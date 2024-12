Vozíky a košíky v řetězcích se čistí, ale jak často, to každý neprozradí

Už je to dvanáct let, kdy jsme na Vitalia.cz řešili téma očisty košíků a vozíků v obchodech. Tehdy jsme se přímo od firmy, která se na čištění specializuje, dozvěděli velmi překvapivé informace o tom, co všechno se dá najít pod pokladním pásem i jaké tekutiny se na vozících a košících nacházely. Čistota tehdy nebyla asi na prvním místě.

A jak to vypadá v roce 2024? Jak často vlastně řetězce umývají vozíky a košíky? Ptali jsme se tiskových mluvčích řetězců.

Albert: čistí, ale jak často?

Prostřednictvím Jiřího Marečka, ředitele komunikace obchodů Albert, jsme se dozvěděli, že se řetězec zákazníků pravidelně ptá na zpětnou vazbu, a tak ví, že jejich prodejny jsou zákazníky dlouhodobě vnímány jako čistá a příjemná místa pro nákup.

Na otázky Jak často čistíte nákupní vozíky a košíky a jakým způsobem dochází k očistě, jsme se od něj ale nedozvěděli nic konkrétního. „Úklid na prodejnách včetně čistoty nákupních vozíků a košíků provádíme v souladu se sanitačními a úklidovými plány.“ Podrobnosti řetězec komunikovat nechtěl.





Jak ale víme z vlastní zkušenosti, před vchodem do hypermarketů jsou k dispozici hygienické stanice, kde si můžete desinfikovat ruce, případně vlastní papírový kapesník a následně i madlo vozíku či košíku.

Billa: nevíme

Billa se k očistě svých vozíků a nákupních košíků nevyjádřila.

Globus si na očistě dává záležet. Denně

V Globusu ale podle tiskové mluvčí Anety Turnovské můžete být bez obav. „Všechny nákupní vozíky a košíky pravidelně myjeme a dezinfikujeme. Nákupní košíky s dětskou kolíbkou pro uložení batolat čistíme denně.“

V Globusu každý den také myjí povrchy a vnitřní části nákupního košíku, jehož součástí je autíčko pro děti. „Každý týden čistíme košíky do ruky a plastové vozíky na kolečkách. Madla kovových nákupních košíků otíráme průběžně a několikrát ročně jsou tyto košíky čištěné kompletně celé tlakovým mytím,“ říká Aneta Turnovská s tím, že tyto úkony má na starosti převážně externí firma.

Kaufland: krom čištění má ubrousky

„Nákupní vozíky a košíky jsou generálně čištěny dvakrát ročně, případně dle potřeby. Také jsou pravidelně kontrolovány a servisovány. O jejich každodenní běžný úklid se starají naši zaměstnanci,“ sděluje pro server Vitalia.cz mluvčí Renata Maierl.

Na prodejnách, před vstupem na prodejní plochu, jsou instalovány hygienické stanice, které obsahují dezinfekční ubrousky k otření madel vozíků a košíků. „Vzhledem k udržitelnosti jsou všechny používané čisticí prostředky šetrné k životnímu prostředí,“ doplňuje tisková mluvčí.

Lidl čistí parou

Většinu úklidu na prodejnách obstarají kmenoví zaměstnanci. Některé činnosti ale zajišťují specializované firmy, jde například o čištění nákupních vozíků, košíků a ochranné konstrukce vozíkového stání. Taková očista probíhá jednou za kvartál.

„Při čištění nákupních vozíků se používají vysokotlaké čističe a čisticí prostředky. V maximálním možném množství čistíme suchou párou. Ta čistí i dezinfikuje a je použitelná na naprostou většinu čištěných povrchů,“ říká Eliška Froschová Stehlíková.

Penny čistí pravidelně

„Nákupní vozíky čistíme pravidelně tak, abychom zajistili jejich dobrý vzhled stejně jako hygienu pro zákazníky,“ říká vedoucí komunikace Penny, Tomáš Kubík. Čištění drobných nečistot probíhá průběžně na každodenní bázi, minimálně jedenkrát do měsíce potom probíhá v Penny čištění většího rozsahu.



„V průběhu covidu jsme na všech prodejnách zavedli dezinfekční stojany pro potřeby zákazníků a tento standard jsme zachovali. Zákazníci mohou stojany s dezinfekcí využít nejen pro dezinfekci rukou, ale i například pro individuální dezinfekci držadel nákupních vozíků,“ dodává Tomáš Kubík.

Tesco čistí denně

„Na všech provozovnách se uklízí prodejny na denní bázi. Kontrola a čištění vozíků probíhá průběžně denně,“ řekla nám mluvčí Tesca Iva Pavlousková.