se bude moci venku i uvnitř. Důležité ale je dávat si pozor, aby to bylo na vlastním pozemku či ve vlastní bytě nebo domě. V opačném případě bude nutný souhlas pronajímatele. Pozor, pokud budete chtít pěstovat třeba ve družstevním bytě, i když nejste nájemníci, bude potřeba souhlas družstva.
Víme, že třeba některá už si odhlasovala změnu, že pěstování konopí nebude možné, podotýká lékař Pavel Kubů, který je ve vedení spolku konopných pacientů KOPAC a zabývá se léčebnými účinky konopí.
Dnes je pěstování do pěti rostlin vždy přestupkem, který úřady mohou ztrestat pokutou až 15 tisíc korun. Od ledna 2026 bude přestupkem pěstování čtyř nebo pěti rostlin. Horní hranice pokuty se zvýší na 50 tisíc korun. Při pěstování nad pět rostlin půjde i po Novém roce o trestný čin, za který hrozí vězení.
Přechovávání konopí
Nově zákoník uvádí, že od příštího roku bude beztrestné držení u sebe doma až 100 gramů marihuany. Mimo vlastní obydlí, tedy třeba venku či na návštěvě, až 25 gramů. Nyní je přitom jediné legální držení marihuany to, když má u sebe pacient léčebné konopí předepsané od lékaře.
Novela upravuje také, že pokud má člověk u sebe doma 100 až 200 gramů, dopouští se přestupku, za který může být pokutovaný. Venku je přestupkem držení 25 až 50 gramů marihuany.
Nyní držení jakéhokoliv množství marihuany není legální. Už jeden až 15 gramů konopí je považované za přestupek, vyšší množství za trestný čin.
Výroba mastí a tinktur
Novela trestního zákoníku povoluje také vlastní výrobu konopných produktů. Říká totiž, že beztrestné není jen pěstování a držení určitých gramů marihuany, ale také výrobků z ní. Uvolňuje tím ruce jak rekreačním uživatelům, tak pacientům, protože jim umožňuje navýšit si počet užívaných gramů, aniž by je to stálo moc peněz navíc. K
OPAC již dříve upozorňoval, že množství léčebného konopí hrazené zdravotního pojišťovnami léčbu značné části nemocných nepokrývá. Pacienti proto jsou nuceni hradit si vysoké doplatky za léčebné konopí nebo ho užívat nelegálně.
Některé tresty budou nižší
Pěstování nad pět rostlin konopí, držení nad 200 a 50 gramy budou i po Novém roce trestné. Trestný zůstane i nadále prodej marihuany, byť by šlo o tu legálně vypěstovanou. To znamená, že samopěstitel si rostliny pořizuje pro svoji spotřebu. Za dealování je přitom považovaný nejen prodej, ale také darování marihuany.
Stejně jako nyní i v budoucnu zůstává škála sazeb vězení pestrá (nově od dvou do 18 let), ale přesto dochází od ledna k dekriminalizaci. Marihuanu by už soudci neměli trestat stejně jako držení nebo výrobu třeba pervitinu, heroinu nebo kokainu.
Vznikl samostatný paragraf, který má nižší sazby za nakládání a přechovávání konopí, upozorňuje Lucia Kiššová.
Sporné otázky legalizace
Ačkoliv novela je výrazným posunem, některé detaily jí zůstávají nedořešené. Uvádí-li zákon u přechovávání marihuany gramy, neříká čeho. Zda jde o gramy právě sklizené, zelené rostliny, sušiny nebo třeba gramy účinné látky, kterou je u konopí THC.
Bude to otázka výkladové praxe, podotýká Lucia Kiššová.
Pacientům rozhodně nedoporučujeme, aby tyto gramy vztahovaly na extrakt, říká Pavel Kubů. Extrakt je totiž co do účinné látky silnější, pokud by tedy policie posuzovala gramy účinné látky, pacient by se mohl lehce dostat do role zločince.
Nejasné je také to, zda novela umožňuje třeba sdílené pěstování. Tedy, že na jednom políčku si zasadí rostliny hned několik obyvatel třeba téhož domu. Pak by každý z nich mohl mít beztrestně až tři rostliny, takže v součtu by na poli jich mohlo růst třeba až devět, dvanáct nebo více.
Po Novém roce nezmizí ani šedá zóna kolem technického konopí, syntetických kanabinoidů a snahy nelegálně prodávat některé drogy jako
sběratelské předměty. Lucia Kiššová je přesvědčena, že toto by vyřešil až legální trh s marihuanou. Tedy že by si ji dospělí mohli koupit za omezených podmínek jako tomu nově je u kratomu (více o schválení první psychomodulační látky čtěte zde).
Protože se ukazuje, že zákazem konopí kanabinoidy nezmizely, naopak se objevují další a další. Přišly syntetické látky, jejichž účinek není známý nebo je zpravidla škodlivější, dodává ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.
Jaké konopí je marihuanou
Marihuanou je v současné době myšleno konopí, které obsahuje v sušině více než jedno procento THC, tedy tetrahydokanabinolu, což je látka, která z konopí dělá psychotropní drogu, protože mění fungování mozku.
Do jednoho procenta THC je konopí považované za technické a jeho vypěstované a držené množství policisté a úřady řeší jinak. Pěstovat jej lze běžně na ploše do 100 metrů čtverečních oseté plochy. Právě na tom stojí celá řada u nás prodávaných konopných produktů, které sází ale i na jiné kanabinoidy (třeba CBD) a látky, jež u konopí nepatří mezi ty regulované.
I přes legalizaci a dekriminalizaci stále platí, že konopí je drogou, která dětem do rukou vůbec nepatří a dospělým s rozmyslem. THC mění osobnost uživatele a na marihuaně vzniká silná, zejména psychická závislost.
Jako zatýkání mafiánů
Takto rozsáhlá dekriminalizace pěstitelů a uživatelů, jakou nyní přináší novela trestního zákoníku a další, na ni navazující právní předpisy, u nás nastává v historii Česka vůbec poprvé, byť v minulosti se vedly o legalizaci mnohem širší diskuze. Na stole byla třeba úvaha o vzniku legálních cannabisshopů.
Uvolnění poměrů přichází po letech, kdy konopní aktivisté, bývalý protidrogové koordinátor Jindřich Vobořil, odborníci a pacientské organizace, pozděni i média nahlas a intenzivně upozorňovali na případy, kdy člověk kvůli pěstování nebo obchodování s marihuanou dostal vyšší trest vězení než vrazi nebo znásilňovači žen a dětí. Soudci mnohdy ukládají tresty vyšší než deset let vězení. Některé odsouzené později z humanitárních důvodů omilostnil prezident Petr Pavel.
Situaci zdařile popisuje třeba dokument Robina Kvapila s názvem Smoke (shlédnout jej lze v iVysilání). Známé jsou také případy, kdy kvůli marihuaně nebo používáním odvarů z liány ayahuasca do obydlí vtrhlo s beranidlem ozbrojené komando v noci či nad ránem a proběhl zásah, který pozorovateli, přítomném skrze pořízení videozáznam, mohl připomínat spíše zatýkání mafie nebo vraha na útěku.
Změny přehledně
Co bude legální, co přestupkem a co trestným činem?
Pěstování konopí
- 1 – 3 rostliny beztrestné
- 3 – 5 rostlin přestupek
- od 6 rostlin trestný čin
Držení konopíDoma
- 1 – 100 gramu – legální
- 101 – 200 gramů přestupek
- 201 gramů a více trestný čin
- 1 – 25 legální
- 26 – 50 gramů přestupek
- 51 gramů a více trestný čin
Další podmínky
Pěstovat a držet lze od 21 let
Trestné zůstává darování, obchodování, nabízení marihuany dětem.
Trestné zůstává řízení auta pod vlivem THC.
Vyšší pokuty
Nyní za přestupek při pěstování nebo držení marihuany hrozí pokuta až 15 tisíc korun, od ledna to bude až 50 tisíc.
Dekriminalizace
V trestním zákoníku vznikl nový paragraf 285, který přináší nižší tresty za dealování marihuany, nadlimitní držení, výrobu, pěstování nebo za to, když někdo marihuanou někomu jinému ublíží či ji poskytne dítěti.