Nejsem žádný génius, prostě jsem ty oříšky semlel, říká majitel značky Big Boy

Před sedmi lety Alex Koníček ještě studoval bankovnictví na vysoké škole a vůbec nesnil o žádné firmě na ořechová másla. Přivydělával si ve fitness centru a žil život pětadvacetiletého studenta. A protože denně přicházel do kontaktu s lidmi, kteří ve fitness centru řešili svůj jídelníček, došla řeč i na ořechová „másla“. V té době se do Česka většina ořechových krémů dovážela ze zahraničí a Alexe Koníčka napadlo, že by takové máslo mohl také zkusit vyrobit. Bez přidaných aditiv, bez cukru.

Objednal si tedy mlýnek, který sice vůbec nebyl určený ke zpracování ořechů, ale pro první nesmělé pokusy to stačilo. „A tak jsem začal po směně ve fitku mlít první svá první arašídová másla,“ vzpomíná Alex.

„Po pravdě, moc jsem to tomu nerozuměl, nevěděl jsem, v jaké kvalitě mají oříšky být, kde je koupit, jestli mají být před mletím upražené, nebo ne, všechno jsem se učil za pochodu,“ vypráví Alex Koníček. Ale co se složení týče, v něm měl naprosto jasno. „Bylo to 100 % arašídů, složení jsem nevymýšlel, nejsem žádný génius, prostě jsem ty oříšky jen semlel a buď z toho vyjela jen jitrnice, nebo ořechové máslo,“ vypráví mi Alex Koníček.

Proč lze používat termín arašídové máslo, ale ne mandlové máslo? Legislativa EU stanovuje, že označení „mléčné výrobky“ je rezervováno výlučně pro pravé mléčné výrobky. Tedy výrobky, jejichž složky nebyly nahrazeny nemléčnými produkty. Zákaz se ale nevztahuje na seznam výrobků, jejichž přesná podstata (charakter) je jasný z jejich tradičního užívání a/nebo pokud se jejich označení používá k tomu, aby popsalo charakteristickou kvalitu daného produktu. Označení "arašídové máslo“ na seznamu těchto výjimek je, a proto se tento termín může používat.

Důležitá byla okamžitá reakce prvních ochutnávačů

„Plody“ svého nočního snažení pak přinesl do fitka k ochutnávce, kde měl od návštěvníků okamžitou zpětnou vazbu. A ta ho posouvala a motivovala k dalšímu testování. Zkoušky pokus omyl trvaly dlouhých osm měsíců, než byla Alex spokojený. A protože arašídové máslo chutnalo i Tomášovi Burešovi, majiteli fitka, kde Alex pracoval, přišla nabídka na rozjetí společného podniku. A tak se začala psát oficiální historie značky Big Boy.





Big Boy to nejsou jen „másla“ z ořechů

Když Alex nastoupil do firmy na plný úvazek, společně s Tomášem začali firmu rozšiřovat. K máslům ze 100 % arašídů přibyly krémy mandlové a brzy na to i ochucené verze ořechových másel a krémů. Později začali vyrábět granoly, kaše, energetické tyčinky, krémy bez cukru, nebo třeba s březovým cukrem či maltitolem.

Od samého začátku přitom Alex Koníček zkoušel mixovat jen arašídy od českého producenta ořechů, společnosti Alika a nikdy neměl důvod sáhnout po jiných. „Mají nejvyšší kvalitu ořechů, nejspolehlivější dodávky, máme výborný vztah i nad rámec byznysu. I když snižovali, i když zvyšovali ceny, tak jsme vždycky byli věrni jen jejich arašídům,“ je Alex hrdý na nadstandardní vztahy. Arašídů přitom od Aliky odebírají kolem 250 tun ročně.

Ostatní ořechy pro své daší výrobky odebírají většinou přímo od producentů. Lískové mají například od farmáře z Itálie a pistácie ve slupce jsou buď od zemědělců z Ameriky, Itálie nebo Íránu.

Do čeho se hodí arašídové máslo?

Primárně se Big Boy zaměřuje na výrobu arašídových krémů, s jejichž využitím, pokud nesledujete módní trendy v gastru, můžete v kuchyni dost tápat. Pokud nemáte s arašídovým krémem zkušenost, je doporučováno k němu přistoupit jako k nutele, takže vemte lžičku, naberte si a vychutnávejte. Ve druhé fázi poznávání, můžete krémem namazat toast a na něj dát marmeládu.

„Hodně lidí si lžičku krémů přidává do ranních kaší, oblíbené je ale arašídové máslo i do slané kuchyně,“ říká Alex Koníček. Zkuste třeba Kuřecí satay špízy s arašídovým máslem, Filé s pikantním arašídovým krémem a cuketou nebo Kuřecí kari s arašídovým krémem, konkrétní recepty jsou volně k dispozici na internetu.





Rozmixované ořechy jsou trend

Zatímco rok 2017 skončila společnost Big Boy s obratem s obratem 7 milionů, o rok později už se posunuli na 45 milionů. „Od té doby se to prakticky nezastavilo, i když už je aktuálně na trhu asi osmdesát dalších značek, což je oproti začátkům, kdy tu kromě nás byla jen další dvě malé firmy, už velká konkurence,“ říká Alex.

Za loňský rok už se jednalo o 103 milionů korun. A protože chtějí růst dál, byť jsou si vědomi nějakých limitů i konkurence, už se nesoustředí jen na krémy, nebo másla z arašídů, začali na trh přinášet i netradiční produkty. Třeba Mrkvový popkorn – praženou kukuřici s glazurou, na níž se nanáší mrazem sušená mrkev, cukr a glukozový sirup. Sportovce a hubnoucí oslovují novinkou a sice proteinovými chipsy.

„Velkému klukovi“ vládne modrá malina

Absolutním hitem jsou ale oříšky nebo lyofilizované ovoce obalované v čokoládě. Nejvíce se jim v této kategorii produktů prodává modrá malina. „Jde vlastně o mrazem sušenou malinu, která je obalená v kvalitní belgické čokoládě a aby byla modrá, přidali jsme sladkovodní spirulinu, která má modrou barvu,“ říká Alex Koníček.

Z firmy, která vznikala na koleni v malém studentském pokoji je nyní firma, které se daří, navzdory stále nově vznikající konkurenci. Může za to zápal obou majitelů, ale i hravý marketing, dlouhodobé spolupráce s úspěšnými influencery, ale i blízký vztah se zákazníky, které si firma hýčká osobním přístupem.