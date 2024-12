Blíží se ideální čas na koupi vánočního stromečku. Nejdéle vám doma vydrží jedle

Tradice vánočního stromečku

Za tradici zdobení vánočního stromku vděčíme Německu, kde se měla zrodit již v 16. století. Zasloužili se o ni zdejší křesťané, kteří zdobili vánoční stromky svícemi nebo ovocem a oplatkami jako upomínku na rajský strom Adama a Evy.

Mimoto bylo dříve zvykem nechat zdobení vánočního stromku až na samotný Štědrý den, kdy se do jeho výzdoby zapojovala celá rodina. Odstrojování stromku pak připadalo na Tři krále, tedy 6. ledna. V nynější době se na tato data až tolik nehledí a každý se do zdobení a odstrojování stromku pouští, kdy sám uzná za vhodné.

Kdy koupit řezaný vánoční stromek?

Pokud patříte k těm, kteří zdobí vánoční stromeček až na Štědrý den nebo těsně předtím, neměli byste jeho koupi nechávat až na poslední chvíli, ale myslet na ni s dostatečným předstihem. Čím dříve totiž přijdete, z tím větší nabídky budete moci vybírat. Kromě toho se všechny stromky, které poté slouží jako vánoční stromečky, řežou v přibližně stejné době, tudíž doba pořízení vánočního stromečku nemá až takový vliv na životnost stromku.





Zároveň je nutné počítat s tím, že ty nejhezčí kusy bývají rozebrané nejdříve. Poohlížet se po vánočním stromečku byste proto měli už zkraje prosince. Navíc tím poskytnete živým vánočním stromečkům dostatečný čas k aklimatizování se. K aklimatizaci stromku je přitom vhodné zvolit nevytápěnou místnost, aby do Vánoc neuschl a neopadávalo z něj jehličí. Ideální místo tak představuje sklep, balkon či garáž.

Stále více lidí si živé stromky vybírá přímo na plantáži, kde rostou. V takovém případě si stromek lze zarezervovat již na podzim. Následně už jen stačí, abyste se v předvánočním čase na plantáž dostavili a nechali ho uříznout. I zde je však třeba brát v úvahu, že s pozdějším příchodem se pojí omezenější nabídka.

Galerie: Výroba vánočního cukroví v rodinné pekárně

Kdy pořídit umělý vánoční stromek?

Vánoční stromeček nemusí být nutně živý, stejně dobře vám může posloužit i ten umělý. Umělé vánoční stromky mají navíc tu výhodu, že neopadají a dají se využít opětovně. Vzhledem k tomu, že u něj nemusíte řešit jeho životnost, můžete hledání započít v září, kdy bývají na skladě v různých velikostech a provedeních.

Hlavní sezóna pak připadá na říjen a listopad. Tehdy však hrozí, že vámi vytoužený stromek již bude vyprodaný nebo jeho výška nebude odpovídat vašemu původnímu záměru. Na odbyt jdou přitom nejvíce 3D vánoční stromky, které jako by z oka vypadly těm skutečným.

Zároveň má doba, v níž budete umělý vánoční stromeček shánět, vliv na jeho výslednou cenu. Zahájení prodeje umělých stromků se obvykle pojí s nižšími cenami a různými slevami na daný sortiment s tím, že čím více se příchod Vánoc blíží, tím se jejich cena zvyšuje. I proto se tedy nevyplatí s výběrem příliš otálet.

Máte rádi Vánoce? Ano, a moc

Celkem ano

Moc ne

Nesnáším je

Jsou mi fuk

Podle čeho vánoční stromek vybrat?

Z hlediska jejich životnosti se vyplatí vsadit na jedli, která vydrží čerstvá nejdéle. V závěsu za ní následuje borovice, přičemž nejrychleji opadá smrk. Pokud jde o samotný výběr stromku, vyhněte se těm, které se skladují ve vyhřívaných prostorech. Hrozí, že by brzy opadaly.

Zároveň si ho před koupí pořádně prohlédněte, neměl by působit oschle, opadávat a být lehký, protože by to mohlo značit, že v sobě nezadržuje dost vody. K zadržování vody přitom strom potřebuje kůru.

Co se týče toho, kde koupit vánoční stromek, bývají před svátky k dostání takřka na každém rohu. Nabízejí je jak hobby markety, supermarkety a hypermarkety, tak zahradnictví, v nichž vám navíc mohou pomoci s výběrem či předat užitečné rady, jak se o stromek náležitě starat. Pokud jste zaneprázdnění, lze stromek pořídit i přes internet, přičemž některé e-shopy nabízejí doručení vybraného stromku až k vám domů.

Péče o vánoční stromeček

Stromek by měl být po jeho zakoupení uschován na temném a chladném místě, přičemž větve mají zůstat do zdobení svázané, aby následně lépe držely svůj tvar. Stromku naopak nesvědčí přímý sluneční svit a zároveň mu neprospěje, pakliže ho postavíte blízko zdroje tepla.





Kmen stromku je třeba mírně seříznout a stromek poté postavit do vody. Čerstvým řezem totiž docílíte toho, že do sebe strom bude lépe vtahovat vodu. Stromky vyžadují pravidelné zalévání, aby setrvaly co nejdéle čerstvé. Vhodné je proto vybrat stojan, do nějž je možné každý den doplňovat vodu. Rovněž je dobré vánoční stromek rosit rozprašovačem.

Živý vs. umělý vánoční stromek

V prvé řadě je třeba říci, že každý z nich má své pro a proti. V případě živého stromečku je jednoznačným kladem vůně jehličí, která se roznese po celém bytě. Někdo může dále každoroční výběr stromečku pojímat jako rodinnou vánoční tradici, o níž se nehodlá ochudit. Navíc si nemusíte lámat hlavu s tím, kam ho po svátcích na celý rok uschovat.

Přínosem vánočního stromku umělého je bezesporu jeho životnost a snadná údržba. Nemusíte při něm myslet na zalévání ani se rozčilovat nad neustále se nově objevujícím jehličí na zametené podlaze. Pro umělý stromeček hovoří též cena, poněvadž i přesto, že si vyberete dražší model, se vám utracené peníze po letech vrátí. Zvlášť v předvánočním období se jedná o vítanou možnost, jak ulevit své peněžence.

Další alternativu naskýtá vánoční stromek v květináči. Sice nedosahuje takové výšky jako řezaný strom, zato není na jedno použití, ale může vám dělat radost po celý rok, ať už na zahradě, nebo třeba na balkoně. Před jeho nazdobením je však zapotřebí, aby se na dva až tři týdny ponechal na chladném místě a mohl se aklimatizovat. V předvánočním čase ho pak nezapomeňte pravidelně zalévat a kropit rozprašovačem.