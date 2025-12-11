Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Tváří se jako průzkum s lékárničkou za odměnu, ale je to podvod namířený na klienty VZP

Tváří se jako průzkum s lékárničkou za odměnu, ale je to podvod namířený na klienty VZP

Radka Wallerová
Dnes
Autor: Depositphotos
Dárek v podobě medicínského kitu za to, že člověk vyplní krátký dotazník pro zdravotní pojišťovnu? Zní to jako lákavá nabídka, ale je to podvod, kvůli němuž mohou klienti VZP přijít o peníze.

Předvánoční čas chtějí ve svůj prospěch využít kyberšmejdi, kteří se z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny snaží vylákat citlivá data a připravit je o peníze. Posloužit k tomu má falešný průzkum, který přijde mail – dotazník se po rozkliknutí tváří, jakoby byl na oficiálním webu VZP, ale není tomu tak. 

I v tomto případě se jedná o další pokus zneužít značku velké společnosti. Lidé se mohou teď před Vánoci snadno nechat nalákat vidinou odměny za vyplnění krátkého dotazníku, ve skutečnosti ale mohou přijít o úspory. Obezřetnost je rozhodně na místě, v žádném případě nevyplňujte žádné osobní ani bankovní údaje, varuje Jan Svoboda, ředitel Odboru bezpečnosti VZP.

Lidé při pohledu na dotazník mohou snadno nabýt přesvědčení, že se skutečně účastní průzkumu, na jehož konci získají odměnu. Po zodpovězení několika otázek jsou vyzváni k zadání osobních údajů a údajů k bankovnímu účtu. 

To je ale nesmysl, skutečný průzkum by nic takového nevyžadoval. Pro toho, kdo to udělá, to znamená vysoké riziko odcizení peněz přímo z účtu. S podobným falešným průzkumem jsme se v letošním roce již setkali. Na jeho konci měl být také balíček v podobě velké lékárničky, tentokrát slibují podvodníci medicínský kit s lékárničkou, dezinfekcí a teploměrem. Ve skutečnosti jde podvodníkům o údaje k bankovnímu účtu. Klienti, kteří informace sdělí, přijdou o své peníze, doplňuje Jan Svoboda. 

Medicínský kit - náhled na podvodnou stránku

Takhle vypadá stránka lákající k získání dárku za vyplnění dotazníku

Autor: VZP

Pojišťovna nikdy nezasílá e-maily s požadavkem na aktualizaci osobních či bankovních údajů prostřednictvím odkazu, SMS zprávou nebo telefonicky. VZP na zneužívání svého jména kyberšmejdy upozorňuje opakovaně. Byly to například podvodné e-maily o refundaci přeplatků nebo naopak o údajném dluhu na pojistném či také zapojení do falešného průzkumu, kdy měla být odměnou lékárnička v hodnotě 4000 korun. V některých případech mohou během několika dní dorazit podvodné zprávy až na sto tisíc e-mailových adres. Více informací k jednotlivým incidentům i formám podvodů najdete ZDE.

Co dělat, když narazíte na podobný průzkum:

  • Nezadávejte žádné osobní ani bankovní údaje
  • V případě podezření kontaktujte info@vzp.cz
  • Vždy si ověřujte, že jste na oficiální stránce VZP ČR: www.vzp.cz
  • Upozorněte své okolí, zejména seniory, kteří mohou být častým cílem
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

Témata:

