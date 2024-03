Kvůli vším peřiny ani čepice nutně prát nemusíte. Zaměřte se na hnidy, šampony je neumí zabít

Vedete urputný boj proti vším, sortiment odvšivovacích přípravků znáte už téměř zpaměti, perete, žehlíte, dezinfikujete, a ty potvory se stejně pořád vracejí. Pokud se v tom poznáváte, váš problém se odborně nazývá pedikulóza. A rozhodně s se s ním nepotýkáte sami.

Naopak, v posledních letech se vši šíří mnohem více než kdy dřív, bez ohledu na kontinent. Příčiny nemají jednoznačné vysvětlení. Jeden z důvodů je vznik rezistence na současně používané insekticidy i organofosfáty. Jiný názor vysvětluje příčinu ve snížené ostražitosti, vysvětlila Dana Taclová ze středočeské hygienické stanice.

Přesná čísla za Českou republiku k dispozici nejsou. Neexistují, protože výskyt vší se nemusí hlásit žádnému úřadu.

Vši přelézají, skákat neumí

Vši řádí všude tam, kde mají možnost přelézt z hlavy na hlavu. Skákat neumí. Nejčastěji je to mezi dětmi ve školkách a školách a samozřejmě mezi členy rodiny. Rády se šíří i na školách v přírodě nebo táborech.





Podle Státního zdravotního ústavu je rizikové třeba i půjčování bezpečnostních přileb, čepic a klobouků, pořizování skupinových selfie, ostražitost je třeba při sušení vlasů po školním plavání.

Jak poznat, že má dítě vši

Nejčastějším příznakem je svědění hlavy. Veš bodá a saje krev. Za přirozených podmínek přijímá potravu každé dvě až tři hodiny, uvedla Taclová.

Děti mohou cítit i lechtání, když vši přelézají mezi vlasy. Nejčastěji je oboje trápí po ulehnutí do postele.

Jak vši vypadají

Veš dětská je dva až tři milimetry velký hmyz. Mladé vši jsou žlutobílé, starší hnědé. Svá vajíčka, hnidy, lepí na jednotlivé vlasy těsně k hlavě. Jsou světlé, bílé až béžové, mají méně než jeden milimetr.

Od smítek či lupů se poznají velmi jednoduše – drží a není vůbec jednoduché je stáhnout z vlasů. Vši i hnidy najdete nejčastěji za ušima a nad krkem.





Přenášejí vši nemoci?

Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění. V některých případech může následkem škrábání svědící kůže dojít k sekundární bakteriální infekci, informovala Taclová.

Ani tak ale zavšivené dítě do kolektivu nepatří. Potomek by měl zůstat doma tak dlouho, dokud má ve vlasech živé vši.

Zároveň je podle mluvčí olomouckých hygieniků Markéty Koutné nutné informovat školu, co se doma přihodilo. Jinak si budou děti vši předávat stále dokola. Stud na místě není, s úrovní hygieny to nemá nic společného.

Jak se zbavit vší?

Hned na začátku je nutné postup rozdělit na dvě části. Jedna věc je zbavit se živých vší, což nebývá až tolik složité. Druhá a velmi podstatná je zlikvidovat jejich vajíčka.

Na vši je třeba vzít speciální hřeben s hustými zuby, takzvaný všiváček. Vyčesávání je nutné provádět od kořínků vlasů minimálně 5 minut postupně z celého povrchu hlavy alespoň každý třetí den, popsala Koutná.

Další možností je zabít dospělé vši pomocí některého ze speciálních šamponů či postřiků, prodávají se obvykle v lékárnách.

Odolné hnidy

Účinnost těchto prostředků na hnidy je velmi sporná, i když výrobce deklaruje účinnost na všechna stadia zavšivení, upozornila na svém webu pražská hygienická stanice.

Stejného názoru jsou i olomoučtí hygienici. Moderní přípravky proti vším obsahují účinné látky, které z důvodu ochrany zdraví dětí již nepronikají do tkání, a proto nepůsobí na zárodky ukryté v hnidách, vysvětlila Koutná.

Zdůraznila, že ošetření těmito šampony nebo postřiky je nutné opakovat, aby se usmrtily i vši vylíhlé z hnid, které přežily první ošetření. Jinak z nich budou nejpozději do tří týdnů dospělé vši. Každá z nich za život naklade 50 až 150 vajíček.

Přípravky udusí dospělé vši

Dokud jsou hnidy, jsou vši, konstatovala Kateřina Boušová, jež vlastní e-shop bezvsi.cz.

Silikonové oleje – hlavní účinná složka drtivé většiny šamponů proti vším – totiž fungují tak, že vším ucpou dýchací otvory a zadusí je, řekla Boušová a dále citovala Olega Ditricha z Parazitologického ústavu: Hnidy vzdušnice nemají, dýchají povrchem a velmi pomalu. Olejem by musely být obaleny mnoho dní, aby odumřely.

Stržení nehty nebo hřebenem se spirálami

Vajíčka jsou velice pevně přilepená k vlasům, sundat se dají po jedné chycením mezi dva nehty a stažením z vlasu. Běžný všiváček je obvykle strhnout nedokáže, umí to ale kovový s mikrospirálami.

Vynálezce tohoto hřebene Jorge Burchakchi pochází z Argentiny.

Šest set patentovaných mikrospirál na zubech hřebenu zachytí vše, co do vlasů nepatří. Kouzelný všiváček spolehlivě zabere na vši a hnidy, případně vyčeše i stroupky po seboree nebo neštovicích, vyjmenovala Boušová.

Zdůraznila, že před vyčesáváním je třeba vlasy namočit a doporučuje i přidat kondicionér.

Vyčesání na počkání

Kdo by nechtěl probírat ručně pramen po prameni doma, má možnost nechat si vlasy ošetřit a vyčesat od odborníků. V centru Prahy sídlí Vší klinika. Nabízí několik procedur. Za samotné vyčesávání klienti zaplatí 790 korun za jednu hodinu. Vybírat mohou i z dalších procedur, které zahrnují například použití silikonového oplachu nebo teplého vzduchu.

Jak na domácnost

Ruku v ruce s péčí o hlavy členů domácnosti by mělo jít pár opatření v domácnosti. Hygienici doporučují textil vyprat na co nejvyšší teplotu a vyžehlit. Pokud to není možné, radí věci zabalit do igelitového pytle nejméně na 4 až 5 dní. Koberce a sedačku důkladně vyluxovat, podlahy, hřebeny a kartáče desinfikovat.

Podle Boušové však nejsou velké úklidové manévry nezbytné: Veš je sice potvora, ale pokud není ve vlasech, je velmi zranitelná. Za dvě až čtyři hodiny mimo hlavu je dehydratovaná, podchlazená, neleze, nesaje. Zrovna tohle téma jsem na katedře parazitologie ověřovala velmi důkladně.

Tohle na vši nezkoušejte

Mezi lidmi koluje mnoho „babských“ rad, jak na vši. Jedna z nich doporučuje použít na hnidy žehličku na vlasy. Vzhledem k tomu, jak blízko pokožky jsou nalepené, však hrozí popálení hlavy.





Vzhledem k citlivosti dětské pokožky odborníci nedoporučují ani mytí vlasů octem, alkoholem, nebo likvidaci vší a hnid barvami na vlasy.

Vhodné nejsou ani šampony určené pro zvířata. Obsahují totiž insekticidy, které jsou v kosmetice určené lidem zakázané.

Petrolej je tabu

Koutná důrazně varovala před použitím petroleje: „Nepřipadá v žádném případě v úvahu. Petrolej nemá standardní chemické složení a někdy obsahuje značně škodlivé látky s leptavými účinky,“ upozornila.

Pracovníci hygieny se podle ní mnohokrát setkali s vážným poleptáním dětské pokožky a bohužel i s popáleninami.