Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy. Nejlepší jsou ještě teplé

Jablečné řezy
Autor: Shutterstock
Hraběnčiny řezy chutnají snad každému, ale mohou budit dojem, že jsou náročné na upečení. A to pravda není. Jsou možná trochu pracné, ale zvládne je i začátečník.

Nadýchaná vrstva sněhu povýší jednoduchý koláč s jablky na noblesní pochoutku. Aby jablka po upečení zůstala šťavnatá a přitom nerozmáčela těsto pod nimi, je dobré je nastrouhat nebo nakrájet dost najemno. 

Můžete se řídit tímto videonávodem

Hraběnčiny řezy jsou nejlepší mírně teplé, případně v den, kdy jste je upekli  – postupem času totiž sněhová čepice zvlhne a moučník už není tak křupavý. Ale někomu může naopak nejvíce chutnat právě takový. 

Suroviny, které budete potřebovat

Těsto

  • 4 žloutky
  • 150 g krupicového cukru
  • 200 g másla
  • 400 g polohrubé mouky
  • 1/2 balíčku kypřicího prášku
  • 2–4 lžíce mléka
  • máslo a mouka na vymazání formy

Náplň

  • 200 g vlašských ořechů
  • 4 jablka
  • 2 lžičky mleté skořice
  • 1 balíček vanilkového cukru
  • 4–6 bílků
  • 100 g krupicového cukru
  • 1 lžička škrobu
  • 1 lžička vinného octa
  • špetka soli

Postup

Zpracování těsta:

Žloutky utřete s cukrem a nastrouhaným studeným máslem do pěny. Vmíchejte mouku s práškem do pečiva, přidejte mléko a vypracujte hladké těsto. Jednu třetinu obalte fólií a vložte do mrazáku.

Vymažte a vysypte vyšší plech. Zbytek těsta rozválejte na velikost formy nebo jej prsty rovnoměrně vtlačte na dno.

Vrstva jablek a ořechů:

Polovinu nahrubo nasekaných ořechů rovnoměrně rozsypte po těstě. Jablka oloupejte, nastrouhejte či nakrájejte na tenké plátky a rozložte na ořechy. Posypte skořicí, vanilkovým cukrem a zbylými ořechy.

Sněhová čepice:

Bílky se špetkou soli vyšlehejte do polotuha, vsypte cukr a škrob a vyšlehejte pevný sníh. Nakonec krátce zašlehejte ocet. Sníh rozetřete na jablka a povrch posypte nastrouhaným vychlazeným těstem.

Pečení:

Pečte při 180 °C asi 45 minut, až povrch zezlátne. Nechte vychladnout a případně poprašte moučkovým cukrem.

Pokud máte alergii na vlašské ořechy, lze je vynechat nebo nahradit třeba mandlemi. 

