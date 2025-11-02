Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy. Nejlepší jsou ještě teplé

Nadýchaná vrstva sněhu povýší jednoduchý koláč s jablky na noblesní pochoutku. Aby jablka po upečení zůstala šťavnatá a přitom nerozmáčela těsto pod nimi, je dobré je nastrouhat nebo nakrájet dost najemno.
Můžete se řídit tímto videonávodem
Hraběnčiny řezy jsou nejlepší mírně teplé, případně v den, kdy jste je upekli – postupem času totiž sněhová čepice zvlhne a moučník už není tak křupavý. Ale někomu může naopak nejvíce chutnat právě takový.
Suroviny, které budete potřebovat
Těsto
- 4 žloutky
- 150 g krupicového cukru
- 200 g másla
- 400 g polohrubé mouky
- 1/2 balíčku kypřicího prášku
- 2–4 lžíce mléka
- máslo a mouka na vymazání formy
Náplň
- 200 g vlašských ořechů
- 4 jablka
- 2 lžičky mleté skořice
- 1 balíček vanilkového cukru
- 4–6 bílků
- 100 g krupicového cukru
- 1 lžička škrobu
- 1 lžička vinného octa
- špetka soli
Postup
Zpracování těsta:
Žloutky utřete s cukrem a nastrouhaným studeným máslem do pěny. Vmíchejte mouku s práškem do pečiva, přidejte mléko a vypracujte hladké těsto. Jednu třetinu obalte fólií a vložte do mrazáku.
Vymažte a vysypte vyšší plech. Zbytek těsta rozválejte na velikost formy nebo jej prsty rovnoměrně vtlačte na dno.
Vrstva jablek a ořechů:
Polovinu nahrubo nasekaných ořechů rovnoměrně rozsypte po těstě. Jablka oloupejte, nastrouhejte či nakrájejte na tenké plátky a rozložte na ořechy. Posypte skořicí, vanilkovým cukrem a zbylými ořechy.
Sněhová čepice:
Bílky se špetkou soli vyšlehejte do polotuha, vsypte cukr a škrob a vyšlehejte pevný sníh. Nakonec krátce zašlehejte ocet. Sníh rozetřete na jablka a povrch posypte nastrouhaným vychlazeným těstem.
Pečení:
Pečte při 180 °C asi 45 minut, až povrch zezlátne. Nechte vychladnout a případně poprašte moučkovým cukrem.
Pokud máte alergii na vlašské ořechy, lze je vynechat nebo nahradit třeba mandlemi.